遠百周年慶台中大遠百帶頭衝 化妝品回饋最高17%、國際精品滿1萬送1千

遠百年度購物盛事周年慶，由台中大遠百領銜打頭陣今日起至10月6日登場，今年以「時尚玩家」為周年慶主題，集結精品新櫃、時尚話題、人氣餐飲、9大業種必買攻略，從Louis Vuitton高級珠寶暨腕表全台首家專門店、Max Mara全新Reopen，以及今夏新開幕的旭集、饗泰多加入餐飲陣容，帶來年度最強購物回饋。

台中大遠百周年慶端出化妝品及內睡衣當日單筆滿2,000元送200元十足抵用券，首12日單筆滿1萬元再加送200元，回饋最高17%；百貨服飾當日累計滿5,000元送500元，今年男童裝滿1萬元加送250元。數位3C單筆分6期刷滿1萬元再送500元。

今年更將化妝品、男女童裝、女用品、家用寢飾及家電鍋具跨業種合併累計，消費滿5萬元再加送600元，將全家所需一起採購回饋拿更多。還有全台獨家MUJI周年慶第一波加碼，遠百App會員單筆消費滿3,000元送200元。全館搭配指定10大銀行，全館單筆分6期刷滿6,000元最高回饋200元、滿1萬元最高回饋400元。

Louis Vuitton高級珠寶暨腕表專門店全台首家專門店將於9月18日盛大開幕，以及Max Mara全新Reopen，為台中精品市場注入新亮點。周年慶首12日國際精品單筆滿1萬元送1,000元，珠寶、手表及配件指定專櫃滿1萬元送500元。

家電與居家生活優惠同樣火力全開，大家電單筆滿1萬元送1,000元、保健器材滿5,000元送500元，指定保健器材單筆滿15萬元再贈市價14,900元Dyson HJ10空氣清淨機；家用家電累計滿6,000元贈「菇菇太空包DIY」、滿12,000元贈義大利原裝進口橄欖油。

台中大遠百今年周年慶從精品、美妝、時尚、家電到人氣美食，「一次逛足、一次買足、一次吃足」，掀起台中年度最大購物熱潮。

遠百周年慶檔期

台中大遠百9月17日(四)至10月6日(二)

遠百信義A13、板橋大遠百、新竹大遠百10月15日(四) 至11月1日(日)

遠百桃園、遠百花蓮10月22日(四) 至11月8日(日)

遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百10月29日(四) 至11月15日(日)

遠百竹北11月12日(四) 至11月29日(日)

遠百板橋中山11月12日(四) 至11月29日(日)

石頭科技掃拖機器人，36,980元。圖／遠百提供

ESTEE LAUDER白金級黑鑽松露三重精萃油30ml＋白金級黑鑽松露賦活微導金萃（30ml＋5mlx2）價值21,450元，推薦價16,425元。圖／遠百提供

SK-II青春精華液50ml＋青春露30ml＋肌源賦能煥顏活膚箱（輕盈版）15g＋光蘊恆璨煥亮精華10ml，價值11,019元，推薦價6,210元。圖／遠百提供

TORY BURCH Romy水桶包，18,900元。圖／遠百提供