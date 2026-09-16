大巨蛋商場「遠東 Garden City」開幕 打造城市之心、首都花園新概念

由遠東 SOGO 團隊經營，以「城市之心」、「首都花園」為概念、融合造鎮理念，將大巨蛋商場命名為「遠東 Garden City」，面積共 3.6 萬坪，是台北市中心最大購物商場，上午正式開幕，台北市長蔣萬安、遠東集團董事長徐旭東之子、集團創新長徐國安，遠東SOGO董事長黃晴雯等出席開幕剪綵儀式並參觀商場。

Garden City 坐擁四大零售及餐飲區域，幅員廣大，結合周邊文創園區與台北大巨蛋各項國際運動賽事、表演活動，成為全台唯一市中心最便利之超大型國際休閒、遊憩、觀光景點。歷經1200多日的規畫及籌備，台北市中心迎來全新商業地標「遠東 Garden City」，做為市中心規模最大的購物商場。

商場匯聚多元品牌陣容，涵蓋多家高端潮流品牌、生活選品店與設計師品牌，形成年輕個性、多功能兼具的消費場域。除了聚集全客層商品，同時導入全台首發餐飲品牌，人氣餐廳、特色咖啡館與甜點，強化商場餐飲體驗，讓消費者從白天到夜晚，都能在同一空間享受食、衣、住、育、樂之完整生活體驗。此次遠東 Garden City 全區導入超過 560 個品牌，其中更包括了近 200 個全台首店、百貨首櫃及各式新形象概念店。

在空間設計上，商場以「Lifestyle Hub」、「城市生活核心」為概念，打造開放式公共空間與多元場景，結合藝術裝置與潮流視覺設計，營造停留感與社群分享性的空間氛圍。藉由場景化設計與品牌內容整合，讓消費者在購物之餘，也能享受拍照、聚會與交流的城市生活體驗。在市場定位上，「遠東 Garden City」鎖定年輕消費族群與城市生活族群，回應近年消費者對「體驗型商場」與「生活風格空間」的需求。透過潮流品牌、餐飲陣容與社交場景的整合，打造出台北市中心嶄新的城市聚集地。同時也讓消費者享受獨有的購物旅程，並留下一個美好的回憶。

大巨蛋商場「遠東 Garden City」上午正式開幕，台北市長蔣萬安（中）、遠東集團董事長徐旭東之子、集團創新長徐國安（右三）及夫人，遠東SOGO董事長黃晴雯（左三）等出席開幕剪綵儀式並參觀商場。記者曾學仁／攝影

大巨蛋商場「遠東 Garden City」上午正式開幕。記者曾學仁／攝影

大巨蛋商場「遠東 Garden City」上午正式開幕。記者曾學仁／攝影

大巨蛋商場「遠東 Garden City」上午正式開幕。記者曾學仁／攝影

大巨蛋商場「遠東 Garden City」上午正式開幕。記者曾學仁／攝影

大巨蛋商場「遠東 Garden City」上午正式開幕。記者曾學仁／攝影