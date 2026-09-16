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新竹老爺酒店「秋饗四味」×「秋刀魚限定佳餚」雙饗上桌

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹老爺酒店明宮粵菜廳推出「秋饗四味」主打首次推出的燒鵝料理及多道海鮮美饌。圖／業者提供
新竹老爺酒店明宮粵菜廳推出「秋饗四味」主打首次推出的燒鵝料理及多道海鮮美饌。圖／業者提供

秋高氣爽正是品味時令美食的好時節！新竹老爺酒店即日起至2026年10月31日止，以「秋日旬味登場」為主題，集結明宮粵菜廳與中山日本料理兩大餐廳，分別以粵菜的濃郁鮮香與日本料理的當令旬味，推出「秋饗四味」及「秋刀魚限定佳餚」秋季限定料理。從台灣在地食材到日本料理珍視的季節旬味，透過主廚對食材、火候與料理技藝的掌握，呈現一席豐盛而細膩的秋日餐桌。

明宮粵菜廳「秋饗四味」 鮮、香、酸、濃交織秋日粵饌

明宮粵菜廳以四季時令食材為料理發想，推出「秋饗四味」價格自每道580元起至1,880元不等，精選蒜香杏片軟殼龍蝦、主廚特選燒鵝、紅酸湯魚菲力及金湯蟹肉海鮮粥，集結海鮮鮮甜、燒味醇香、酸湯開胃與金湯濃郁四重風味，展現粵菜講究食材、火候與層次的料理精神。

其中，「主廚特選燒鵝」更是此次秋季餐桌的一大亮點。主廚黃堯國表示：燒鵝與烤鴨雖同屬經典燒味，但因鵝肉本身油脂豐富、肉質水分飽滿，料理過程更考驗師傅對食材特性與火候的掌握。從前置處理、醃製、風乾到燒製，每一道工序都需要精準拿捏時間與溫度，讓鵝肉豐潤油脂在燒製過程中充分釋出，同時保留肉質水分，成就外皮酥香、油脂

豐潤、肉質鮮嫩多汁的港式經典燒味。主廚嚴選來自雲林、4公斤以上的鵝隻，肉質與油脂豐腴，值得饕客品嘗。

除了燒鵝，「蒜香杏片軟殼龍蝦」以鮮嫩龍蝦結合蒜香與杏片酥脆口感，鮮香交織；「紅酸湯魚菲力」以酸香湯底襯托魚肉細緻鮮味，開胃而不失層次；「金湯蟹肉海鮮粥」則以蟹肉與海鮮交織濃郁金湯，搭配綿滑粥品，呈現溫潤而鮮甜的秋日滋味。

中山日本料理「秋味正鮮」秋刀魚限定佳餚

同樣迎接秋季，中山日本料理則以秋季代表性食材「秋刀魚」為主角，推出「秋味正鮮」限定料理。對日本料理而言，「旬」不只是季節，更是食材在一年之中最值得品味的時刻，而秋刀魚正是最具代表性的秋季海味之一。

每年約9至10月，日本秋刀魚洄游至北海道東部的根室、釧路一帶，此時正值蓄積油脂的高峰期，脂質率可達約25%，油脂豐潤、香氣飽滿，呈現秋刀魚最具魅力的季節風味。料理長張義峰特別選用日本秋刀魚空運直送，以縮短從產地至餐桌的時間，中山日本料理此次推出四款秋刀魚限定料理，分別以刺身、握壽司、炙燒及和風沙拉呈現不同風味層次，將秋刀魚的鮮美風味完整呈現。

「秋刀魚刺身」以食材本身的鮮味與細緻油脂為主角；「秋刀魚炙燒握壽司」透過火焰輕炙，引出魚脂香氣，與醋飯形成鮮香平衡；「炙燒秋刀魚」則讓豐潤油脂經高溫淬鍊，散發誘人香氣；「和風沙拉」以清爽和風調味襯托秋刀魚鮮味，呈現輕盈爽口的秋日滋味。價格自每道580元起至780元不等，新竹老爺酒店邀請走進秋日餐桌，品味秋天最值得期待的滋味。（以上價格均需另加10%服務費）

新竹老爺酒店中山日本料理推出「秋刀魚限定料理」以食材本身的鮮味與細緻油脂為主角，演繹多道秋刀魚料理。圖／業者提供
新竹老爺酒店中山日本料理推出「秋刀魚限定料理」以食材本身的鮮味與細緻油脂為主角，演繹多道秋刀魚料理。圖／業者提供

「蒜香杏片軟殼龍蝦」以鮮嫩龍蝦結合蒜香與杏片酥脆口感，鮮香交織。圖／業者提供
「蒜香杏片軟殼龍蝦」以鮮嫩龍蝦結合蒜香與杏片酥脆口感，鮮香交織。圖／業者提供

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