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東北角白帶魚肥美登場 選購可洽貢寮區漁會

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新鮮白帶魚肉質細嫩鮮美，是東北角不可錯過的優質海味。圖／新北市漁業處提供　
新鮮白帶魚肉質細嫩鮮美，是東北角不可錯過的優質海味。圖／新北市漁業處提供　

東北角白帶魚正值漁汛期，新北市漁業處歡迎民眾走訪漁港嘗鮮，也可在貢寮區漁會官方網站選購相關產品，包括鮮凍白帶魚片、白帶魚罐頭等，在家也可輕鬆享受來自東北角的優質海味。

白帶魚主要棲息於開放性海域，並會隨著光線及環境變化垂直移動，白天活動於較深水域，夜間游至較淺水層覓食。東北角沿岸漁民每逢漁汛期，以一支釣及延繩釣等方式捕撈，貢寮澳底漁港經常可見漁船滿載返港。

在地漁民陳振益表示，想品嘗白帶魚最原始鮮甜風味，「香煎白帶魚」就是簡單又美味的料理方式。料理前先去除內臟、清洗後切成適當大小，擦乾表面水分並以少許鹽簡單調味，入鍋以中小火慢煎，待兩面煎至金黃酥香即可起鍋。

不需要過多調味，就能充分展現魚肉本身的鮮甜，也可依個人喜好搭配胡椒鹽或檸檬增添風味。

為維持新鮮品質，漁獲上岸後會迅速冷凍保存，部分經處理、分切後製成真空包裝，貢寮區漁會並與食品加工廠合作，針對白帶魚刺不易處理，透過熱滲透技術將魚骨與魚刺軟化，研發出保留魚肉鮮甜與獨特風味的「紅燒白帶魚罐頭」，即開即食、適合搭配飯麵，更延長了保存期限。

漁業處表示，新北市擁有綿長海岸線及豐富多元沿近海漁業資源，除了白帶魚，還有貢寮鮑、萬里蟹等特色水產品。歡迎大家攜家帶眷走訪東北角及新北市各地漁港品嘗新鮮當季海味。或透過貢寮區漁會及新勝發漁業等相關通路，選購白帶魚、鮮凍貢寮鮑及各式冷凍水產品。

東北角白帶魚正值漁汛期，新北市漁業處歡迎民眾走訪漁港嘗鮮，也可在貢寮區漁會官方網站選購相關產品，包括鮮凍白帶魚片、白帶魚罐頭等，在家也可輕鬆享受來自東北角的優質海味。圖／新北市漁業處提供　
東北角白帶魚正值漁汛期，新北市漁業處歡迎民眾走訪漁港嘗鮮，也可在貢寮區漁會官方網站選購相關產品，包括鮮凍白帶魚片、白帶魚罐頭等，在家也可輕鬆享受來自東北角的優質海味。圖／新北市漁業處提供　

貢寮區漁會與食品加工廠合作，針對白帶魚刺不易處理，透過熱滲透技術將魚骨與魚刺軟化，研發出保留魚肉鮮甜與獨特風味的「紅燒白帶魚罐頭」。圖／新北市漁業處提供　
貢寮區漁會與食品加工廠合作，針對白帶魚刺不易處理，透過熱滲透技術將魚骨與魚刺軟化，研發出保留魚肉鮮甜與獨特風味的「紅燒白帶魚罐頭」。圖／新北市漁業處提供　

貢寮 汛期 罐頭

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