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葛飾北齋巨浪、梵谷向日葵化為珠寶 元斌愛妻、金宣虎站台DAMIANI展

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
韓國實力派演員李奈映出席DAMIANI Arte Maestra藝術大師系列高級珠寶展。圖／戴美安妮提供
韓國實力派演員李奈映出席DAMIANI Arte Maestra藝術大師系列高級珠寶展。圖／戴美安妮提供

義大利百年頂級珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI）今年全新Arte Maestra藝術大師高級珠寶全球巡迴展，選定韓國首爾做為全球首站，日前於CASA DAMIANI首爾旗艦店正式揭幕，韓星李奈映、金宣虎、金珉周也出席共襄盛舉。

Arte Maestra系列自經典藝術畫作汲取靈感，由義大利瓦倫扎工坊金匠大師，將名畫的色彩、情緒轉化為可配戴的高級珠寶。元斌妻子、女演員李奈映一身黑白西裝，配戴取材葛飾北齋「神奈川沖浪裏」的Impetuosa澎湃項鍊，透過藍寶石、帕拉伊巴碧璽的層次漸變，重現海浪翻湧的磅礴氣勢。金宣虎配戴靈感來自康丁斯基抽象畫作的Pentagramma五線譜胸針，繽紛彩寶如同樂譜上跳動音符。以期間限定團體「IZ*ONE」出道的金珉周則演繹取自梵谷「向日葵」的Radiosa光耀項鍊，飽滿金黃寶石還原畫作蓬勃生命力。

展覽於首爾旗艦店雅致空間展出，讓貴賓近距離欣賞跨時空的藝術與珠寶對話。結束首爾展出後，Arte Maestra藝術大師系列將陸續巡迴全球，讓各地珠寶愛好者感受義大利手工珠寶的魅力。

韓國知名男星金宣虎出席DAMIANI Arte Maestra藝術大師系列高級珠寶展。圖／戴美安妮提供
韓國知名男星金宣虎出席DAMIANI Arte Maestra藝術大師系列高級珠寶展。圖／戴美安妮提供

DAMIANI Arte Maestra Radiosa藝術大師光耀高級珠寶項鍊。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Arte Maestra Radiosa藝術大師光耀高級珠寶項鍊。圖／戴美安妮提供

DAMIANI Arte Maestra藝術大師系列全球巡迴展於CASA DAMIANI首爾旗艦店1樓進行首展。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Arte Maestra藝術大師系列全球巡迴展於CASA DAMIANI首爾旗艦店1樓進行首展。圖／戴美安妮提供

韓國知名男星金宣虎出席DAMIANI Arte Maestra藝術大師系列高級珠寶展。圖／戴美安妮提供
韓國知名男星金宣虎出席DAMIANI Arte Maestra藝術大師系列高級珠寶展。圖／戴美安妮提供

DAMIANI Arte Maestra藝術大師系列全球巡迴展於CASA DAMIANI首爾旗艦店進行首展。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Arte Maestra藝術大師系列全球巡迴展於CASA DAMIANI首爾旗艦店進行首展。圖／戴美安妮提供

韓國實力派演員李奈映出席DAMIANI Arte Maestra藝術大師系列高級珠寶展。圖／戴美安妮提供
韓國實力派演員李奈映出席DAMIANI Arte Maestra藝術大師系列高級珠寶展。圖／戴美安妮提供

韓國女星金珉周出席DAMIANI Arte Maestra藝術大師系列高級珠寶展。圖／戴美安妮提供
韓國女星金珉周出席DAMIANI Arte Maestra藝術大師系列高級珠寶展。圖／戴美安妮提供

DAMIANI Arte Maestra Pentagramma藝術大師五線譜高級珠寶吊墜。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Arte Maestra Pentagramma藝術大師五線譜高級珠寶吊墜。圖／戴美安妮提供

DAMIANI Arte Maestra Impetuosa藝術大師澎湃高級珠寶項鍊。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Arte Maestra Impetuosa藝術大師澎湃高級珠寶項鍊。圖／戴美安妮提供

韓國女星金珉周出席DAMIANI Arte Maestra藝術大師系列高級珠寶展。圖／戴美安妮提供
韓國女星金珉周出席DAMIANI Arte Maestra藝術大師系列高級珠寶展。圖／戴美安妮提供

珠寶 梵谷 元斌

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