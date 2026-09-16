井柏然正牌女友、超模劉雯解鎖新身份成蕭邦品牌大使 最新美照曝光

瑞士頂級鐘表珠寶品牌蕭邦（Chopard）於紐約時裝周期間，假第五大道精品店隆重舉辦Happy Diamonds 50週年紀念展覽，將歷史珍藏與當代新品並置呈獻，歡慶這個傳奇珠寶設計誕生半個世界。展覽由蕭邦聯合總裁兼藝術總監Caroline Scheufele揭開序幕，吸引眾多時尚目光聚焦於這項跨越半世紀的經典傳奇。

在此歡慶時刻，蕭邦特別發表由導演Manu Cossu掌鏡的全新電影美學形象廣告。宣傳大片邀請自2024年起擔任品牌大使的超模Bella Hadid與國際超模劉雯共同擔綱主角。在攝影師Greg Williams的鏡頭下，兩人呈現出充滿張力的「氣韻雙生」：Bella Hadid以元氣流露的率性活力，賦予鑽石感性魅力；劉雯則以沉靜篤定、收放有度的俐落姿態，展現靜默卻震撼人心的內斂力量。鑽石隨她們的肢體律動與心跳飛舞，生動體現品牌的獨特哲學：美，蘊藏於靈動之中。

Happy Diamonds的靈魂起源於1976年，當時設計師受陽光穿透瀑布飛濺水花的景象啟發，顛覆傳統鑲嵌方式，讓鑽石擺脫束縛、自由滑動。傳承此精神，蕭邦於50周年之際重磅推出Happy Sport The First新款時計，腕表忠實復刻了1993年由Caroline Scheufele主導設計的經典女性腕表，不僅首度將滑動鑽石直接置於表盤之上，更是首度巧妙結合精鋼與鑽石的休閒奢華表款。新品提供26毫米與33毫米尺寸兩種尺寸，採用循環再造比例達80%的Lucent Steel™精鋼及符合倫理道德標準的18K金打造。

此外，此次形象中兩位品牌大使也都演繹了Happy Diamonds滑動鑽石家族中，最新的Happy Diamonds矩形吊墜項鍊。這設計取材自2006年幾何輪廓的設計，透過擴充體量比例，為滑動鑽石創造更充裕的舞動空間。

Happy Sport The First腕表，提供Lucent Steel精鋼及符合倫理道德標準的18K黃金款式，並備有26毫米與33毫米等尺寸選擇。圖／蕭邦提供

Happy Sport The First腕表，提供Lucent Steel精鋼及符合倫理道德標準的18K黃金款式，並備有26毫米與33毫米等尺寸選擇。圖／蕭邦提供

（由左至右）品牌大使劉雯、蕭邦聯合總裁暨藝術總監Caroline Scheufele、品牌大使Bella Hadid出席蕭邦於紐約舉辦的Happy Diamonds展覽。圖／蕭邦提供

Happy Diamonds全新矩形鍊墜，符合倫理道德標準的18K白金、黃金與鑽石。圖／蕭邦提供

Happy Diamonds全新矩形鍊墜，符合倫理道德標準的18K白金與鑽石。圖／蕭邦提供

新任品牌大使劉雯出席蕭邦於紐約舉辦的Happy Diamonds展覽。圖／蕭邦提供

Bella Hadid出席蕭邦於紐約舉辦的Happy Diamonds展覽。圖／蕭邦提供

劉雯出任蕭邦全新品牌大使，擔綱演出Happy Diamonds全新形象廣告。圖／蕭邦提供