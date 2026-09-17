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王品三品牌攻斗六！吃品田、陶板屋、聚免費送海老、魷魚、肉肉山

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「品田牧場」本月新推出的「熔岩起司咖哩唐揚雞豚丸定食」，將唐揚雞和豚丸雙拼淋上招牌咖哩醬並鋪上香濃起司，香濃美味。圖／王品集團提供
「品田牧場」本月新推出的「熔岩起司咖哩唐揚雞豚丸定食」，將唐揚雞和豚丸雙拼淋上招牌咖哩醬並鋪上香濃起司，香濃美味。圖／王品集團提供

王品集團旗下日系品牌「品田牧場」、「陶板屋」和「聚 日式鍋物」攜手在斗六打團體戰，針對在地鄉親派發3品牌限量實體贈菜券，即日起至10月3日，王品瘋美食APP也鎖定斗六會員發送電子贈菜券，消費者憑券到指定分店，內用消費達標就招待香酥海老、明太子炙烤魷魚和富士肉肉山等好料，邀請鄉親大快「斗」頤。

統計至8月底，斗六市人口超過10.8萬，占雲林縣總人口17%，為全縣人口最多也最密集的行政區，「陶板屋 斗六民生南店」、「聚 斗六鎮南店」和「品田牧場 斗六萬家福店」三店鄰近雲林縣政府等行政機關和技職名校雲林科技大學，位處核心商圈，希望透過聯合出擊帶動營收成長。

即日起至10月31日，憑券到「品田牧場 斗六萬家福店」內用消費滿600元，就能免費兌換香酥海老；在「陶板屋 斗六民生南店」和「聚 斗六鎮南店」分別內用消費2客套餐，前者招待明太子炙烤魷魚，後者贈送富士肉肉山，用海陸美味款待鄉親。今（17）日也正逢王品瘋美食的「17吃飯日」，瘋美食會員消費不限金額，於結帳時出式會員QRcode，就送「青花驕 鴛鴦鍋升級電子券」1張。

「陶板屋」日前銷售「知書答禮」公益組合，上架不到30小時隨即銷售一空，有搶到組合的幸運兒，即日起至11月30日平日期間，可攜帶禮盒中的「和風套餐買一送一感謝卡」到全台分店使用。來不及選購的消費者也能獲得品牌欲傳達感謝的美意，9月30日前不限平假日，出示指定畫面到店消費2客套餐，每桌招待「金黃大蝦佐鮮蔬」1份。

日式定食「品田牧場」本月推出多款新品，「熔岩起司咖哩唐揚雞豚丸定食」採用經典唐揚雞和豚丸雙拚，淋上招牌咖哩醬並鋪上香濃起司，酥、香、濃多種層次一次滿足。10月31日前憑社群指定活動畫面，到店內用消費任一套餐，就能將甜點免費升級成季節聖代。「聚 日式鍋物」與「哆啦A夢」聯手推出「任意開鍋 FUN趣吃企劃」，9月底前內用消費滿1,290元，即可獲限量開鍋卡，張張有獎。

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