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吃出超商感性！ 7-ELEVEN推「嘉義風味雞肉飯、熱炒風爆炒豚肉便當」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN新推出「嘉義風味雞肉飯（售價99元）」，遵循古法油蔥淋醬，將爆香後的蔥油跟油蔥酥一同熬煮，再淋上琥珀色醬油，佐以筍乾、油豆腐、滷蛋等經典配菜，將熟悉的小吃升級為精品級雞肉飯。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推出「嘉義風味雞肉飯（售價99元）」，遵循古法油蔥淋醬，將爆香後的蔥油跟油蔥酥一同熬煮，再淋上琥珀色醬油，佐以筍乾、油豆腐、滷蛋等經典配菜，將熟悉的小吃升級為精品級雞肉飯。圖／7-ELEVEN提供

超商經典鮮食承載了許多人的飲食記憶與生活情感，「超商感性」是本土超商獨有的日常浪漫。7-ELEVEN持續創新熱食體驗，即日起與21Plus聯手開發「嘉義風味雞肉飯」、「星級饗宴」系列攜手五星飯店主廚打造熱炒風便當，不用特別跑熱炒店、夜市，在超商就能享受經典熱食與街頭小吃。

說到簡單而不平凡的經典台式小吃，「雞肉飯」是許多人的首選，7-ELEVEN多年來與「雞肉料理專家」、被網友譽為「烤雞界翹楚」的21Plus合作，將多元的雞肉料理融入超商餐點，推出兼具便利與美味的鮮食商品。9月16日起雙方再度聯手推出道地又具質感的「嘉義風味雞肉飯（售價99元）」，遵循古法油蔥淋醬，將爆香後的蔥油跟油蔥酥一同熬煮，再淋上琥珀色醬油，佐以筍乾、油豆腐、滷蛋等經典配菜，將熟悉的小吃升級為精品級雞肉飯，9月29日前還可搭配茶裏王焙香紅烏享109元組合餐（省15元），或可於OPENPOINT APP以點數加價89元換購（數量有限換完為止）。

7-ELEVEN「星級饗宴」持續攜手五星級飯店主廚團隊，將餐廳功夫料理帶進超商，新推出與美福飯店旗下餐廳合作開發新品「潮粵坊爆炒豚肉便當」，突破過往超商便當多以燴飯呈現的方式，採飯菜乾濕分離設計，經微波加熱後，完整呈現大火快炒蔬菜的鮮甜與豬肉軟嫩口感，營造如同熱炒現點現吃的上桌體驗，同步推薦「米香蟹黃蝦仁豆腐煲燴飯」及冷凍復熱即食的「潮粵坊蝦仁韭菜餅」。

7-ELEVEN並與晶華酒店團隊合作帶來以往需要耗時慢火滷製的滷牛腱料理，微波加熱即可吃到醬香濃郁的「晶華精燉牛腱飯」，以晶華酒店著名頂級壽喜燒為靈感、一人就能獨享的「晶華壽喜燒牛肉飯糰」，還有美味程度媲美專門店的「晶華紐奧良風味烤雞堡」與「晶華松露起司烤雞義大利麵」等多款星級料理。

除了澎湃主餐，7-ELEVEN亦全新推出超商首創微波加熱即食的「黃金荷包蛋」升級餐點，烤盤直火烘烤，呈現現煎金黃赤邊，內附醬油包可依喜好添加，於桃園指定門市限定販售。

而超商熱食當中，除了茶葉蛋、大亨堡等經典商品早已成為許多人生活中的共同記憶，7-ELEVEN發現隨著偏好少調味、原型食物的飲食習慣已成主流，自2024年起導入獨家蒸鍋設備，陸續推出蒸玉米、黃金水煮蛋、黃金滷蛋等，目前已導入超過3,500家門市，已加入銷售破億元級商品行列。即日起所長茶葉蛋、黃金水煮蛋、黃金滷蛋、蒸玉米、蒸／烤地瓜、馬鈴薯等12月22日前任2件OPENPOINT點數10倍送。

時序入秋轉涼，7-ELEVEN「饗喫鍋」專區搜羅在地經典滋味，9月28日將推出兩款微波即食新湯品，「佳佳四神綜合湯」吃得到軟嫩豬小腸及脆彈豬肚，湯頭清甜又甘醇；另一款「彭園—胡椒豬肚雞湯」由彭園餐廳特別開發，以豬骨與白胡椒粒長時間熬煮出濃郁白湯，兩款湯品皆可直接品嘗、也可打底加料自煮當火鍋，將街邊小吃與傳統老火煲湯化身便利即食選擇。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

7-ELEVEN新推出「潮粵坊爆炒豚肉便當」，採飯菜乾濕分離設計，經微波加熱後，完整呈現大火快炒蔬菜的鮮甜與豬肉軟嫩口感。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推出「潮粵坊爆炒豚肉便當」，採飯菜乾濕分離設計，經微波加熱後，完整呈現大火快炒蔬菜的鮮甜與豬肉軟嫩口感。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN熱食自助區原型食物（所長茶葉蛋、黃金水煮蛋、黃金滷蛋、蒸玉米、蒸烤地瓜、馬鈴薯） 12月22日前任2件OPENPOINT點數10倍送。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN熱食自助區原型食物（所長茶葉蛋、黃金水煮蛋、黃金滷蛋、蒸玉米、蒸烤地瓜、馬鈴薯） 12月22日前任2件OPENPOINT點數10倍送。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN多年來與21Plus合作，將多元的雞肉料理融入超商餐點，即日起雙方再度聯手推出道地又具質感的「嘉義風味雞肉飯（售價99元）」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN多年來與21Plus合作，將多元的雞肉料理融入超商餐點，即日起雙方再度聯手推出道地又具質感的「嘉義風味雞肉飯（售價99元）」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「星級饗宴」持續攜手五星級飯店主廚團隊，將餐廳功夫料理帶進超商。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「星級饗宴」持續攜手五星級飯店主廚團隊，將餐廳功夫料理帶進超商。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「饗喫鍋」專區9月28日將推出兩款微波即食新湯品「佳佳四神綜合湯」、「彭園—胡椒豬肚雞湯」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「饗喫鍋」專區9月28日將推出兩款微波即食新湯品「佳佳四神綜合湯」、「彭園—胡椒豬肚雞湯」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「星級饗宴」持續攜手五星級飯店主廚團隊，將餐廳功夫料理帶進超商。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「星級饗宴」持續攜手五星級飯店主廚團隊，將餐廳功夫料理帶進超商。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN全新推出超商首創微波加熱即食的「黃金荷包蛋」，內附醬油包可依喜好添加，於桃園指定門市限定販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新推出超商首創微波加熱即食的「黃金荷包蛋」，內附醬油包可依喜好添加，於桃園指定門市限定販售。圖／7-ELEVEN提供

7-Eleven 雞肉飯

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