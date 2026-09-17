全聯餐瓷換購開跑！荷蘭百年品牌11款169元起、最低25折

全聯再推集點換購新品，這次鎖定居家餐桌商機，攜手荷蘭百年品牌Royal van Kempen & Begeer推出11款陶瓷餐具，涵蓋陶瓷杯、餐碗、深盤、餐盤、橢圓盤及分享碗等品項。9月18日至10月29日，全聯福利卡友單筆消費每滿100元可獲1積分，集滿5積分或扣100福利點，再加價169元至389元即可換購，最低約市價25折起。

Royal van Kempen & Begeer創立於1789年，1858年獲得「皇家」稱號。此次全聯引進的換購系列採用葡萄牙陶瓷製成，以純白、藍灰兩種色調搭配立體線條設計，從個人日常使用的杯、碗，到多人聚餐使用的大尺寸餐盤均納入。

其中，「陶瓷杯220ml兩入組」市價690元，集滿5積分或扣100福利點後，加價169元換購；「餐碗14cm兩入組」市價890元，加價269元；「深盤20cm兩入組」市價890元，加價299元，可用於咖哩、燉菜及湯麵等料理。

大尺寸餐瓷則包括「餐盤27cm兩入組」，市價1,090元、加價329元換購；「橢圓盤32cm」市價1,390元、加價349元；系列中容量最大的「分享碗23cm」市價1,490元，加價389元換購。

在正式換購活動登場前，全聯也搶先於17日晚間8時透過官方LINE帳號「全聯八點檔」直播開賣，至9月20日晚間11時59分前，可免積分直接購買，價格自199元至449元。

直播期間，陶瓷杯兩入組199元、餐碗兩入組299元、深盤兩入組349元、餐盤兩入組379元、橢圓盤399元，分享碗則為449元；前150名於直播下單且單筆消費滿1,000元，再贈1,000福利點，相關商品均採限量供應。