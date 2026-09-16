林聰明沙鍋魚頭等3大美食 推聯名餐點做公益

嘉義73年排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」，再度攜手唯賀國際餐飲集團旗下「NUPASTA」、「天利食堂」推聯名餐點，去年首次將沙鍋魚頭與義式、日式料理融合，大受消費者歡迎，共售出3萬3000份，3品牌將每份餐點提撥20元做公益，累計捐款66萬元給公益團體。

今年三大人氣美食品牌再度攜手，活動名稱「台味嘉年華」，14日起至11月15日止，全台NUPASTA、天利食堂門市推出聯名餐點，每售出一份聯名主餐，即提撥20元公益金，捐助安得烈慈善協會、若竹兒教育基金會及逆風劇團，讓消費者吃美食也能送愛心。

林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧與唯賀國際餐飲集團總經理吳家德日前共同為「台味嘉年華」啟動宣傳。這次聯名延續去年「義式×日式×台味」跨界概念，將林聰明經典沙茶香、沙鍋菜與台灣小吃，重新融入義大利麵、焗烤飯、豆腐鍋及拉麵等料理。

NUPASTA推出「聰明呷義式」，以林聰明特製「聰明醬」入菜，將沙茶風味融入義大利麵、焗烤飯，並搭配雞排、魚薯條、鹽酥雞、炸魷魚等台灣小吃，呈現台味與義式料理的創意碰撞。

天利食堂以「聰明吃天利聚」為主題，將林聰明經典沙鍋菜融入招牌絹豆腐鍋及細拉麵，打造「沙鍋系拉麵」，讓傳承三代嘉義鍋香轉化為日式餐桌上的全新滋味，另推出酥炸雞排、海陸炸品雙拼及蔬食料理，滿足不同族群需求。

除聯名餐點，今年推出限定「台味創意」聯名磁鐵，以林聰明吉祥物「貓喜」及唯賀集團吉祥物「獅獅」共同設計。消費者至NUPASTA 、天利食堂門市點購聯名主餐，可加價49元購買，或透過集點兌換，兩款皆為隨機款式，數量有限。

去年跨界聯名創3萬3000份銷售佳績，今年3品牌再把美食熱潮轉化為公益行動。吳家德表示，品牌不只是美味代名詞，更是社會責任的延伸，希望透過聯名，讓美味與愛心一起延續。林佳慧表示，料理能帶給人幸福感，林聰明沙鍋魚頭秉持「做給家人吃」的心意，希望透過聯名，把嘉義味道、人情味及溫暖傳遞給更多人。

嘉義73年排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」，再度攜手唯賀國際餐飲集團旗下「NUPASTA」、「天利食堂」推聯名餐點，「台味嘉年華」開吃了。圖／林聰明沙鍋魚頭提供

嘉義73年排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」，再度攜手唯賀國際餐飲集團旗下「NUPASTA」、「天利食堂」推聯名餐點，「台味嘉年華」開吃了。圖／林聰明沙鍋魚頭提供

嘉義73年排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」，再度攜手唯賀國際餐飲集團旗下「NUPASTA」、「天利食堂」推聯名餐點，「台味嘉年華」開吃了。圖／林聰明沙鍋魚頭提供

嘉義73年排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」，再度攜手唯賀國際餐飲集團旗下「NUPASTA」、「天利食堂」推聯名餐點，「台味嘉年華」開吃了。圖／林聰明沙鍋魚頭提供