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iPhone 18 Pro勃根地紅開箱！可變光圈相機首登場 拍照編輯玩法大進化

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
搭配全新桑椹色科技織紋保護殼與洋紅色精細織紋卡套，整套上手優雅又俐落。記者黃筱晴／攝影
搭配全新桑椹色科技織紋保護殼與洋紅色精細織紋卡套，整套上手優雅又俐落。記者黃筱晴／攝影

iPhone 18 Pro本週五即將正式上市，記者搶先開箱這次從發表會前就討論度極高的「勃根地紅」新色，並實際體驗首度導入的可變光圈Pro相機系統。從外型設計走出優雅奢華的新路線，到影像創作彈性大幅提升，這款新機究竟有哪些亮點，又值不值得現在入手，一次帶你看。

全新「勃根地紅」實機色彩相當有質感，色澤偏向濃郁溫潤的深紅色調，與先前網路傳聞的偏紫風格截然不同。機身整體設計與材質延續去年風格，玻璃背板巧妙平衡紅色系較為強烈的視覺效果，在不同光線角度下會散發低調奢華的絲絨光澤；搭配同色系鋁金屬一體成型機身，不僅視覺一致，也有絕佳的握持手感。

正面螢幕的「動態島」面積縮小約25%，降低視覺干擾的同時，還能最多一次顯示3項「即時動態」，在提升螢幕沉浸感的同時，也兼顧資訊讀取便利性。

可變光圈鏡頭首登場 影像創作彈性大增

相機系統是這次新機主要升級重點，iPhone 18 Pro配備全新4,800萬像素Pro融合主相機，6片雷射切割葉片由精密轉輪結構控制，提供ƒ/1.48、ƒ/1.8、ƒ/2.8至ƒ/4.0共4組光圈值切換。

實測夜拍時，手動切換至最大光圈ƒ/1.48，在微光夜景環境下能拍出相對明亮、乾淨的畫面；切換至最小光圈ƒ/4.0後，畫面中的線條與光線則變得較為柔和，街燈等點光源還能呈現星芒效果，讓iPhone拍攝多了不同玩法。

相機介面的操控性也更適合喜歡手動調整參數的使用者。全新「Pro控制項目」讓拍攝流程更加專業且直覺，過去需要仰賴第三方App才能細調的快門速度、白平衡、光圈值與曝光補償，如今都能直接在原生「相機」App中手動微調。

此外，相機系統也支援更完整的個人化設定，使用者可以自行編輯，將最常用的功能直接釘選在拍攝畫面頂端。無論是切換光圈，還是調整社群影片長寬比，都能快速切換設定，減少拍攝過程中反覆操作進入選單的麻煩。

在人像攝影與色調掌握方面，新一代「攝影風格」也提供更多創作變化。除了微調色調與色溫外，升級版功能進一步加入「質感」與「顆粒」等選項，可以調整柔膚、光暈等級，或為相片加入模擬底片拍攝的細膩顆粒感與文藝氛圍，不必再開啟其他App套用濾鏡，直接透過原生相機就能打造不同拍攝風格。

另外，發表會上沒有太多說明，但實際測試後覺得相當實用的「智慧對焦追蹤」功能也令人印象深刻。只要對著畫面中想要鎖定的人物、寵物或物體按兩下，就能快速啟動並鎖定拍攝主體。鎖定後，即使主體在景深前後快速移動，甚至一度走出畫面再重新入鏡，鏡頭依然能持續追蹤並對焦。

這項功能是結合裝置端機器學習與先進的影像分割技術，判斷畫面中每個物體的位置，以及與相機之間的距離，最棒的是在照片與影片拍攝模式下皆能順暢運作，有助於降低動態抓拍時失焦的機率。

勃根地紅配件可成套搭配 撞色更能玩出層次感

Apple這次也推出豐富的保護殼與配件陣容。除了完整的同色系「勃根地紅」配件，想要更搶眼的搭配，也可以選擇亮麗的桑椹色科技織紋保護殼，搭配洋紅色精細織紋卡套，在優雅質感之外增添更活潑的色彩層次。

