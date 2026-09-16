常溫保存長達1年！萊爾富攜IRIS OHYAMA推「即食白飯」打造防災新日常

9月適逢「國家防災準備月」，9月21日為「國家防災日」，面對地震等天然災害難以預測，防災備糧更應從日常做起。萊爾富今天（9月16日）攜手日本生活用品品牌IRIS OHYAMA舉辦「日常備糧・安心防災」微波即食白飯防災倡議記者會，透過方便保存、快速加熱的即食白飯，鼓勵民眾提前備妥生活物資，將防災準備融入日常生活。

「IRIS OHYAMA日本原裝進口低溫製法微波即食白飯」，嚴選來自日本東北地區契約合作農家的日本米，採獨特低溫製法，從保存、碾米到製作、包裝，全程維持15℃以下，並於碾米後15秒內進行蒸煮，以零添加方式保留米飯鮮度與風味。產品可常溫保存長達1年，無須冷藏或冷凍，體積小巧，僅需90秒即可加熱食用，也可隔水加熱，適合作為居家防災備糧。

即食白飯也是忙碌生活中的「懶人料理神隊友」，今天活動現場邀請YouTube人氣創作者HowHow現場示範「即食白飯×萊爾富熟食小點」創意料理，以「韓式洋釀蒜味雞球」搭配白飯，變身韓式洋釀風起司雞肉蓋飯；另一道則結合「燒烤珍珠七里香、溏心溫泉蛋」，製作蒜香蔥鹽七里香拌飯，展現便利商店熟食與即食白飯的多元搭配。民眾也可依個人喜好，搭配麻辣滷雞胗、網友推薦的麻辣鴨血豆腐煲等熟食，快速完成簡單、美味又具飽足感的一餐。

為響應「國家防災日」，萊爾富即日起至10月13日於全台門市推出防災備糧推廣活動，購買「IRIS OHYAMA日本原裝進口低溫製法微波即食白飯」享第2件6折（售價90元），購買2件還有機會抽中IRIS OHYAMA防災避難包（市價4,999元），共30名。另於101間指定門市推出「防災日×即食白飯」主題活動，鼓勵民眾從日常生活開始做好防災準備。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。