葛飾北齋巨浪、梵谷向日葵化為珠寶 元斌愛妻、金宣虎站台DAMIANI展

每一個里程碑都值得超越，而持續向前則是挑戰的不變本質。勞力士（ROLEX）今日凌晨無預警發表新品：具瞬跳「年曆」（Annual Calendar）功能的Perpetual Padellone（恆動帕德洛尼型）腕表，除寫下品牌Perpetual（恆動）系列的又一新頁，更以可隨時調整的瞬跳年曆加上高振頻機芯，成為品牌近15年最複雜的全新大作。

2026-09-16 08:07