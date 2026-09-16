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葛飾北齋巨浪、梵谷向日葵化為珠寶 元斌愛妻、金宣虎站台DAMIANI展
義大利百年頂級珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI）今年全新Arte Maestra藝術大師高級珠寶全球巡迴展，選定韓國首爾做為全球首站，日前於CASA DAMIANI首爾旗艦店正式揭幕，韓星李奈映、金宣虎、金珉周也出席共襄盛舉。
Arte Maestra系列自經典藝術畫作汲取靈感，由義大利瓦倫扎工坊金匠大師，將名畫的色彩、情緒轉化為可配戴的高級珠寶。元斌妻子、女演員李奈映一身黑白西裝，配戴取材葛飾北齋「神奈川沖浪裏」的Impetuosa澎湃項鍊，透過藍寶石、帕拉伊巴碧璽的層次漸變，重現海浪翻湧的磅礴氣勢。金宣虎配戴靈感來自康丁斯基抽象畫作的Pentagramma五線譜胸針，繽紛彩寶如同樂譜上跳動音符。以期間限定團體「IZ*ONE」出道的金珉周則演繹取自梵谷「向日葵」的Radiosa光耀項鍊，飽滿金黃寶石還原畫作蓬勃生命力。
展覽於首爾旗艦店雅致空間展出，讓貴賓近距離欣賞跨時空的藝術與珠寶對話。結束首爾展出後，Arte Maestra藝術大師系列將陸續巡迴全球，讓各地珠寶愛好者感受義大利手工珠寶的魅力。
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