65元起吃得到夏慕尼！招牌風味搬進全家便利店 買就送松露鮑魚兌換券

王品旗下法式鐵板燒品牌「夏慕尼」首度跨足便利商店，攜手全家便利商店將餐廳經典風味搬進日常餐桌。此次以品牌人氣料理為靈感，推出4款聯名鮮食，從松露奶香燉飯、普羅旺斯風味青醬烤雞麵，到櫻花蝦炒飯、燻鴨佐白蘭地義大利麵，自9月16日起陸續於全家冷藏、冷凍鮮食區販售，最低65元起，讓消費者不用走進餐廳，巷口就能吃到夏慕尼的經典風味。

夏慕尼自2005年成立，以法式鐵板料理結合主廚桌邊服務，累積不少熟客記憶，其中「白蘭地鴨胸」與「櫻花蝦炒飯」更是長年人氣菜色。這次首度與便利商店合作，並非直接複製餐廳料理，而是擷取經典味型與特色元素重新設計，讓原本需要坐進餐廳享用的法式風味，轉化成更貼近日常的便利餐食。

首波聯名商品將於9月16日登場，「夏慕尼主廚秘製松露奶香燉飯」及「夏慕尼普羅旺斯風味青醬烤雞麵」於全台全家冷凍櫃販售，每款89元。其中燉飯以松露與奶香堆疊濃郁風味，青醬烤雞麵則加入普羅旺斯風味，為日常主食增添法式氣息。

9月23日起再推出「夏慕尼櫻花蝦炒飯」與「夏慕尼燻鴨佐白蘭地義大利麵」。其中櫻花蝦炒飯延續品牌招牌特色，米飯粒粒分明，搭配酥香櫻花蝦，售價65元；燻鴨義大利麵則以燻鴨肉結合淡淡白蘭地酒香，於冷藏鮮食區販售，每份109元。

此外，為歡慶首次聯名，9月16日至10月13日購買任一夏慕尼聯名主食，即可獲得價值388元的「松露鮑魚」兌換券；10月1日至12月11日期間，平日至夏慕尼門市消費兩客套餐即可兌換。從午餐、晚餐到深夜宵夜，這次夏慕尼把餐廳招牌風味帶進便利商店，也讓法式料理從正式餐桌走進更多日常時刻。