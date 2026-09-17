名廚林明健打造「海上花膠雞湯」！澎湖海魚、和牛入饌　還有特製料理

出生於香港的名廚林明健（Chef Kin），以香港飲食文化為出發，打造全新鍋物品牌「海上」花膠雞湯．海鮮火鍋。店內主打添加75頭深海花膠筒的老火雞湯，還有澎湖野生大東星斑、野生大青石咾等生猛海鮮、精選肉品，以及多款特色菜餚，自即日起試營運，預計10月6日正式開幕。

海上所供應的港式老火雞湯，選用老母雞、豬後腿肉、金華火腿與瑤柱，並添加紅棗、枸杞、淮山、無花果乾等食材增添風味，需歷時6小時慢火熬煮，風味濃郁鮮香，最後再以法國百年鍋具LE CREUSET鑄鐵鍋盛裝上桌。同時海上並選用75頭深海非洲鱸魚花膠筒入湯，待花膠吸取雞湯精華，即可享受厚實軟糯、膠質黏唇的絕妙滋味。

除此之外，海上並主打現流海鮮，提供有「澎湖野生大東星斑」、「野生大青石咾」等高級海魚，並以厚切塊狀的型態下鍋，更能享受紮實口感。其他亦有帝王蟹、松葉蟹、北海道毛蟹等活體海鮮。肉品則供應有日本A5和牛老饕、肋眼芯、板腱，美國極黑和牛翼板、美國頂級牛小排等品項，每份480～2,080元。

同時主廚也設計多款手工丸餃鍋料。其中「陳皮牛肉丸」選用牛後腿肉揉合日本和牛油脂，並加入老陳皮，兼具牛肉濃香與陳皮特有的深沉清香，每份180元。另外還有「花菇貢丸」、「香芹鱸魚丸」、「翡翠豆苗鮮蝦餃」、「南洋風味花枝蝦滑」、「港式花枝雲吞」、「剝皮辣椒雞肉雲吞」、「皮蛋香菜豬肉雲吞」等不同選擇，各有不同特色。待火鍋收尾時，還可加入越光米飯，烹煮成「避風塘泡飯」，暖心又暖胃。

搭配鍋物食材的不同特質，林明健特別設計4種不同沾醬，包括以台式沙茶結合多種辛香料的「港式沙嗲醬」，還有清爽酸甜的「日式橙醋」，以及「台式五味醬」、「海上鮮魚醬」，可依個人喜好挑選2款。

不僅是鍋物料理，林明健也以本身的香港飲食記憶為主軸，結合跨國技法，推出5款主廚小品，包括「梅漬白玉苦瓜」、「海帶芽沙拉、河豚魚皮、柑橘油醋」、「酸辣涼皮、黃瓜、花生」、「酥炸水果玉米、帕瑪森、青檸」以及「自製XO醬炒蘿蔔糕」。甜點則有「腐竹銀杏雞蛋糖水」、「焗紅豆西米布丁」、「雪燕桂圓紅棗糖水」等港式糖水，帶來甘甜的餐會句點。

海上採專人桌邊服務，招牌的「深海花膠老火雞湯鍋」內含75頭花膠筒4個，每鍋2,680元，加價1480元，則可升等16頭頂級厚身花膠片。同時店內也提供「潤」、「瀾」、「薈」等3款套餐選擇，每套各為4,880、6,880、9,880元。

【海上 花膠雞湯．海鮮火鍋】

地址：台北市大安區四維路52巷19弄5號

電話：02-2703-1881

酥炸水果玉米、帕瑪森、青檸，180元。記者陳睿中／攝影

店內提供多種部位的日本A5和牛肉盤，每份1,680元起。記者陳睿中／攝影

出生於香港的名廚林明健，打造全新鍋物品牌「海上」花膠雞湯．海鮮火鍋。圖／海上 花膠雞湯．海鮮火鍋提供

澎湖野生大東星斑菲力部位，每份1,180元。記者陳睿中／攝影

梅漬白玉苦瓜，80元。記者陳睿中／攝影

海上供應有澎湖野生大東星斑、野生大青石咾等高級海魚，搭配花膠烹煮更添鮮美。圖／海上 花膠雞湯．海鮮火鍋提供

海帶芽沙拉、河豚魚皮、柑橘油醋，280元。記者陳睿中／攝影

海上提供多樣化的手工火鍋丸餃，以及特色糖水與飲品。圖／海上 花膠雞湯．海鮮火鍋提供

自製XO醬炒蘿蔔糕，240元。記者陳睿中／攝影