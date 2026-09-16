真珠台菜×阿翰送「房東阿姨小卡」再推聯名料理！ 季樂、牛喜開新店

豊漁餐飲集團旗下「季樂 和牛鐵板燒」與「牛喜 壽喜燒水炊鍋」自即日起同步進駐統一時代百貨台北店。另外知名影音創作者「阿翰po影片」攜手「真珠 台灣佳味」，推出具有特殊意義的6款特色餐點，還有「阿翰聯名小卡」，適合粉絲蒐集。

「季樂 和牛鐵板燒」主打一人免千元、免訂位也能輕鬆享受的鐵板料理。以「A5和牛龍蝦雙人盛宴」為例，雙人套餐售價1,899元，即可一次品嚐龍蝦、鮑魚、A5和牛及益活雞腿排等多款食材，隨餐並附白飯、和牛清湯及飲料自助吧無限享用。除了雙人套餐，季樂其他套餐398元起即可享用A5和牛，加價88元再享「鐵板豆腐、爆炒菇菇、蔥蛋燒」。

同步開幕的「牛喜 壽喜燒水炊鍋」目前為品牌第14家、信義商圈第5家分店。店內主打關西風日式壽喜燒、博多風水炊鍋，同樣適合個人用餐。預計10月中旬，牛喜與季樂計畫將再進駐台中老虎城購物中心，持續擴大布局。

百萬創作者「阿翰po影片」本季攜手饗賓餐旅旗下「真珠 台灣佳味」，推出6款特色餐點。包括從團圓回憶出發的「珍味剝皮辣椒雞湯」、承載媽媽心意的「黃金雙鮮抱莧菜」，到最有返鄉情懷的「思鄉紅燒肉」。另外還有「家香馬告拼盤」、「食光豬油拌飯」及「三年三班手工薯條」，則分別串起阿翰的花蓮家鄉、日常生活與創作初心，每道售價58～528元，另有「百味精選套餐」，每套2,588元，適合3～4人共享。

即日起至11月30日止，至全台真珠門市點選任一聯名餐點（含套餐），單筆消費每滿1,500元即贈送「阿翰聯名小卡」1張；點選「百味精選套餐」再加贈1張。其中更藏有隱藏版「房東阿姨請客卡」，可以免費兌換「花好月圓脆皮湯圓」1份。

三年三班手工薯條，每份2杯168元。圖／饗賓餐旅提供

思鄉紅燒肉，每份528元。圖／饗賓餐旅提供

「牛喜壽喜燒水炊鍋」主打個人式關西風壽喜燒與博多風水炊鍋。圖／豊漁餐飲集團提供

「季樂 和牛鐵板燒」進駐統一時代百貨台北店。圖／豊漁餐飲集團提供