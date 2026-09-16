大巨蛋遠東Garden City全區開幕 黃晴雯：75％新客對東區既有店衝擊小

台北大巨蛋的遠東Garden City今日正式全區開幕，除了遠東SOGO營運團隊外，包括遠東零售事業副董事長徐雪芳、遠東集團董事長徐旭東的子女遠東集團創新長徐國安與遠東新世紀董事徐國梅都連袂出席。遠東SOGO董事長黃晴雯表示，「Garden City試營運至今，業績比預期高出2成。現在加入大巨蛋商場，成功拓展年輕新客群，接下來馬上就是第四季周年慶旺季，對我們、對整個商圈都是一大利多」。

黃晴雯指出，「Garden City今天全區開幕，這裡有五大業種規模全台第一。這裡是台北市面向全世界的新地標，我們對Garden City的使命與期待不只是開了一座新的商場，或是一年帶進100億的營業額而已。我們希望這裡成為台北市民生活的新核心，連接台北東區、信義區兩大商圈，成為全台灣最大且又有國際競爭力的消費購物廊帶」。

徐國安提到，「零售模式已經改變，我們必須給消費者一個來的理由、留下來以及再次光臨的理由，Garden City是遠東集團對於未來百貨商場的想像，這裡有多元的體驗，我們不再講坪效，而是更多開放空間，讓大家在這裡創造愉快體驗。創新不只是科技，而是勇於挑戰，我非常期待這裡未來的發展」。

遠東Garden City試營運期間，餐飲是人流、業績領頭羊，黃晴雯也特別強調家電樓層表現亮眼，這裡不只品牌齊全且空間大。另外，運動、童裝都是試營運期間表現不錯的業種。新商場開幕都有蜜月期，成為民眾朝聖逛街的地標，但黃晴雯強調，Garden City商場棟開出後，對忠孝館、復興館的衝擊影響比預期來得小，因為Garden City有高達75％都是新客人。

遠東SOGO總經理吳素吟，Garden City全區開出後，第四季這三個月業績以30億為目標。

遠東Garden City商場棟開出後，試營運業績比預期高出2成。記者林士傑／攝影