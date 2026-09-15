Meta One訂閱服務登台！月費49元起 3大社群平台、AI功能全都能升級

Meta在台灣宣布推出全新整合訂閱服務Meta One，集結Instagram、Facebook、WhatsApp與Meta AI進階功能，全球訂閱及試用人數已突破1,500萬人。Meta旗下各App與Meta AI核心功能維持免費開放，新服務則透過分級訂閱，鎖定個人、AI重度使用者、內容創作者及中小企業商家等不同族群，提供量身打造的專屬工具與運算資源。

Meta訂閱服務副總裁Helen Ma指出，社群平台已從單純分享連結演變為生活與商業重心，大多數用戶滿意核心體驗，但越來越多人需要專業化功能。Meta One有別於市面上零碎的外掛工具，直接以原生地方式深度整合各應用程式，讓工具在運作時更能理解創作者的風格與脈絡。

針對外界關注訂閱後是否能免除廣告，Helen Ma回應，Meta的核心服務始終由廣告模式支撐，即使訂閱Meta One也無法移除動態牆上的廣告。關於演算法是否會偏袒付費內容、導致動態牆過度商業化而擠壓好友貼文，她說明Meta One並未針對演算法調整內容推薦權重，訂閱提供的是深入受眾洞察與管理工具，而非直接拉抬排名，用戶若想調整推薦內容，仍可透過貼文選單設定隱藏不感興趣的主題。此外，訂閱服務未開放給未成年人，僅限18歲以上或符合各國法定成年年齡的使用者購買。

在方案劃分上，Meta One涵蓋單一平台方案與整合組合方案。單一App方面，適合想提升社交互動與個人風格的日常使用者，Instagram Plus與Facebook Plus月費皆為69元，提供自訂字型、訊息預覽、Messenger客製化與延伸心情反應；WhatsApp Plus月費為49元，主打聊天室備份空間、釘選功能與專注排程。

鎖定AI重度玩家與個人創作者的個人組合方案，整合了3大App所有Plus權益並大幅提高運算配額，可頻繁使用Muse模型生成影像或運用Restyle等特效。其中核心方案網頁版月費159元、App內購199元；高級方案網頁版月費519元、App內購650元，提供最充沛的AI運算資源。

針對小型商家與專業內容創作者，Meta One推出免密碼團隊協作、原創保護與Meta Business Agent全天候客服等商務工具。基礎方案網頁版月費369元起、App內購459元起，涵蓋身分驗證徽章、假冒防護與基本客服用量；進階方案網頁版月費899元起、App內購1,139元起，解鎖30天前排程限時動態、貼文與Reels原生外連等功能；適合大型團隊營運的專家方案與頂級方案，網頁版月費則分別自2,699元起與8,999元起跳，配置最完整的AI客服與專屬客服支援。目前所有方案均採按月計費，為台灣各類型用戶提供彈性升級的社群經營選擇。

Meta One創作者與商家方案可於自然觸及貼文與Reels中加入連結。圖／Meta提供

Meta One創作者與商家方案提供限時動態最多可預先排程30天功能。圖／Meta提供