AirPods 5搶先開箱體驗！無耳塞更舒適 主動降噪效果令人驚喜

對於許多耳道較敏感的消費者來說，入耳式耳機的矽膠耳塞雖然能有效隔絕外界噪音，但長時間佩戴少不了的耳壓感，往往是選購耳機時最大的兩難。Apple全新發表的AirPods 5將於9月18日正式開賣，此次升級最大焦點，就是在維持經典「開放式」無耳塞結構的同時，大幅提升主動式降噪技術，帶來近乎無感的佩戴體驗，以及令人驚喜的降噪效果。

外觀上，AirPods 5延續前代設計，充電盒維持圓潤小巧的造型，方便隨身攜帶。充電盒背面原本要瞇著眼看的一大串字樣，也被精簡為極具辨識度的「Apple AirPods」。耳機本體重量僅4.3公克，短耳柄線條貼合耳型與臉部輪廓，更首度在開放式外型中支援滑動調整音量的力度感測器，提供了必須拿出手機或呼叫Siri之外，另一種調整音量的選擇。防塵、抗汗與抗水能力則一舉提升至IP57等級，即使戶外慢跑遇上大雨，或日常不慎潑濺水珠，也能提供更安心的防護。

實際戴上耳機，最立即的感受就是開放式耳機獨有的無負擔感，少了矽膠耳塞，自然也少了耳道受到壓迫的感覺，長時間連續佩戴的舒適度也相對較高。不過，最令人驚喜的還是AirPods 5所帶來的主動式降噪表現。

受惠於H2晶片的運算效能與全新多孔聲學架構，AirPods 5的降噪能力較前代提升最高達1.5倍。在搭乘捷運或行經車流頻繁的市區街道時，冷氣運轉的嗡嗡聲、車廂軌道摩擦產生的低頻雜音，幾乎都能被抑制七、八成，帶來「沒想到開放式耳機的降噪效果可以做到這個程度」的直觀感受。新一代適應性等化技術也讓低頻表現更加扎實，再搭配個人化空間音訊，整體聆聽時的環繞感相當立體。

不過，AirPods 5少了矽膠耳塞的物理阻隔，如果身處有尖銳喇叭聲或高分貝喧鬧的環境，高頻噪音帶來的干擾程度確實會比入耳式耳機更明顯。若追求更不受外界干擾的沉浸式體驗，AirPods Pro系列仍具有其不可取代的優勢。

AirPods 5標準版定價為4,490元，支援無線充電盒與可發出聲音尋找的版本則為5,190元，兩款選擇主要取決於對單次續航時間的需求，以及是否經常找不到耳機放在哪而定。若是在具備耳塞、佩戴更穩固，同時支援心率感測與助聽器功能的AirPods Pro 3與AirPods 5之間抉擇，則可以從平常是否有戴著耳機進行體能訓練的需求來考量。

如果平時最常出沒在辦公室、咖啡廳或日常搭車通勤，又偏好開放式耳機的輕盈配戴感，AirPods 5在降低約3,000元價格門檻的同時，仍提供超出預期的主動式降噪水準，可說是目前「想兼顧開放式舒適感與主動式降噪功能」的最佳解答。

搭配無線充電盒的AirPods 5，提供多元充電方式，並可享受更持久的電池續航力。記者黃筱晴／攝影

搭配無線充電盒的AirPods 5，可在耳機柄上控制音量。記者黃筱晴／攝影

AirPods 5延續前代設計，充電盒維持圓潤小巧的造型，方便隨身攜帶。記者黃筱晴／攝影