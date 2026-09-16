大巨蛋遠東Garden City今正式開幕 首四日美食街滿888元抽最新iPhone
台北大巨蛋「遠東Garden City」核心主體B棟商場「莫內花園」今日正式開幕，這座3.6萬坪、台北市中心最大購物商場，全區引進逾560個品牌、近200個全台首店、百貨首櫃與新概念店，帶來「最大、最齊全」的品牌布局，加上結合周邊文創園區、大巨蛋運動賽事與娛樂活動，串聯起東區、信義商圈的商業零售能量。
城市生活核心 打造「停留經濟」新體驗
遠東Garden City鎖定年輕消費族群，以新世代精品、餐飲、美妝、親子、運動為五大核心業種。整體空間以「城市生活核心」為概念，捨棄傳統坪效觀念創造更多開放式公共空間，加上周邊設施與鄰近商圈串聯加乘，一站享受購物、運動、娛樂、藝文機能。也因此，讓這裡，商場設計的主要思維不是只有購物商場，而是社交空間的結合，可以「待上一整天」的生活場域，創造停留經濟。
當中，餐飲更是重點業種，為了引進同業難以複製的餐飲陣容，招商團隊不走集團式招商的方便捷徑，而是一一走訪試吃、洽談，讓每一塊餐飲拼圖都有自己的特色與角色。集結超過150個餐飲品牌餐飲營業面積超過1萬坪，打造全台最大餐飲空間，也正式宣告餐飲成為百貨新主力。過去，是到商場購物、順便吃飯；而時下的消費者模試，會專程前往餐廳吃飯、聚會社交，再來順便購物。
萬坪美食地圖 豪華版美妝聖殿
繼試營運首波登場餐廳，7、8樓近期還有多家新餐廳見客，包括全台首家「京都二条苑がんこ」日式懷石料理、直火炭烤料理「The Grill by A CUT」百貨首店、台味創意料理「頁小館RESTAURANT PAGE」百貨首店、新加坡米其林一星中餐廳「Putien莆田」、日式料理「うなぎ四代目菊かわ」。咖啡輕食則有1樓的「Café Kitsuné」、來自歐洲以玫瑰花造型聞名的知名義式冰淇淋（Gelato）「Amorino」全台首店也預計在9月底進駐。
SOGO忠孝館有「美妝天后宮」、復興館有「香氛殿堂」，大巨蛋商場則是在B1端出「豪華版陣容」，帶來全台最大規模最大、品牌最齊全的「美妝聖殿」，以溫室為設計主題，保養彩妝＋香氛集結超過50家品牌還有五大頂級保養護膚空間。全台首創超過8米的巨型「香水噴泉」，結合實景流水的試香區，圍繞著20款精選香氛，讓消費者試香過程也別有意境。
同時在B1打造全台最大的夢幻女鞋區「Shoes Palace」，眾品牌女鞋錯落有致、一目瞭然。除了動線寬敞也升級試鞋體驗，展示台特別設定於70公分黃金高度，可以優雅取鞋；專屬試穿椅依人體工學打造，讓每次坐下與起身的試鞋過程中，輕鬆不費力。B1以全台首創「跨業態連貫性策略」，將化妝品、女鞋與運動休閒三大區域無縫串聯，打造一站式風格穿搭場域。
開幕最高享14%回饋 抽86萬元皇璽桂冠艙雙人機票
迎接正式開幕，以遠東Garden City四大場景推出四大限定會員開幕禮，還有多業種滿額贈與價值86萬元的機票抽獎。
各業種滿額送與最高14%回饋：首先，App會員搶先獲得1,500元購物折價券，新下載App成為會員再送100元。即日起至10月4日，化妝品、香氛、男女服飾(含童裝內衣)、鞋、休閒運動、鍋具、寢具床墊、瓷器、小家電均享單日累計滿5,000元送500元電子抵用券；大家電單日累計滿1萬元送500元電子抵用券；國際精品名品單日累計滿2萬元送2,000元電子抵用券；JHENG Jewellery、Chopard單日累計滿3萬元送1,500元電子抵用券。全館最高享14%回饋。
夢幻機票抽獎：憑會員App消費單日2,000元滿額累點，即有機會抽中價值86萬元的長榮航空台北—華盛頓皇璽桂冠艙雙人來回機票。
四大主題會員開幕禮與滿額贈：指定活動期間App會員於Garden City大巨蛋店消費滿額分別可兌換「PUMA可爬梯折疊收納推車」、球賽、野餐與美食外帶皆適用的「便攜式手提保溫保冰桶」、以「莫內花園」為靈感的「大容量陶瓷塗層環保杯」、使用環保材質打造的「ESG百變保溫保冷環保提袋」。
美食街加碼抽：開幕首四日（9/16-9/19）於美食街消費滿888元，即有機會現場抽中最新iPhone大獎。
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