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打造中秋「烤肉舒適圈」！特力屋烤肉爐選購指南 豪華派、I人全入列

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
打造中秋「烤肉舒適圈」，特力屋依多元需求推薦烤肉爐選購指南。圖／特力屋提供
打造中秋「烤肉舒適圈」，特力屋依多元需求推薦烤肉爐選購指南。圖／特力屋提供

中秋烤肉已是台灣人的過節重要儀式，然而每到中秋前夕，許多人面對五花八門的選擇，難免猶豫該如何選擇最符合自己需求的烤肉爐。特力屋即日起至9月29日推出「打造烤肉舒適圈」中秋活動，不只推出多樣商品優惠價格，更化身為「烤肉諮商師」，依據不同烤肉頻率或人格特質推薦「本命烤肉神器」，活動期間指定商品消費滿3,000元現折300元（可累折），讓大家超值升級烤肉設備、盡情享受中秋派對。

特力屋建議可先評估每年烤肉聚會與居家空間的適用性，除了中秋之外，平時休假或朋友聚會都會開烤，且居家環境有大露台或獨戶庭院者，建議選用具超大燒烤烹調面積、能依快烤或慢燉等不同煮法調整升降烤網的豪華型烤肉爐；若追求高效率1秒點火，則建議選擇瓦斯型烤肉爐。豪華型瓦斯／炭烤爐雖體積較大，但通常配有好推拉的輪子方便移動，近年戶外露營盛行，再加上特力屋提供大型烤肉爐免費運送及安裝優惠，帶動詢問度及買氣。

如果只是追求中秋烤肉的儀式感，推薦主打免螺絲、組裝快、收納省空間的輕便型烤肉架，今年更有新款專利提網設計的「日製提網式烤肉爐」，加炭或控溫只需將烤網上提調整高度，輕鬆又盡興地享受小型烤肉派對。

社交能量有限、只想跟最親密的伴侶或自己在家安靜享用美食的I人，可以優雅、無煙、吹冷氣的烤肉型態最對味，推薦無煙的電熱設計、一鍋多用的IH多功能輕巧料理盤，無論燒烤、煎牛排或煮火鍋都能滿足，自家客廳就能享受中秋燒烤饗宴。

即日起至9月29日於特力屋購買烤肉爐具、配件、岩谷卡式爐、戶外家具、冰桶與露營桌椅等指定品項，滿3,000元即享現折300元（可累折，買越多折越多）；購買烤肉爐全系列產品，即可以99元加購百利S型海綿菜瓜布組合包（單筆發票限購一組）。

此外，今年特力屋更引進百分之百竹炭製成「無煙球型竹炭」新品，燃燒續航力更長、耐燒持久節省補炭頻率，且煙量更低，大幅減緩對於環境及人的影響，活動期間推出大型烤肉爐搭配新品竹炭合購的組合優惠，活動詳情請洽特力屋各門市。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

特力屋即日起至9月29日推出「打造烤肉舒適圈」中秋活動，「妙管家享樂不鏽鋼烤肉爐」限時特惠價599元。圖／特力屋提供
特力屋即日起至9月29日推出「打造烤肉舒適圈」中秋活動，「妙管家享樂不鏽鋼烤肉爐」限時特惠價599元。圖／特力屋提供

特力屋即日起至9月29日推出「打造烤肉舒適圈」中秋活動，「義大利Giaretti珈樂堤IH多功能聚嗨料理盤」限時特惠價2,990元。圖／特力屋提供
特力屋即日起至9月29日推出「打造烤肉舒適圈」中秋活動，「義大利Giaretti珈樂堤IH多功能聚嗨料理盤」限時特惠價2,990元。圖／特力屋提供

特力屋即日起至9月29日推出「打造烤肉舒適圈」中秋活動，「GREEN LIFE日製提網式烤肉爐」限時特惠價1,290元。圖／特力屋提供
特力屋即日起至9月29日推出「打造烤肉舒適圈」中秋活動，「GREEN LIFE日製提網式烤肉爐」限時特惠價1,290元。圖／特力屋提供

特力屋即日起至9月29日推出「打造烤肉舒適圈」中秋活動，「紐澤西三爐頭瓦斯烤肉爐（附防塵套）」限時特惠價5,990元。圖／特力屋提供
特力屋即日起至9月29日推出「打造烤肉舒適圈」中秋活動，「紐澤西三爐頭瓦斯烤肉爐（附防塵套）」限時特惠價5,990元。圖／特力屋提供

特力屋即日起至9月29日推出「打造烤肉舒適圈」中秋活動，「奧斯汀豪華型碳烤肉爐」限時特惠價3,990元。圖／特力屋提供
特力屋即日起至9月29日推出「打造烤肉舒適圈」中秋活動，「奧斯汀豪華型碳烤肉爐」限時特惠價3,990元。圖／特力屋提供

特力屋即日起至9月29日推出「打造烤肉舒適圈」中秋活動，「Iwatani岩谷岩峰防風爐3.0kW（附提盒）」限時特惠價1,190元。圖／特力屋提供
特力屋即日起至9月29日推出「打造烤肉舒適圈」中秋活動，「Iwatani岩谷岩峰防風爐3.0kW（附提盒）」限時特惠價1,190元。圖／特力屋提供

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