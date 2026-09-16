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Loro Piana新推Needle購物袋 從傳統針盒汲取靈感展現精緻氣質

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Loro Piana全新Needle購物袋名字源自傳統盛載編織針的針盒。圖／Loro Piana提供
Loro Piana全新Needle購物袋名字源自傳統盛載編織針的針盒。圖／Loro Piana提供

義大利精品品牌Loro Piana於2026至2027年秋冬系列中推出全新Needle購物袋，延續Loro Piana一貫低調而講究質感的美學，以品牌深厚的紡織傳統為靈感，將實用容量、俐落輪廓與細膩材質融為一體。

Needle購物袋主要特色為柔軟與結構感兼具的輪廓，流暢線條呈現自然優雅的外型，名字源自傳統盛載編織針的針盒，不僅呼應品牌與纖維、織品工藝之間的深厚淵源，也讓一款現代手袋多了一層品牌故事。此次全新購物袋採輕巧設計，卻保有充足容量，可收納手提電腦等日常用品，從工作通勤到城市生活皆具實用性。

材質則延續Loro Piana對天然纖維與皮革的講究，以柔軟粒面皮革打造袋身，搭配麂皮襯裡、撞色縫線、柔軟小牛皮與Baby Cashmere®羊絨等細節，在觸感與視覺層次上展現品牌特色。2026至2027秋冬系列中亦以羊絨、Baby Cashmere®、Loro Piana Royal Lightness®及美麗諾羊毛等標誌性材質製作，強調輕盈、柔軟與結構之間的平衡。色彩則涵蓋黑色、西西里酸豆綠、琉光摩卡及棕色等中性色調，另搭配雅緻鑰匙圈，讓整體更顯精緻。

Loro Piana推出2026至2027年秋冬系列全新Needle購物袋。圖／Loro Piana提供
Loro Piana推出2026至2027年秋冬系列全新Needle購物袋。圖／Loro Piana提供

Loro Piana Needle購物袋小山羊絨款，價格店洽。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Needle購物袋小山羊絨款，價格店洽。圖／Loro Piana提供

Loro Piana Needle購物袋絨面原色小牛皮款，13萬2,200元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Needle購物袋絨面原色小牛皮款，13萬2,200元。圖／Loro Piana提供

Loro Piana Needle購物袋西西里酸豆綠色，11萬5,700元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Needle購物袋西西里酸豆綠色，11萬5,700元。圖／Loro Piana提供

Loro Piana Needle購物袋琉光摩卡棕款，價格店洽。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Needle購物袋琉光摩卡棕款，價格店洽。圖／Loro Piana提供

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