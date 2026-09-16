大巨蛋遠東Garden City今正式開幕 首四日美食街滿888元抽最新iPhone

台北大巨蛋「遠東Garden City」核心主體B棟商場「莫內花園」今日正式開幕，這座3.6萬坪、台北市中心最大購物商場，全區引進逾560個品牌、近200個全台首店、百貨首櫃與新概念店，帶來「最大、最齊全」的品牌布局，加上結合周邊文創園區、大巨蛋運動賽事與娛樂活動，串聯起東區、信義商圈的商業零售能量。

城市生活核心 打造「停留經濟」新體驗

遠東Garden City鎖定年輕消費族群，以新世代精品、餐飲、美妝、親子、運動為五大核心業種。整體空間以「城市生活核心」為概念，捨棄傳統坪效觀念創造更多開放式公共空間，加上周邊設施與鄰近商圈串聯加乘，一站享受購物、運動、娛樂、藝文機能。也因此，讓這裡，商場設計的主要思維不是只有購物商場，而是社交空間的結合，可以「待上一整天」的生活場域，創造停留經濟。

當中，餐飲更是重點業種，為了引進同業難以複製的餐飲陣容，招商團隊不走集團式招商的方便捷徑，而是一一走訪試吃、洽談，讓每一塊餐飲拼圖都有自己的特色與角色。集結超過150個餐飲品牌餐飲營業面積超過1萬坪，打造全台最大餐飲空間，也正式宣告餐飲成為百貨新主力。過去，是到商場購物、順便吃飯；而時下的消費者模試，會專程前往餐廳吃飯、聚會社交，再來順便購物。

萬坪美食地圖 豪華版美妝聖殿

繼試營運首波登場餐廳，7、8樓近期還有多家新餐廳見客，包括全台首家「京都二条苑がんこ」日式懷石料理、直火炭烤料理「The Grill by A CUT」百貨首店、台味創意料理「頁小館RESTAURANT PAGE」百貨首店、新加坡米其林一星中餐廳「Putien莆田」、日式料理「うなぎ四代目菊かわ」。咖啡輕食則有1樓的「Café Kitsuné」、來自歐洲以玫瑰花造型聞名的知名義式冰淇淋（Gelato）「Amorino」全台首店也預計在9月底進駐。

SOGO忠孝館有「美妝天后宮」、復興館有「香氛殿堂」，大巨蛋商場則是在B1端出「豪華版陣容」，帶來全台最大規模最大、品牌最齊全的「美妝聖殿」，以溫室為設計主題，保養彩妝＋香氛集結超過50家品牌還有五大頂級保養護膚空間。全台首創超過8米的巨型「香水噴泉」，結合實景流水的試香區，圍繞著20款精選香氛，讓消費者試香過程也別有意境。

同時在B1打造全台最大的夢幻女鞋區「Shoes Palace」，眾品牌女鞋錯落有致、一目瞭然。除了動線寬敞也升級試鞋體驗，展示台特別設定於70公分黃金高度，可以優雅取鞋；專屬試穿椅依人體工學打造，讓每次坐下與起身的試鞋過程中，輕鬆不費力。B1以全台首創「跨業態連貫性策略」，將化妝品、女鞋與運動休閒三大區域無縫串聯，打造一站式風格穿搭場域。

開幕最高享14%回饋 抽86萬元皇璽桂冠艙雙人機票

迎接正式開幕，以遠東Garden City四大場景推出四大限定會員開幕禮，還有多業種滿額贈與價值86萬元的機票抽獎。

各業種滿額送與最高14%回饋：首先，App會員搶先獲得1,500元購物折價券，新下載App成為會員再送100元。即日起至10月4日，化妝品、香氛、男女服飾(含童裝內衣)、鞋、休閒運動、鍋具、寢具床墊、瓷器、小家電均享單日累計滿5,000元送500元電子抵用券；大家電單日累計滿1萬元送500元電子抵用券；國際精品名品單日累計滿2萬元送2,000元電子抵用券；JHENG Jewellery、Chopard單日累計滿3萬元送1,500元電子抵用券。全館最高享14%回饋。

夢幻機票抽獎：憑會員App消費單日2,000元滿額累點，即有機會抽中價值86萬元的長榮航空台北—華盛頓皇璽桂冠艙雙人來回機票。

四大主題會員開幕禮與滿額贈：指定活動期間App會員於Garden City大巨蛋店消費滿額分別可兌換「PUMA可爬梯折疊收納推車」、球賽、野餐與美食外帶皆適用的「便攜式手提保溫保冰桶」、以「莫內花園」為靈感的「大容量陶瓷塗層環保杯」、使用環保材質打造的「ESG百變保溫保冷環保提袋」。

美食街加碼抽：開幕首四日（9/16-9/19）於美食街消費滿888元，即有機會現場抽中最新iPhone大獎。

遠東Garden City整體空間捨棄傳統坪效觀念，創造更多開放式公共空間。圖／Garden City提供

遠東Garden City整體空間捨棄傳統坪效觀念，創造更多開放式公共空間。圖／Garden City提供

The Grill by A CUT即日起至9/20，點選指定牛排即享A CUT侍酒師精選紅酒or無酒精氣泡酒一杯。圖／遠東Garden City提供

席伊麗Sealy皇冠系列甜夢曲護脊單人床墊電動床架(91x190cm)原價172,000元，特價106,999元。贈同尺寸Element基本款電動床架、贈市價3,800元輕柔枕壹顆＋市價2,780元防水保潔墊一件。圖／遠東Garden City提供

星胡同牛氣烘烘雙人套餐售價6,666元，9/16-9/18凡點牛氣烘烘雙人套餐及贈三味珍寶鮮干貝（價值520元），內用需加收10%服務費。圖／遠東Garden City提供

LA MER大巨蛋獨家霜寶禮讚買經典乳霜30ml(正貨)贈深海極效穩膚露30ml＋醇萃活膚晚霜3.5ml＋毛絨霜寶吊飾(隨機贈送)價值9,985元，優惠價8,200元，限量30組。圖／遠東Garden City提供

MIZUNO 120周年紀念手套售價18,800元，限量10組。圖／遠東Garden City提供

UNDER ARMOUR HB Run HW Wash短袖T-Shirt(男款)售價2,080元。圖／遠東Garden City提供

鰭珠姬9/16-9/18來店用餐即贈「九谷燒筷架」1個(限量60個)。圖／遠東Garden City提供

BOGEY BOGEY大巨蛋限定獨家色NMC復古拼色高爾夫腳架袋推薦價21,800元。圖／遠東Garden City提供

THE NORTH FACE KIDS兒童DRYVENT防水抓絨內裡三合一外套原價8,380元，特價6,700元。圖／遠東Garden City提供