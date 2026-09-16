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鬆餅買1送1！東京「BEL BUTTER WAFFLE」登台 Aunt Stella進駐大巨蛋

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「BEL BUTTER WAFFLE」在台提供有6種口味的特色鬆餅，每個70元起。圖／BEL BUTTER WAFFLE提供
「BEL BUTTER WAFFLE」在台提供有6種口味的特色鬆餅，每個70元起。圖／BEL BUTTER WAFFLE提供

來自日本東京、曾創下單日銷售2000片佳績的人氣現烤列日鬆餅品牌「BEL BUTTER WAFFLE」，即將於9月18日於台北京站時尚廣場開設全台首店。標榜以使用比利時發酵奶油、珍珠糖等元素，結合獨家烘焙製法，讓表皮具有金黃香酥的質地，內裡則保有列日鬆餅的綿密口感，還帶有珍珠糖的顆粒脆感。

台灣首店首波將帶來6款風味，包括代表核心精神的「經典奶油」，還有「巧克力」、「楓糖」、「紅烏龍」、「抹茶」等口味，每顆70～75元；另外更推出台灣限定款「芝麻麻糬」口味，將麻糬添加至麵糰之中，帶來軟彈的咀嚼樂趣，每顆80元。

為慶祝新店開幕，9月18日當天，單筆滿350元即贈「品牌針織包」1個 (不累贈，數量有限，贈完為止；9月19日至9月20日，購買任一口味鬆餅，贈「經典奶油口味鬆餅」1個，現享買1送1，每人每次限購1組，每日限定200名。9月21日至9月24日，購買鬆餅5個，即贈送經典奶油口味鬆餅1個。

來自東京的精品手工餅乾品牌「Aunt Stella 詩特莉」，正式進駐台北大巨蛋商圈，並以日本街邊甜點店為靈感，打造全新店型。除了過往以選購手工餅乾與禮盒為主的門市體驗，還強化「現烤」特色，為民眾帶來不一樣的感官體驗。

呼應大巨蛋全新店型，Aunt Stella推出多款大巨蛋店限定餅乾。「熟成帕瑪森起司餅乾」以純澳洲奶油為基底，加入美桑納帕瑪森乾酪粉與艾曼塔乾酪細絲，烘烤後呈現酥脆口感與濃郁鹹香。「奶油小熊蜂蜜堅果餅乾」，則以小熊造型餅乾固定整顆堅果，打造可愛的模樣，入口具有蜂蜜的溫潤甜香與堅果香氣。

同時大巨蛋店還以每日限量的方式，提供「宇治抹茶流心軟餅乾」。此款餅乾使用京都宇治的「堀井七茗園抹茶」為元素，具有抹茶的悠長茶韻與柔和微苦感。另外還有每日現烤的「82%苦甜巧克力塊軟餅乾」、「巧克力豆餅乾」、「玉米片餅乾」與「草莓捲心餅乾」等多樣選擇。

「Aunt Stella大巨蛋店以每日限量的方式，提供「宇治抹茶流心軟餅乾」。圖／Aunt Stella 詩特莉提供
「Aunt Stella大巨蛋店以每日限量的方式，提供「宇治抹茶流心軟餅乾」。圖／Aunt Stella 詩特莉提供

「Aunt Stella 詩特莉」於台北大巨蛋打造全新店型，主打現烤餅乾。圖／Aunt Stella 詩特莉提供
「Aunt Stella 詩特莉」於台北大巨蛋打造全新店型，主打現烤餅乾。圖／Aunt Stella 詩特莉提供

「BEL BUTTER WAFFLE」將於9月18日正式登台。圖／BEL BUTTER WAFFLE提供
「BEL BUTTER WAFFLE」將於9月18日正式登台。圖／BEL BUTTER WAFFLE提供

大巨蛋 巧克力 珍珠 抹茶 比利時

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