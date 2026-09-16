快訊

華邦電晚間9點召開重訊記者會 說明董事會重大決議

5人鬥毆！高雄某職校學生爆衝突 高一生遭20公分餐刀刺腹急送醫

剴剴案社工二審開庭檢稱判2年太輕 社工界嘆已盡力：無保證人地位

聽新聞
0:00 / 0:00

井柏然正牌女友、超模劉雯解鎖新身份成蕭邦品牌大使 最新美照曝光

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
劉雯出任蕭邦全新品牌大使，擔綱演出Happy Diamonds全新形象廣告。圖／蕭邦提供
劉雯出任蕭邦全新品牌大使，擔綱演出Happy Diamonds全新形象廣告。圖／蕭邦提供

瑞士頂級鐘表珠寶品牌蕭邦（Chopard）於紐約時裝周期間，假第五大道精品店隆重舉辦Happy Diamonds 50週年紀念展覽，將歷史珍藏與當代新品並置呈獻，歡慶這個傳奇珠寶設計誕生半個世界。展覽由蕭邦聯合總裁兼藝術總監Caroline Scheufele揭開序幕，吸引眾多時尚目光聚焦於這項跨越半世紀的經典傳奇。

在此歡慶時刻，蕭邦特別發表由導演Manu Cossu掌鏡的全新電影美學形象廣告。宣傳大片邀請自2024年起擔任品牌大使的超模Bella Hadid與國際超模劉雯共同擔綱主角。在攝影師Greg Williams的鏡頭下，兩人呈現出充滿張力的「氣韻雙生」：Bella Hadid以元氣流露的率性活力，賦予鑽石感性魅力；劉雯則以沉靜篤定、收放有度的俐落姿態，展現靜默卻震撼人心的內斂力量。鑽石隨她們的肢體律動與心跳飛舞，生動體現品牌的獨特哲學：美，蘊藏於靈動之中。

Happy Diamonds的靈魂起源於1976年，當時設計師受陽光穿透瀑布飛濺水花的景象啟發，顛覆傳統鑲嵌方式，讓鑽石擺脫束縛、自由滑動。傳承此精神，蕭邦於50周年之際重磅推出Happy Sport The First新款時計，腕表忠實復刻了1993年由Caroline Scheufele主導設計的經典女性腕表，不僅首度將滑動鑽石直接置於表盤之上，更是首度巧妙結合精鋼與鑽石的休閒奢華表款。新品提供26毫米與33毫米尺寸兩種尺寸，採用循環再造比例達80%的Lucent Steel™精鋼及符合倫理道德標準的18K金打造。

此外，此次形象中兩位品牌大使也都演繹了Happy Diamonds滑動鑽石家族中，最新的Happy Diamonds矩形吊墜項鍊。這設計取材自2006年幾何輪廓的設計，透過擴充體量比例，為滑動鑽石創造更充裕的舞動空間。

Happy Sport The First腕表，提供Lucent Steel精鋼及符合倫理道德標準的18K黃金款式，並備有26毫米與33毫米等尺寸選擇。圖／蕭邦提供
Happy Sport The First腕表，提供Lucent Steel精鋼及符合倫理道德標準的18K黃金款式，並備有26毫米與33毫米等尺寸選擇。圖／蕭邦提供

Happy Sport The First腕表，提供Lucent Steel精鋼及符合倫理道德標準的18K黃金款式，並備有26毫米與33毫米等尺寸選擇。圖／蕭邦提供
Happy Sport The First腕表，提供Lucent Steel精鋼及符合倫理道德標準的18K黃金款式，並備有26毫米與33毫米等尺寸選擇。圖／蕭邦提供

（由左至右）品牌大使劉雯、蕭邦聯合總裁暨藝術總監Caroline Scheufele、品牌大使Bella Hadid出席蕭邦於紐約舉辦的Happy Diamonds展覽。圖／蕭邦提供
（由左至右）品牌大使劉雯、蕭邦聯合總裁暨藝術總監Caroline Scheufele、品牌大使Bella Hadid出席蕭邦於紐約舉辦的Happy Diamonds展覽。圖／蕭邦提供

Happy Diamonds全新矩形鍊墜，符合倫理道德標準的18K白金、黃金與鑽石。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds全新矩形鍊墜，符合倫理道德標準的18K白金、黃金與鑽石。圖／蕭邦提供

Happy Diamonds全新矩形鍊墜，符合倫理道德標準的18K白金與鑽石。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds全新矩形鍊墜，符合倫理道德標準的18K白金與鑽石。圖／蕭邦提供

