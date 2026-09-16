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Loro Piana新推Needle購物袋 從傳統針盒汲取靈感展現精緻氣質
義大利精品品牌Loro Piana於2026至2027年秋冬系列中推出全新Needle購物袋，延續Loro Piana一貫低調而講究質感的美學，以品牌深厚的紡織傳統為靈感，將實用容量、俐落輪廓與細膩材質融為一體。
Needle購物袋主要特色為柔軟與結構感兼具的輪廓，流暢線條呈現自然優雅的外型，名字源自傳統盛載編織針的針盒，不僅呼應品牌與纖維、織品工藝之間的深厚淵源，也讓一款現代手袋多了一層品牌故事。此次全新購物袋採輕巧設計，卻保有充足容量，可收納手提電腦等日常用品，從工作通勤到城市生活皆具實用性。
材質則延續Loro Piana對天然纖維與皮革的講究，以柔軟粒面皮革打造袋身，搭配麂皮襯裡、撞色縫線、柔軟小牛皮與Baby Cashmere®羊絨等細節，在觸感與視覺層次上展現品牌特色。2026至2027秋冬系列中亦以羊絨、Baby Cashmere®、Loro Piana Royal Lightness®及美麗諾羊毛等標誌性材質製作，強調輕盈、柔軟與結構之間的平衡。色彩則涵蓋黑色、西西里酸豆綠、琉光摩卡及棕色等中性色調，另搭配雅緻鑰匙圈，讓整體更顯精緻。
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