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大巨蛋商場「遠東 Garden City」開幕 打造城市之心、首都花園新概念

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
大巨蛋商場「遠東 Garden City」上午正式開幕，台北市長蔣萬安（左）、遠東集團董事長徐旭東之子、集團創新長徐國安（右）及夫人，遠東SOGO董事長黃晴雯（左二）等出席開幕剪綵儀式並參觀商場。記者曾學仁／攝影
大巨蛋商場「遠東 Garden City」上午正式開幕，台北市長蔣萬安（左）、遠東集團董事長徐旭東之子、集團創新長徐國安（右）及夫人，遠東SOGO董事長黃晴雯（左二）等出席開幕剪綵儀式並參觀商場。記者曾學仁／攝影

由遠東 SOGO 團隊經營，以「城市之心」、「首都花園」為概念、融合造鎮理念，將大巨蛋商場命名為「遠東 Garden City」，面積共 3.6 萬坪，是台北市中心最大購物商場，上午正式開幕，台北市長蔣萬安、遠東集團董事長徐旭東之子、集團創新長徐國安，遠東SOGO董事長黃晴雯等出席開幕剪綵儀式並參觀商場。

Garden City 坐擁四大零售及餐飲區域，幅員廣大，結合周邊文創園區與台北大巨蛋各項國際運動賽事、表演活動，成為全台唯一市中心最便利之超大型國際休閒、遊憩、觀光景點。歷經1200多日的規畫及籌備，台北市中心迎來全新商業地標「遠東 Garden City」，做為市中心規模最大的購物商場。

商場匯聚多元品牌陣容，涵蓋多家高端潮流品牌、生活選品店與設計師品牌，形成年輕個性、多功能兼具的消費場域。除了聚集全客層商品，同時導入全台首發餐飲品牌，人氣餐廳、特色咖啡館與甜點，強化商場餐飲體驗，讓消費者從白天到夜晚，都能在同一空間享受食、衣、住、育、樂之完整生活體驗。此次遠東 Garden City 全區導入超過 560 個品牌，其中更包括了近 200 個全台首店、百貨首櫃及各式新形象概念店。

在空間設計上，商場以「Lifestyle Hub」、「城市生活核心」為概念，打造開放式公共空間與多元場景，結合藝術裝置與潮流視覺設計，營造停留感與社群分享性的空間氛圍。藉由場景化設計與品牌內容整合，讓消費者在購物之餘，也能享受拍照、聚會與交流的城市生活體驗。在市場定位上，「遠東 Garden City」鎖定年輕消費族群與城市生活族群，回應近年消費者對「體驗型商場」與「生活風格空間」的需求。透過潮流品牌、餐飲陣容與社交場景的整合，打造出台北市中心嶄新的城市聚集地。同時也讓消費者享受獨有的購物旅程，並留下一個美好的回憶。

大巨蛋商場「遠東 Garden City」上午正式開幕，台北市長蔣萬安（中）、遠東集團董事長徐旭東之子、集團創新長徐國安（右三）及夫人，遠東SOGO董事長黃晴雯（左三）等出席開幕剪綵儀式並參觀商場。記者曾學仁／攝影
大巨蛋商場「遠東 Garden City」上午正式開幕，台北市長蔣萬安（中）、遠東集團董事長徐旭東之子、集團創新長徐國安（右三）及夫人，遠東SOGO董事長黃晴雯（左三）等出席開幕剪綵儀式並參觀商場。記者曾學仁／攝影

大巨蛋商場「遠東 Garden City」上午正式開幕。記者曾學仁／攝影
大巨蛋商場「遠東 Garden City」上午正式開幕。記者曾學仁／攝影

大巨蛋商場「遠東 Garden City」上午正式開幕。記者曾學仁／攝影
大巨蛋商場「遠東 Garden City」上午正式開幕。記者曾學仁／攝影

大巨蛋商場「遠東 Garden City」上午正式開幕。記者曾學仁／攝影
大巨蛋商場「遠東 Garden City」上午正式開幕。記者曾學仁／攝影

大巨蛋商場「遠東 Garden City」上午正式開幕。記者曾學仁／攝影
大巨蛋商場「遠東 Garden City」上午正式開幕。記者曾學仁／攝影

大巨蛋商場「遠東 Garden City」上午正式開幕。記者曾學仁／攝影
大巨蛋商場「遠東 Garden City」上午正式開幕。記者曾學仁／攝影

大巨蛋商場「遠東 Garden City」上午正式開幕。記者曾學仁／攝影
大巨蛋商場「遠東 Garden City」上午正式開幕。記者曾學仁／攝影

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