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Nespresso「啡凡概念店」插旗大巨蛋！推限量藍瓶咖啡組 滿額抽摺疊機

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
大巨蛋啡凡概念店推出Garden City限定啡凡拉花特調，以 Garden City 建築意象打造專屬拉花，呈現門市限定的咖啡體驗。記者黃筱晴／攝影
大巨蛋啡凡概念店推出Garden City限定啡凡拉花特調，以 Garden City 建築意象打造專屬拉花，呈現門市限定的咖啡體驗。記者黃筱晴／攝影

瑞士精品咖啡品牌Nespresso正式進駐臺北大巨蛋商圈遠東Garden City，推出全球首家「啡凡概念店」，以環型、開放式空間打造360°全方位精品咖啡體驗。門市集結咖啡探索、試飲、客製服務與休憩空間，並搭配開幕限定商品、購機優惠及期間限定活動，帶來不同於一般門市的精品咖啡體驗。

Nespresso大巨蛋啡凡概念店以「360°全方位精品咖啡體驗」為核心，結合百貨360°LED巨型螢幕、開放式咖啡展示空間、經典精品咖啡膠囊牆及休憩區，讓消費者能在門市自由探索不同咖啡風味，也能坐下品飲、與咖啡專員交流。

第二大亮點則是專屬試飲吧檯與個人化服務。門市提供咖啡專員一對一試飲與風味介紹，涵蓋強調義式濃縮風味的ORIGINAL系列，以及主打一鍵萃取、提供7種杯量選擇的VERTUO系列。此外，指定杯款可提供姓名或紀念文字刻字服務，並期間限定推出拉花體驗。

第三大亮點為開幕限定商品與優惠。大巨蛋啡凡概念店推出全台最後限量的Blue Bottle Coffee藍瓶咖啡組合，包含Vertuo POP+藍瓶限量款咖啡機及20顆藍瓶NOLA風味咖啡膠囊，僅限門市販售，數量有限售完為止；另推出Pixie開幕獨家優惠價4,900元，搭配指定迎新咖啡組合再享現折300元。

即日起至10月4日，購買任一Nespresso膠囊咖啡機並加購任一條咖啡膠囊，單筆消費滿6,600元現折500元；滿10,000元再加贈500元咖啡抵用金2張，總價值1,000元。

開幕期間單筆消費滿3,000元即可參加扭蛋抽獎1次，滿6,000元可抽2次，每位會員每日最高2次，最大獎為Samsung Galaxy Z Flip7，另有Nespresso隨行杯、40周年限定電腦包及咖啡大師製冰盒等品牌好禮，共700項獎品，數量有限送完為止。

除了購機優惠，門市也規劃2波期間限定體驗。9月25日至9月28日中秋連假14:00至18:00推出「環景拍立得＋啡凡特調」，完成指定任務即可體驗魚眼特效環景拍立得，並享用柚香氣泡冰美式。

10月9日至10月11日國慶連假14:00至18:00則推出「Garden City限定啡凡拉花特調」，以Garden City建築外觀與環形天井為靈感設計限定拉花。消費者完成指定任務即可享有啡凡拉花特調1杯。品牌周年慶也同步於門市搶先開跑，全系列膠囊咖啡機優惠3,300元起。

大巨蛋啡凡概念店限定「全台最後限量Blue Bottle Coffee藍瓶咖啡組合」。記者黃筱晴／攝影
大巨蛋啡凡概念店限定「全台最後限量Blue Bottle Coffee藍瓶咖啡組合」。記者黃筱晴／攝影

Nespresso全球首家「大巨蛋啡凡概念店」正式開幕，串聯咖啡探索、品飲、客製體驗與休憩空間打造360°全方位精品咖啡體驗。圖／Nespresso提供
Nespresso全球首家「大巨蛋啡凡概念店」正式開幕，串聯咖啡探索、品飲、客製體驗與休憩空間打造360°全方位精品咖啡體驗。圖／Nespresso提供

Nespresso大巨蛋啡凡概念店結合Garden City 360° LED巨型螢幕，讓消費者從不同角度探索Nespresso的精品咖啡世界。圖／Nespresso提供
Nespresso大巨蛋啡凡概念店結合Garden City 360° LED巨型螢幕，讓消費者從不同角度探索Nespresso的精品咖啡世界。圖／Nespresso提供

大巨蛋啡凡概念店推出專屬刻字體驗。記者黃筱晴／攝影
大巨蛋啡凡概念店推出專屬刻字體驗。記者黃筱晴／攝影

由咖啡專員提供一對一服務，依照個人喜好探索咖啡風味。圖／Nespresso提供
由咖啡專員提供一對一服務，依照個人喜好探索咖啡風味。圖／Nespresso提供

首度於店鋪設置休憩空間，將咖啡品飲延伸至個人化體驗。圖／Nespresso提供
首度於店鋪設置休憩空間，將咖啡品飲延伸至個人化體驗。圖／Nespresso提供

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