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新光三越周年慶打造全台首輛「寶可夢列車」開賣時間、搭乘資訊整理包

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越2026周年慶攜手寶可夢，打造全台首輛「新光三越周年慶寶可夢30周年主題列車」。圖／新光三越提供
新光三越2026周年慶攜手寶可夢，打造全台首輛「新光三越周年慶寶可夢30周年主題列車」。圖／新光三越提供

新光三越2026周年慶攜手寶可夢30周年，將全台各分店變身「寶可夢世界」，包括60款寶可夢會員禮創新高、70場寶可夢見面會、57款巨型卡牌與大型主題裝置，30周年寶可夢大遊行等，其中更有全台首輛「新光三越周年慶寶可夢30周年主題列車」，寶可夢元素大量在全台出沒中。

新光三越將台鐵EMU800型列車化身移動式寶可夢世界，車體由寶可夢官方親自設計，集結至今所有的初始寶可夢，從歷代最初的夥伴到噴火龍、妙蛙花、水箭龜等帥氣的進化型態寶可夢，讓不同世代的訓練家都能在專車找到屬於自己的寶可夢。想搭寶可夢專車，怎麼買票？票價多少？接下來仔細看全台首輛寶可夢30周年主題列車資訊總整理。

【新光三越周年慶期間限定—全台首輛寶可夢30周年主題列車】

列車設計概念：以「時光穿梭，夥伴同行」為主題，將台鐵EMU800型列車打造成一座移動式寶可夢世界。寶可夢更按世代順序呈現在車體與內裝上，如同走進一條「30年時光隧道」。

車體設計概念：外觀以至今以來所有的寶可夢（包括：《寶可夢紅／綠》裡的妙蛙種子、小火龍、傑尼龜到《寶可夢朱／紫》的新葉喵、呆火鱷、潤水鴨等）與皮卡丘進行設計，象徵每一位訓練家與初始寶可夢，初次相遇的起點。

內裝設計概念：【共同冒險與進化－沉浸的旅程】，當乘客踏入車廂，即代表從「相遇」進入展開「冒險」。

車門與玻璃隔板（入口相遇）：門片與車廂隔板延續外裝的初始寶可夢與皮卡丘，作為進入車廂入口起點。

地貼（冒險足跡）： 車廂地面以標誌性的「精靈球」圖騰搭配星形與幾何線條，搭配清爽明亮的底色，營造走在冒險地圖上的探索體驗。

車廂端牆與貫通門（進化）：車廂端牆展現最終進化形態的寶可夢（包括：噴火龍、妙蛙花、水箭龜、火爆獸、大力鱷等），象徵訓練家與寶可夢歷經長時間冒險後的成長。

【新光三越周年慶寶可夢30周年主題列車－特別運行】

時間：10/3（六）、10/18（日）、10/31（六）、11/14（六）、11/29（日）、12/5（六）

起末站／停靠站：台北（上午10：37發車）到新左營（下午16：44抵達）

桃園（上午11：05抵達，上午11：20發車）、台中（下午13： 23抵達，下午13：38發車）、嘉義（下午14：58抵達，下午15：12發車）、台南（下午15：59抵達，下午16：14發車）

票價：813元至1,378 元（單趟／起訖站不同，票價有所差異）

購票方式：

9/17（四）10：00至9/18（五）23：59新光三越金卡會員優先購（限量）

9/19（六）10：00至9/20（日）23：59台新銀行卡友優先購（限量）

9/21（一）10：00起新光三越APP正式開賣（限量）

專列專屬活動：

紀念車票：於新光三越APP成功購買專列車票後，即可憑訂購明細於發車前2小時至車站領取紀念票券。

乘車禮：於乘車當日憑票搭車者，每票可獲得「乘車禮」一份，包含：帆布袋、寶可夢紙帽、新光三越周年慶護照等好禮。

寶可夢商品快閃店：販售新光三越與5大品牌推出的21款授權商品、潮流收藏集點送等期間好禮（乘車前可透過新光三越APP點數專區預購限定聯名商品，並於乘車當日於第一節車廂取貨）

寶可夢限定活動：列車尋寶GO數位集章：於列車車廂內蒐集3枚數位印章設計專車活動紀念章，蒐集完成所有紀念章後，即可兌換「可達鴨鍵帽鑰匙圈」（限量）

寶可夢hi-bye見面會：寶可夢將隨機現身各車站月台大廳，迎接每位踏上冒險的訓練家。

【新光三越周年慶寶可夢30周年主題列車－常態運行】

時間：9/25（五）至12/13（日）

起訖站／停靠站：配合台鐵常態車次

票價：依照台鐵訂定票價（63元至628元）

購票方式：依照台鐵購買方式

【新光三越周年慶寶可夢30周年主題列車專屬活動】

10/1（四）至12/13（日）捕捉到新光三越周年慶寶可夢30周年主題列車的身影，拍照並hashtag新光三越周年慶分享至個人社群平台，憑社群平台分享畫面至全台新光三越、skm Park Outlets 高雄草衙，出示新光三越APP並過卡，可兌換「波加曼鍵帽鑰匙圈（10/1（四）至11/13（三）」／「卡比獸鍵帽鑰匙圈（11/5（四）至12/13（日）」（限量）。

新光三越 周年慶 寶可夢

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