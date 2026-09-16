鬆餅買1送1！東京「BEL BUTTER WAFFLE」登台 Aunt Stella進駐大巨蛋

來自日本東京、曾創下單日銷售2000片佳績的人氣現烤列日鬆餅品牌「BEL BUTTER WAFFLE」，即將於9月18日於台北京站時尚廣場開設全台首店。標榜以使用比利時發酵奶油、珍珠糖等元素，結合獨家烘焙製法，讓表皮具有金黃香酥的質地，內裡則保有列日鬆餅的綿密口感，還帶有珍珠糖的顆粒脆感。

台灣首店首波將帶來6款風味，包括代表核心精神的「經典奶油」，還有「巧克力」、「楓糖」、「紅烏龍」、「抹茶」等口味，每顆70～75元；另外更推出台灣限定款「芝麻麻糬」口味，將麻糬添加至麵糰之中，帶來軟彈的咀嚼樂趣，每顆80元。

為慶祝新店開幕，9月18日當天，單筆滿350元即贈「品牌針織包」1個 (不累贈，數量有限，贈完為止；9月19日至9月20日，購買任一口味鬆餅，贈「經典奶油口味鬆餅」1個，現享買1送1，每人每次限購1組，每日限定200名。9月21日至9月24日，購買鬆餅5個，即贈送經典奶油口味鬆餅1個。

來自東京的精品手工餅乾品牌「Aunt Stella 詩特莉」，正式進駐台北大巨蛋商圈，並以日本街邊甜點店為靈感，打造全新店型。除了過往以選購手工餅乾與禮盒為主的門市體驗，還強化「現烤」特色，為民眾帶來不一樣的感官體驗。

呼應大巨蛋全新店型，Aunt Stella推出多款大巨蛋店限定餅乾。「熟成帕瑪森起司餅乾」以純澳洲奶油為基底，加入美桑納帕瑪森乾酪粉與艾曼塔乾酪細絲，烘烤後呈現酥脆口感與濃郁鹹香。「奶油小熊蜂蜜堅果餅乾」，則以小熊造型餅乾固定整顆堅果，打造可愛的模樣，入口具有蜂蜜的溫潤甜香與堅果香氣。

同時大巨蛋店還以每日限量的方式，提供「宇治抹茶流心軟餅乾」。此款餅乾使用京都宇治的「堀井七茗園抹茶」為元素，具有抹茶的悠長茶韻與柔和微苦感。另外還有每日現烤的「82%苦甜巧克力塊軟餅乾」、「巧克力豆餅乾」、「玉米片餅乾」與「草莓捲心餅乾」等多樣選擇。

「Aunt Stella大巨蛋店以每日限量的方式，提供「宇治抹茶流心軟餅乾」。圖／Aunt Stella 詩特莉提供

「Aunt Stella 詩特莉」於台北大巨蛋打造全新店型，主打現烤餅乾。圖／Aunt Stella 詩特莉提供