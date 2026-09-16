勞力士最新力作「平底鍋」？Padellone瞬跳年曆月相 改寫複雜新準繩

每一個里程碑都值得超越，而持續向前則是挑戰的不變本質。勞力士（ROLEX）今日凌晨無預警發表新品：具瞬跳「年曆」（Annual Calendar）功能的Perpetual Padellone（恆動帕德洛尼型）腕表，除寫下品牌Perpetual（恆動）系列的又一新頁，更以可隨時調整的瞬跳年曆加上高振頻機芯，成為品牌近15年最複雜的全新大作。

身為幾如瑞士高級手表品牌同義詞的勞力士，向來以精密、精準、高品質知名。即便在高單價、複雜腕表領域仍以陀飛輪、萬年曆、三問報時、雙追針計時碼表等功能為「複雜」（Complication）的定義，但勞力士並不以複雜為產品設計或功能依歸，上一次發表接近複雜功能的表款已是2012年在Baselworld所發表、可透過Ring Command旋轉外圈正逆向調整「日曆/月份」、「在地時間」或「原居地時間」的Sky-Dweller（天行者系列），當時並運用了具14項專利的Cal.9001自動上鍊機芯。

今日凌晨發表的Perpetual Padellone（恆動帕德洛尼型）腕表，則具備所謂的「年曆」功能，此功能可自動判別一年12個月份的大小月，僅每年2月需手動調整一次，表款同時具備「瞬跳機制」，包含日期、星期與月份顯示皆會在午夜時刻同步瞬跳，展現精密特質。

瞬跳年曆由於牽涉動力的瞬間釋放、輪系的精準咬合與穩定，過往多出現在高階品牌如朗格的Saxonia Annual Calendar、獨立製表品牌F.P. Journe的Octa Quantième Annuel、Parmigiani Fleurier帕瑪強尼的Tonda PF Annual腕表中，然多數仍有「調校禁（時）區」（Danger Zone），唯新款Perpetual Padellone（恆動帕德洛尼型）腕表是目前極少數可隨時調整日曆資訊、且不影響機芯運作的精密設計。

此外Perpetual Padellone（恆動帕德洛尼型）更是目前瞬跳年曆腕表中唯一使用（7190型）高振頻機芯的設計，7190機芯是由勞力士於2025年發表、運用在Land-Dweller（陸使型）腕表中的7135演進而來，與7135同樣具「高效能動態脈衝」（Dynapulse）擒縱裝置，因此帶來提升能量傳遞、延長動力儲存、提升走時精準度、強大的抗磁性等多重助益，也讓全新Perpetual Padellone（恆動帕德洛尼型）腕表通過2026新升級的勞力士「頂級天文台精密時計認證」（Superlative Chronometer Certification），更晉身目前全世界唯一集年曆、瞬跳、可隨時調整、高振頻機芯四項元素於一身的話題之作。

腕表將提供兩種表殼選擇：18K永恆玫瑰金表殼搭配以同材質的Settimo鍊帶或咖啡色鱷魚皮帶，又或是950鉑金款則配備啞黑色鱷魚皮表帶；值得一提的是，新表的命名由來源自品牌早期的全曆功能8171腕表，並為手表愛好者趣稱為Padellone、意指為義大利文中的「平底鍋」，由於Ref.8171的精鋼款生產時間短、總量少，10年前並曾在拍賣會寫下港幣788萬成交價的稀有紀錄，相隔十年，Perpetual Padellone的再次問世，除象徵品牌的百尺竿頭，也像獻給收藏家的一次甜美盛宴、盛大開席。

7190型機芯使用了18K永恆玫瑰金自動盤，同時具高效能動態脈衝擒縱裝置。圖／勞力士提供

勞力士Perpetual Padellone（恆動帕德洛尼型）腕表18K永恆玫瑰金皮帶款，價格店洽。圖／勞力士提供

勞力士Perpetual Padellone（恆動帕德洛尼型）腕表18K永恆玫瑰金鍊帶款，價格店洽。圖／勞力士提供

7190型機芯可在午夜時分讓日曆、星期、月份同時瞬跳，且是5赫茲的高振頻機芯。圖／勞力士提供

Perpetual Padellone（恆動帕德洛尼型）腕表集瞬跳、年曆、可隨時調整，以及高振頻機芯四項元素於一身。圖／勞力士提供

勞力士Perpetual Padellone（恆動帕德洛尼型）腕表鉑金款，價格店洽。圖／勞力士提供

7190型機芯並通過2026年全新升級的「頂級天文台精密時計」認證。圖／勞力士提供

18K永恆玫瑰金Settimo鍊帶並具隱蔽式皇冠帶扣。圖／勞力士提供