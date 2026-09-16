勃根地紅最夯！德誼數位揭密iPhone新機趨勢 首日購機再抽MacBook Neo

全新iPhone 18 Pro系列即將於9月18日正式開賣，德誼數位今公布「消費者購機趨勢調查」，結果顯示，高達75%消費者有意升級iPhone 18 Pro系列，其中新色「勃根地紅」最受青睞；此外，電池續航力與相機規格升級也是消費者換機的重要考量，另有54%消費者預計選擇512GB以上容量，反映大容量機型需求升溫。

調查顯示，在iPhone 18 Pro系列的升級項目中，「電池續航力」與「相機規格」提升最受消費者關注，顯示日常使用體驗仍是換機時的重要考量。顏色方面，「勃根地紅」以40%支持度成為首選，「冰川藍」則有34%消費者偏好。容量選擇上，54%受訪者預計購買512GB以上版本，隨著影像拍攝及內容儲存需求增加，大容量機型持續受到關注。購機優惠方面，「舊機換新機」方案則被多數消費者視為最具吸引力的優惠。

針對Apple首款摺疊手機iPhone Duo，德誼數位調查也發現，消費者對「雙螢幕體驗」最感興趣，顏色偏好則相對接近，其中「星光白色」以52%略勝「夜空色」，顯示摺疊設計所帶來的大螢幕與多工使用體驗，成為消費者關注焦點。

配合新機上市，德誼數位推出「讓選擇，更值得」優惠活動。9月18日至10月31日，德誼數位會員購買iPhone 18 Pro系列即可參加抽獎，有機會獲得價值25,000元的星宇航空單人來回機票。另有門號攜碼方案，購買iPhone 18 Pro系列搭配月付1,399元、30個月方案，可享網路吃到飽、網內外通話優惠，並加碼17,100元折扣金。

換機族也可利用舊機回收優惠，指定iPhone機款至德誼數位門市回收，可享額外最高15%加碼優惠；購買新機並加購AppleCare服務專案，還可獲得MAXIA無線磁吸充電器或Adam亞果元素25W無線磁吸充電器2選1。此外，加入德誼數位官方LINE好友也有機會抽中iPad 11。

9月18日首賣日另推出加碼好康，在德誼數位台北三創門市推出「首波開賣誼抽入魂」活動，前50名排隊並購買iPhone 18 Pro系列的消費者即可參加抽獎，獎品總價值超過新台幣10萬元，最大獎為Apple MacBook Neo，另有AirPods Max 2、Apple Watch Series 12等好禮。前50名排隊消費者還可獲得德誼數位22周年限定「蘋安，皂福」阿原YUAN×德誼數位聯名肥皂，排隊期間完成指定線上互動遊戲，也有機會獲得配件購物金等好康。

德誼數位獨家揭曉「消費者購機趨勢調查」，顯示75%的消費者有意入手iPhone 18 Pro系列。記者黃筱晴／攝影

德誼數位與VICXXO Gallery合作，推出「宇宙明星 BT21」、「MUZIK TIGER」獨家周邊配件。記者黃筱晴／攝影

5.德誼數位台北三創門市9月18日將舉辦「首波開賣誼抽入魂」活動，凡購買iPhone 18 Pro系列新機即有機會抽Apple MacBook Neo等大獎。圖／德誼數位提供