「全家」吃得到夏慕尼！推聯名鮮食、冷凍料理　「櫻花蝦炒飯」輕鬆嘗

24小時吃夏慕尼不用等，65元起在超商就能享受法式輕奢！全家便利商店聯名王品旗下人氣法式鐵板燒品牌「夏慕尼新香榭鐵板燒」，擷取夏慕尼的餐點味型，以「招牌復刻、主廚監製、雙溫層美味」三大亮點，將餐廳風味帶進日常。冷凍系列集結招牌「櫻花蝦炒飯」、「普羅旺斯風味青醬烤雞麵」及「主廚秘製松露奶香燉飯」，冷藏鮮食則推出uno pasta聯名「燻鴨佐白蘭地義大利麵」。

「全家」首度與夏慕尼合作，由最經典的「櫻花蝦炒飯」領軍，加上另外兩款主廚監製料理，將品牌代表風味延伸至居家餐桌。首推「櫻花蝦炒飯」（售價65元），以櫻花蝦的鮮香搭配蝦卵，堆疊雙重海味，再融合法式奶香與鐵板拌炒的醬香，鮮甜鹹香交織；「普羅旺斯風味青醬烤雞麵」（售價89元）以主廚調配的黃金比例青醬，讓濃醇醬汁裹附麵條，與烤雞脂香相互襯托，呈現香氣飽滿的南法風味；「主廚秘製松露奶香燉飯」（售價89元）則以法式特調白醬為基底，揉合松露香氣，讓鮮甜野菇與微焦香培根融入米粒，尾隨培根鹹香。即日起至10月13日冷凍夏慕尼系列商品享2件92折優惠。

被譽為「便利商店義大利麵美味天花板」的uno pasta，同步攜手夏慕尼推出「燻鴨佐白蘭地義大利麵」（售價109元），由王品集團主廚聯名監製，以法式白蘭地搭配豐腴鴨腿肉，清炒蒜香與鴨肉脂香交融，再加入Q彈杏鮑菇，增添鮮味與咀嚼層次，展現法式料理細膩的風味組合。歡慶首次聯名，即日起至10月13日於「全家」購買「夏慕尼聯名系列」任一主食，即贈價值388元「松露鮑魚」兌換券，10月1日至12月11日於全台夏慕尼門市消費兩客套餐即可憑券兌換。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。