此外，全新推出的腕帶，以及去年的斜背掛繩，同樣採用再生PET紗線與嵌入式軟性磁鐵設計，並提供多種色彩選擇，可以依照新機顏色打造同色系或撞色搭配。

新機該買哪一款？

今年最多人關心的問題，除了猶豫要買哪一色，另一個熱門話題就是「該現在入手iPhone 18 Pro，還是要等iPhone Duo？」兩款新機雖然都搭載最新的A20 Pro晶片，但在產品定位、使用場景與預算方面，仍有相當明確的區隔。

iPhone 18 Pro系列售價為44,900元起，主打更完整的可變光圈Pro融合相機系統，以及軟體個人化控制升級，對於影像創作者與重度手機攝影愛好者來說，將能獲得更大的拍攝與創作彈性。iPhone Duo售價則為74,900元起，特色是大螢幕與摺疊形態帶來的使用彈性，鎖定的是追求最新科技與極致行動多工的商務客群，或是追求更寬廣視野的影音娛樂科技玩家。

至於哪一代iPhone用戶適合這次升級，則可以從硬體世代與新功能需求來判斷。隨著新一代Apple Intelligence已在iOS 27上運作，以及Siri AI眾多實用功能也可能在不久將來開通繁體中文版，若是仍使用iPhone 15 Pro之前機型的使用者，這次升級能一次獲得處理器、相機、AI功能與整體使用體驗等多方面更新，非常推薦iPhone 15 Pro之前的用戶不要再等了，趕快升級換機享受最新功能。

相機系統支援個人化設定，可以自行編輯將最常用的功能項目釘選在拍攝畫面頂端。記者黃筱晴／攝影
相機系統支援個人化設定，可以自行編輯將最常用的功能項目釘選在拍攝畫面頂端。記者黃筱晴／攝影

全新「Pro控制項目」讓拍攝參數調整變得專業且直覺。記者黃筱晴／攝影
全新「Pro控制項目」讓拍攝參數調整變得專業且直覺。記者黃筱晴／攝影

搭配洋紅色腕帶色彩搶眼。記者黃筱晴／攝影
搭配洋紅色腕帶色彩搶眼。記者黃筱晴／攝影

手動切換至最小光圈ƒ/4.0（右圖）時，線條與光線則變得較柔和，街燈等點光源還會呈現星芒效果。記者黃筱晴／攝影
手動切換至最小光圈ƒ/4.0（右圖）時，線條與光線則變得較柔和，街燈等點光源還會呈現星芒效果。記者黃筱晴／攝影

全新4800萬像素融合主相機具備可變光圈，可順暢切換ƒ/1.48、ƒ/1.8、ƒ/2.8、ƒ/4.0共4種光圈設定。記者黃筱晴／攝影
全新4800萬像素融合主相機具備可變光圈，可順暢切換ƒ/1.48、ƒ/1.8、ƒ/2.8、ƒ/4.0共4種光圈設定。記者黃筱晴／攝影

iPhone 18 Pro發表前後討論度都極高的「勃根地紅」新色。記者黃筱晴／攝影
iPhone 18 Pro發表前後討論度都極高的「勃根地紅」新色。記者黃筱晴／攝影

新一代的「攝影風格」延續原有的色調與色彩調整功能，並新增質感與顆粒控制功能。記者黃筱晴／攝影
新一代的「攝影風格」延續原有的色調與色彩調整功能，並新增質感與顆粒控制功能。記者黃筱晴／攝影

手動切換至最小光圈ƒ/4.0（右圖）時，線條與光線則變得較柔和，街燈等點光源還會呈現星芒效果。記者黃筱晴／攝影
手動切換至最小光圈ƒ/4.0（右圖）時，線條與光線則變得較柔和，街燈等點光源還會呈現星芒效果。記者黃筱晴／攝影

手動切換不同光圈值，會得到不同景深拍攝效果。記者黃筱晴／攝影
手動切換不同光圈值，會得到不同景深拍攝效果。記者黃筱晴／攝影

iPhone 相機 開箱

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