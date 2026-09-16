快訊

剴剴遭虐死⋯社工陳尚潔喊已盡義務 聘「前法官」律師拚無罪

陳建州心肌梗塞送醫手術 A-Lin密電范瑋琪揭最新近況

聽新聞
0:00 / 0:00

超萌！藏壽司16款「大耳狗喜拿扭蛋」登場 滿額贈、加價週邊同步起跑

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
完成打卡任務，有機會獲得大耳狗喜拿週邊。圖／藏壽司提供
完成打卡任務，有機會獲得大耳狗喜拿週邊。圖／藏壽司提供

藏壽司自9月24日至10月23日期間，攜手「大耳狗喜拿」，推出16款「睡衣派對扭蛋」，另外還有週邊加價購、滿額贈等活動，全台指定5間門市也將限時化身大耳狗喜拿主題店，讓粉絲們沉浸在可愛的派對世界中。

藏壽司本次打造的「大耳狗喜拿的睡衣派對」系列扭蛋，共集結6款「立體吊飾」、6款「徽章」及4款「紙膠帶」。其中「立體吊飾」將大耳狗喜拿與牛奶、摩卡、卡布奇諾、咖啡與戚風等好朋友們，一起換上睡衣造型並融入壽司巧思，各自展現獨特魅力。例如大耳狗喜拿頭戴鮭魚造型睡帽，手中捧著玉子燒；牛奶則將玉子燒畫作枕頭與棉被。同步推出的6款「徽章」與4款「紙膠帶」，同樣延續睡衣派對的萌趣氛圍，為生活增添可愛氣息。

活動期間也推出兩波加價購活動，凡當日單筆消費折扣後滿800元即可加價購買。第一波自9月24日起登場，推出「大耳狗喜拿造型收納毛毯」，毛毯以大耳狗喜拿經典白色造型為主體，並加入鮭魚造型睡帽設計，萌感十足，加購價499元，共限量12,000個，售完為止。10月1日起則推出「大耳狗喜拿造型提袋」，以大耳狗喜拿的萌萌大臉與招牌長耳朵打造吸睛造型，加購價449元，限量10,000個，售完為止。

10月起藏壽司將再推出兩波限量滿額贈。第一波自10月9日起登場，當日於全店單筆發票折扣後消費滿1,000元並完成社群任務，即可獲得「大耳狗喜拿澎澎吊飾」1個，共有4款設計，共限量13,000個，採隨機贈送。第二波自10月16日起接棒，單筆消費發票折扣後金額滿600元並完成社群任務，即可獲得「大耳狗喜拿限量閃卡」1張，共有4款設計，其中包含1款隱藏版，全台共限量20,000份，採隨機贈送。

9月24日起，藏壽司於三重捷運路店、台北館前店、台中惠文路店、板橋遠科店及高雄五福光華店5間門市打造「大耳狗喜拿限定佈置」，大量融入大耳狗喜拿與朋友們的睡衣派對元素，營造彷彿走進大耳狗喜拿夢境世界般的輕柔氛圍。其中「三重捷運路店」、「台北館前店」及「台中惠文路店」再加碼打造大耳狗喜拿立體拍照空間。活動期間並推出打卡活動，有機會獲得大耳狗喜拿便當盒、絨毛娃娃、收納包組及保溫保冷隨手瓶等限定禮品。9月24日至10月23日，藏壽司全店鋪每桌椅背都隨機藏著「睡衣派對邀請卡」，凡完成互動任務，就有機會獲得「大耳狗喜拿與他的朋友們 巨大毛毯」

9月24日起，全台藏壽司同步推出4款「大耳狗喜拿的睡衣派對」限定餐點，包含「大耳狗喜拿北海道生乳捲」、「大耳狗喜拿藍洋洋芭菲」、「奶香熔岩鮮蝦」以及「奶香熔岩炙烤鮭魚」，隨餐皆附贈「大耳狗喜拿貼紙盲袋」1包，共有12款設計，全台共計10萬張。

除了大耳狗喜拿活動，藏壽司近期也推出一系列推薦商品，包括「小貝柱佐醋凍軍艦」、「柴魚香菇煮握壽司」、「檸檬蔥鹽芝麻青森扇貝海苔包」等品項。針對高雄時代大道店，同步推出3款限定商品，包括有「明太子美乃滋章魚燒」、「炸蝦鮭魚稻禾佐松露醬（一貫）」、「草莓可麗餅芭菲」，每份70～140元。

本次推出4款「大耳狗喜拿的睡衣派對」限定餐點。圖／藏壽司提供
本次推出4款「大耳狗喜拿的睡衣派對」限定餐點。圖／藏壽司提供

大耳狗喜拿的睡衣派對扭蛋，包括有6款立體吊飾。圖／藏壽司提供
大耳狗喜拿的睡衣派對扭蛋，包括有6款立體吊飾。圖／藏壽司提供

活動期間消費滿額，可獲得「大耳狗喜拿澎澎吊飾」。圖／藏壽司提供
活動期間消費滿額，可獲得「大耳狗喜拿澎澎吊飾」。圖／藏壽司提供

活動期間消費指定品項，可獲得「大耳狗喜拿限量閃卡」。圖／藏壽司提供
活動期間消費指定品項，可獲得「大耳狗喜拿限量閃卡」。圖／藏壽司提供

活動期間消費滿額，可加購「大耳狗喜拿造型收納毛毯」、「大耳狗喜拿造型提袋」等不同週邊。圖／藏壽司提供
活動期間消費滿額，可加購「大耳狗喜拿造型收納毛毯」、「大耳狗喜拿造型提袋」等不同週邊。圖／藏壽司提供

