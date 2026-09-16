捲入中聯油食安事件盈轉虧 福壽：求償規模精算中

日前捲入中聯油脂致癌物超標事件，福壽表示，將要建立食品安全風險預防體系，從源頭、製程到追溯全面升級食安管理，攜手產業重建消費者信賴，同時對於中聯的求償規模也在精算中。

福壽今舉行法說會，董事長洪堯昆雖出席，但並未發言。而與福壽、福懋油同為中聯大股東的泰山，日前大動作提告中聯、福壽、福懋油、南僑，並求償10億元，福壽先前回應表示，泰山將自身定位為單純受害者之說法，與事實未盡相符，更直指泰山掩飾己過。

對於是否也會進行求償，福壽表示，關於向求償規模與求償對象，還必須考量到下游客戶向福壽求償所造成的損失，目前正在精算中，也與律師討論中。至於泰山的提告，福壽則說，目前在訴訟中，希望透過法律程序處理爭議，現在不便對個案進行評論。

福壽表示，受油品事件影響，以及肉品加工廠業務的價格壓力大，上半年虧損3億元，由盈轉虧，其中油品銷燬、退貨、罰款等約2.1億元。但對於下半年是否繼續認列虧損，福壽則說，第二季已經先行估列，因此第三季的影響並不會那麼大。

福壽也說，此次食品安全事件也讓公司更加深刻體認到，食品安全管理不能只著眼於單一產品或單一檢驗項目，而必須從整體供應鏈及風險管理角度持續提升。

福壽指出，要建立食品安全風險預防體系，從源頭管理、製程管控、檢驗管理、追蹤溯源形成循環，風險在哪裡就管控到哪裡，不對未來做過度承諾，但承諾把該做的管理一步步做好，「信任需要靠實際行動逐步累積，因此會以穩健經營為基礎，持續精進食品安全與品質管理，維護消費者權益，並兼顧股東價值。」