新任品牌大使劉雯出席蕭邦於紐約舉辦的Happy Diamonds展覽。圖／蕭邦提供
新任品牌大使劉雯出席蕭邦於紐約舉辦的Happy Diamonds展覽。圖／蕭邦提供

Bella Hadid出席蕭邦於紐約舉辦的Happy Diamonds展覽。圖／蕭邦提供
Bella Hadid出席蕭邦於紐約舉辦的Happy Diamonds展覽。圖／蕭邦提供

劉雯出任蕭邦全新品牌大使，擔綱演出Happy Diamonds全新形象廣告。圖／蕭邦提供
劉雯出任蕭邦全新品牌大使，擔綱演出Happy Diamonds全新形象廣告。圖／蕭邦提供

Bella Hadid擔綱演出Happy Diamonds全新形象廣告。圖／蕭邦提供
Bella Hadid擔綱演出Happy Diamonds全新形象廣告。圖／蕭邦提供

井柏然 珠寶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Chaumet經典珠寶疊戴新風格！Joséphine玩轉不對稱摩登配戴

奢華就在日常細節中！LV Tambour Spin Time全新蛋白石與鮭魚面來了

文藝復興成靈感！Balenciaga發表2026冬季形象廣告 光與影的美學辯證

勞力士最新力作「平底鍋」？Padellone瞬跳年曆月相 改寫複雜新準繩

相關新聞

大巨蛋遠東Garden City全區開幕 黃晴雯：75％新客對東區既有店衝擊小

台北大巨蛋的遠東Garden City今日正式全區開幕，除了遠東SOGO營運團隊外，包括遠東零售事業副董事長徐雪芳、遠東集團董事長徐旭東的子女遠東集團創新長徐國安與遠東新世紀董事徐國梅都連袂出席。遠東SOGO董事長黃晴雯表示，「Garden City試營運至今，業績比預期高出2成。現在加入大巨蛋商場，成功拓展年輕新客群，接下來馬上就是第四季周年慶旺季，對我們、對整個商圈都是一大利多」。

勃根地紅最夯！德誼數位揭密iPhone新機趨勢 首日購機再抽MacBook Neo

全新iPhone 18 Pro系列即將於9月18日正式開賣，德誼數位今公布「消費者購機趨勢調查」，結果顯示，高達75%消費者有意升級iPhone 18 Pro系列，其中新色「勃根地紅」最受青睞；此外，電池續航力與相機規格升級也是消費者換機的重要考量，另有54%消費者預計選擇512GB以上容量，反映大容量機型需求升溫。

捲入中聯油食安事件盈轉虧 福壽：求償規模精算中

日前捲入中聯油脂致癌物超標事件，福壽表示，將要建立食品安全風險預防體系，從源頭、製程到追溯全面升級食安管理，攜手產業重建消費者信賴，同時對於中聯的求償規模也在精算中。

井柏然正牌女友、超模劉雯解鎖新身份成蕭邦品牌大使 最新美照曝光

瑞士頂級鐘表珠寶品牌蕭邦（Chopard）於紐約時裝周期間，假第五大道精品店隆重舉辦Happy Diamonds 50週年紀念展覽，將歷史珍藏與當代新品並置呈獻，歡慶這個傳奇珠寶設計誕生半個世界。展覽由蕭邦聯合總裁兼藝術總監Caroline Scheufele揭開序幕，吸引眾多時尚目光聚焦於這項跨越半世紀的經典傳奇。

吃出超商感性！ 7-ELEVEN推「嘉義風味雞肉飯、熱炒風爆炒豚肉便當」

超商經典鮮食承載了許多人的飲食記憶與生活情感，「超商感性」是本土超商獨有的日常浪漫。7-ELEVEN持續創新熱食體驗，即日起與21Plus聯手開發「嘉義風味雞肉飯」、「星級饗宴」系列攜手五星飯店主廚打造熱炒風便當，不用特別跑熱炒店、夜市，在超商就能享受經典熱食與街頭小吃。

超萌！藏壽司16款「大耳狗喜拿扭蛋」登場 滿額贈、加價週邊同步起跑

藏壽司自9月24日至10月23日期間，攜手「大耳狗喜拿」，推出16款「睡衣派對扭蛋」，另外還有週邊加價購、滿額贈等活動，全台指定5間門市也將限時化身大耳狗喜拿主題店，讓粉絲們沉浸在可愛的派對世界中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。