超萌！藏壽司16款「大耳狗喜拿扭蛋」登場 滿額贈、加價週邊同步起跑

藏壽司自9月24日至10月23日期間，攜手「大耳狗喜拿」，推出16款「睡衣派對扭蛋」，另外還有週邊加價購、滿額贈等活動，全台指定5間門市也將限時化身大耳狗喜拿主題店，讓粉絲們沉浸在可愛的派對世界中。

藏壽司本次打造的「大耳狗喜拿的睡衣派對」系列扭蛋，共集結6款「立體吊飾」、6款「徽章」及4款「紙膠帶」。其中「立體吊飾」將大耳狗喜拿與牛奶、摩卡、卡布奇諾、咖啡與戚風等好朋友們，一起換上睡衣造型並融入壽司巧思，各自展現獨特魅力。例如大耳狗喜拿頭戴鮭魚造型睡帽，手中捧著玉子燒；牛奶則將玉子燒畫作枕頭與棉被。同步推出的6款「徽章」與4款「紙膠帶」，同樣延續睡衣派對的萌趣氛圍，為生活增添可愛氣息。

活動期間也推出兩波加價購活動，凡當日單筆消費折扣後滿800元即可加價購買。第一波自9月24日起登場，推出「大耳狗喜拿造型收納毛毯」，毛毯以大耳狗喜拿經典白色造型為主體，並加入鮭魚造型睡帽設計，萌感十足，加購價499元，共限量12,000個，售完為止。10月1日起則推出「大耳狗喜拿造型提袋」，以大耳狗喜拿的萌萌大臉與招牌長耳朵打造吸睛造型，加購價449元，限量10,000個，售完為止。

10月起藏壽司將再推出兩波限量滿額贈。第一波自10月9日起登場，當日於全店單筆發票折扣後消費滿1,000元並完成社群任務，即可獲得「大耳狗喜拿澎澎吊飾」1個，共有4款設計，共限量13,000個，採隨機贈送。第二波自10月16日起接棒，單筆消費發票折扣後金額滿600元並完成社群任務，即可獲得「大耳狗喜拿限量閃卡」1張，共有4款設計，其中包含1款隱藏版，全台共限量20,000份，採隨機贈送。

9月24日起，藏壽司於三重捷運路店、台北館前店、台中惠文路店、板橋遠科店及高雄五福光華店5間門市打造「大耳狗喜拿限定佈置」，大量融入大耳狗喜拿與朋友們的睡衣派對元素，營造彷彿走進大耳狗喜拿夢境世界般的輕柔氛圍。其中「三重捷運路店」、「台北館前店」及「台中惠文路店」再加碼打造大耳狗喜拿立體拍照空間。活動期間並推出打卡活動，有機會獲得大耳狗喜拿便當盒、絨毛娃娃、收納包組及保溫保冷隨手瓶等限定禮品。9月24日至10月23日，藏壽司全店鋪每桌椅背都隨機藏著「睡衣派對邀請卡」，凡完成互動任務，就有機會獲得「大耳狗喜拿與他的朋友們 巨大毛毯」

9月24日起，全台藏壽司同步推出4款「大耳狗喜拿的睡衣派對」限定餐點，包含「大耳狗喜拿北海道生乳捲」、「大耳狗喜拿藍洋洋芭菲」、「奶香熔岩鮮蝦」以及「奶香熔岩炙烤鮭魚」，隨餐皆附贈「大耳狗喜拿貼紙盲袋」1包，共有12款設計，全台共計10萬張。

除了大耳狗喜拿活動，藏壽司近期也推出一系列推薦商品，包括「小貝柱佐醋凍軍艦」、「柴魚香菇煮握壽司」、「檸檬蔥鹽芝麻青森扇貝海苔包」等品項。針對高雄時代大道店，同步推出3款限定商品，包括有「明太子美乃滋章魚燒」、「炸蝦鮭魚稻禾佐松露醬（一貫）」、「草莓可麗餅芭菲」，每份70～140元。

本次推出4款「大耳狗喜拿的睡衣派對」限定餐點。圖／藏壽司提供

大耳狗喜拿的睡衣派對扭蛋，包括有6款立體吊飾。圖／藏壽司提供

活動期間消費滿額，可獲得「大耳狗喜拿澎澎吊飾」。圖／藏壽司提供

活動期間消費指定品項，可獲得「大耳狗喜拿限量閃卡」。圖／藏壽司提供

活動期間消費滿額，可加購「大耳狗喜拿造型收納毛毯」、「大耳狗喜拿造型提袋」等不同週邊。圖／藏壽司提供

點購聯名餐點，可獲贈「大耳狗喜拿貼紙盲袋」，共有12款造型。圖／藏壽司提供

藏壽司攜手「大耳狗喜拿」，推出16款「睡衣派對扭蛋」。圖／藏壽司提供

大耳狗喜拿的睡衣派對扭蛋，包括4款紙膠帶。圖／藏壽司提供