點購聯名餐點，可獲贈「大耳狗喜拿貼紙盲袋」，共有12款造型。圖／藏壽司提供
點購聯名餐點，可獲贈「大耳狗喜拿貼紙盲袋」，共有12款造型。圖／藏壽司提供

藏壽司攜手「大耳狗喜拿」，推出16款「睡衣派對扭蛋」。圖／藏壽司提供
藏壽司攜手「大耳狗喜拿」，推出16款「睡衣派對扭蛋」。圖／藏壽司提供

大耳狗喜拿的睡衣派對扭蛋，包括4款紙膠帶。圖／藏壽司提供
大耳狗喜拿的睡衣派對扭蛋，包括4款紙膠帶。圖／藏壽司提供

大耳狗喜拿的睡衣派對扭蛋，共有6款徽章。圖／藏壽司提供
大耳狗喜拿的睡衣派對扭蛋，共有6款徽章。圖／藏壽司提供

藏壽司 扭蛋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

西堤玩具總動員吃2客送星球堡 聚、和牛涮哆啦A夢聯名餐點餐率衝10%

7-ELEVEN CITY CAFE推黑糖粉粿冬瓜拿鐵 OPEN! FUNLAND台北首店曝光

新餐廳開幕！泰式「APINARA」摩摩喳喳特價99元 叼貓麻辣烤魚享5折

麥當勞「捐血行動」送奶昔大哥零錢包、大麥克！西堤送「三眼怪漢堡」

相關新聞

大巨蛋遠東Garden City全區開幕 黃晴雯：75％新客對東區既有店衝擊小

台北大巨蛋的遠東Garden City今日正式全區開幕，除了遠東SOGO營運團隊外，包括遠東零售事業副董事長徐雪芳、遠東集團董事長徐旭東的子女遠東集團創新長徐國安與遠東新世紀董事徐國梅都連袂出席。遠東SOGO董事長黃晴雯表示，「Garden City試營運至今，業績比預期高出2成。現在加入大巨蛋商場，成功拓展年輕新客群，接下來馬上就是第四季周年慶旺季，對我們、對整個商圈都是一大利多」。

吃出超商感性！7-ELEVEN推「嘉義風味雞肉飯、熱炒風爆炒豚肉便當」

超商經典鮮食承載了許多人的飲食記憶與生活情感，「超商感性」是本土超商獨有的日常浪漫。7-ELEVEN持續創新熱食體驗，即日起與21Plus聯手開發「嘉義風味雞肉飯」、「星級饗宴」系列攜手五星飯店主廚打造熱炒風便當，不用特別跑熱炒店、夜市，在超商就能享受經典熱食與街頭小吃。

超萌！藏壽司16款「大耳狗喜拿扭蛋」登場 滿額贈、加價週邊同步起跑

藏壽司自9月24日至10月23日期間，攜手「大耳狗喜拿」，推出16款「睡衣派對扭蛋」，另外還有週邊加價購、滿額贈等活動，全台指定5間門市也將限時化身大耳狗喜拿主題店，讓粉絲們沉浸在可愛的派對世界中。

為親子共食嚴格把關！空間與效率完美解答 多功能雙享鍋重塑餐桌日常

隨著都會居住型態改變，小坪數住宅逐漸成為主流，「廚房坪效」成為現代人面臨的首要挑戰。傳統鍋體積龐大佔用空間，且雙薪家庭普遍面臨出菜效率低落與口味差異的雙重困境。單一鍋具需分次烹煮，難以同時滿足不同需求；而傳統一體式電子鍋笨重、清洗繁瑣，且具備加熱不均等安全疑慮，消費者真正需要的，已經不是解決怎麼煮的問題，而是如何在「空間」與「效率」間取得平衡，成為待解決的痛點。

東北角白帶魚肥美登場 選購可洽貢寮區漁會

東北角白帶魚正值漁汛期，新北市漁業處歡迎民眾走訪漁港嘗鮮，也可在貢寮區漁會官方網站選購相關產品，包括鮮凍白帶魚片、白帶魚罐頭等，在家也可輕鬆享受來自東北角的優質海味。

大巨蛋商場「遠東 Garden City」開幕 打造城市之心、首都花園新概念

由遠東 SOGO 團隊經營，以「城市之心」、「首都花園」為概念、融合造鎮理念，將大巨蛋商場命名為「遠東 Garden City」，面積共 3.6 萬坪，是台北市中心最大購物商場，上午正式開幕，台北市長蔣萬安、遠東集團董事長徐旭東之子、集團創新長徐國安，遠東SOGO董事長黃晴雯等出席開幕剪綵儀式並參觀商場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。