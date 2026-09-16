秋蟹開吃！國聯大飯店整隻螃蟹麵霸氣上桌 點指定主菜抽長榮美國機票

位居「大巨蛋第一排」的台北國聯大飯店，一樓美式餐廳「Slate・板石」入秋換上全新菜單，這一季特別把鮮蟹拉到餐桌中央，從舊金山灣區風味的「灣區螃蟹大蒜麵」、美國東岸經典「馬里蘭蟹肉餅」，到一鍋集結多款海鮮的「舊金山碼頭番茄燉海鮮總匯」，以美式料理豪邁、熱情又適合分享的特色，展開秋日餐桌。即日起至10月底，大安區、信義區里民到店消費，更享4人同行88折優惠，邀鄰里好友一起吃「美」味。

秋季正是品嚐蟹鮮的時節，「灣區螃蟹大蒜麵」以肥碩麵包蟹取代舊金山當地常見的珍寶蟹，搭配拉麵與蒜香奶油醬汁，讓蟹黃、蟹肉的豐潤鮮甜與濃郁蒜香交織；另一道「馬里蘭蟹肉餅」則取材自美國東岸經典家常菜，以白蟹肉、蟹管肉混合西芹、洋蔥與鹹蛋黃醬，再加入黑胡椒等香料，先炸後煎至金黃，外酥內嫩，每一口都吃得到紮實蟹肉。

同樣以海鮮為主角的「舊金山碼頭番茄燉海鮮總匯」，則將19世紀義大利移民帶入舊金山的Cioppino重新演繹。主廚以甲殼類與番茄熬製湯底，再放入龍虎斑、透抽、淡菜與大干貝，讓原本的湯品成為適合多人分食的主菜，搭配酸種麵包一起享用，海味更加飽滿。從一盤蟹肉料理到一鍋海鮮總匯，也讓「Slate・板石」的秋季新菜先從海鮮展開。

除了秋蟹與海味，菜單也一路從美國東岸延伸至西岸，端上200克「板石厚牛起司漢堡」，牛肉排煎烤至外層焦香、內裡保留肉汁，搭配切達起司、生菜與現炸薯條；「德州炭烤紐約客佐龍蝦尾」則以8盎司炭烤紐約客搭配龍蝦尾、綠蘆筍、馬鈴薯與奶油醬汁，以美式牛排館的大器份量呈現海陸組合。「炸雞佐肯瓊美乃滋」則以優格醬汁與香料麵粉雙重裹粉酥炸，外皮酥脆、肉質多汁，沾上融合肯瓊香料的美乃滋，更添南方料理的辛香氣息。

此次菜單也加入台灣食材的味覺轉譯。「噶瑪蘭戰斧豬里肌佐紅心芭樂醬汁」選用25盎司帶骨戰斧豬里肌，以炭火烤出焦香，搭配紅心芭樂調製的酸甜醬汁，利用水果香氣平衡豬肉油脂；「酥炸時令水果酪梨捲佐香菜青醬」則在酪梨、風乾番茄之外加入藜麥與台灣當季水果，搭配香菜、蜂蜜、松子製成的青醬，讓加州風格多了季節感。

甜點則回到美式家庭餐桌的溫暖記憶，「胡桃派」與「蘋果派」皆推出6吋整模，假日接受預訂、現烤上桌。胡桃派以酥香派皮包覆香甜餡料，表面鋪滿胡桃，烘烤後散發濃郁堅果香；蘋果派則以酸甜糖煮蘋果搭配奶香派皮，兩款皆適合聚會時共享，延續美式餐桌重視分享的飲食文化。

回看國聯大飯店的餐飲歷史，飯店1979年落成於台北東區，今年邁入第47年，一樓最初便設有「麗鄉西餐廳」。當年海外旅行尚未普及，西餐、簡餐與咖啡逐漸成為都會生活的新選擇，到飯店吃一頓西餐，也是一種帶著時髦感的生活體驗。加上鄰近華視電視台，國聯也曾是「老三台」年代媒體人聚餐、開會與交流的東區據點，累積了一代人的城市記憶。

如今大巨蛋啟用，賽事、演唱會與大型活動重新聚集忠孝東路人潮，「Slate・板石」也從當年的「麗鄉西餐廳」出發，以美式料理重新接上國聯的餐飲脈絡。無論賽前聚餐、朋友共享，或活動散場後續攤，都讓一張餐桌成為連結城市生活的新場景。

配合全新菜單上市，「Slate・板石」同步攜手美國國家旅遊局Brand USA，並由長榮航空與百夫長集團贊助推出「一張桌子，兩座城市」餐飲抽獎活動。即日起至10月30日期間，凡於餐廳點用指定主菜，即可獲得抽獎機會，獎項包括長榮航空洛杉磯、舊金山或西雅圖來回經濟艙機票、Centurion百夫長22吋旅行箱及國聯大飯店住宿券；活動期間到店用餐，另贈美國國家旅遊局獨家設計限量購物袋，送完為止。

◎Slate・板石

．地址：台北市大安區光復南路200號（國聯大飯店1樓）

．電話：02-2773-1515 #146

．網路訂位：https://reurl.cc/oyLWXj

．營業時間

早餐｜平日 07:00–10:00、週末 07:00–10:30

午晚餐｜每日 11:30–22:00（最後加點 21:00）

週末（週五、週六）/ 連續假期前一天＆連續假期（不含假期最後一日）｜11:30–00:00（餐點最後加點 23:00、酒品最後加點 23:30）

下午茶｜每日 14:00–18:00

噶瑪蘭戰斧豬里肌佐紅心芭樂醬汁（25 oz） 2680元。紅心芭樂醬汁柔和芬芳的甜酸平衡了戰斧里肌濃郁脂香，熟悉滋味令人愉悅。圖／國聯大飯店提供

炸雞佐肯瓊美乃滋380元。金黃外皮無比酥脆、咬下肉汁爆發，沾上混合肯瓊香料的特調美乃滋，更添香辣。圖／國聯大飯店提供

舊金山碼頭番茄燉海鮮總匯佐酸種麵包1080元。以甲殼類、茴香頭和番茄熬煮濃郁高湯，加入龍虎斑、透抽、淡菜，搭配外脆內軟酸種麵包享用。圖／國聯大飯店提供

國聯美國料理「Slate・板石」新推多道美式佳餚，風味獨特的螃蟹料理值得嚐鮮。圖／國聯大飯店提供

「Slate・板石」主廚徐禛謙。圖／國聯大飯店提供

灣區螃蟹大蒜麵1380元。以蟹黃飽滿的麵包蟹搭配極具嚼勁的拉麵，濃郁蒜香、奶油風味與蟹肉鮮甜交織，令人吮指回味。圖／國聯大飯店提供

板石厚牛起司漢堡580元。重達200g的漢堡排加入牛油與洋蔥增加甜度與水潤，搭配生菜、起司與現炸薯條，帶來重磅美味衝擊。圖／國聯大飯店提供