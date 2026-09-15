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新餐廳開幕！泰式「APINARA」摩摩喳喳特價99元 叼貓麻辣烤魚享5折

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「叼貓 麻辣烤魚」標榜提供潮流風格的用餐空間，預計於9月18日正式開幕。圖／叼貓麻辣烤魚提供
「叼貓 麻辣烤魚」標榜提供潮流風格的用餐空間，預計於9月18日正式開幕。圖／叼貓麻辣烤魚提供

泰國NARA Group旗下餐飲品牌「APINARA」即將於9月16日正式登台，進駐遠東Garden City台北大巨蛋。承襲米其林推薦餐廳NARA Thai Cuisine的正統泰菜技藝，APINARA帶來泰國北部、中部、南方與東北伊善料理，並運用海鮮、豬肉，以及牛舌、鴨肝、羊膝等食材，帶來不一樣的泰菜印象。

店內提供有「泰南紅咖哩蟹肉米線」、「曼谷鴨肝臘腸炒飯」、「泰東北烤牛舌」、「香茅魚餅」等多款特色餐點，加上以米白色為主調，搭配木質元素、金屬飾件、泰國風情造型燈飾等點綴，共築出明亮輕盈的用餐空間。

為慶祝台灣首店開幕，9月16日至9月18日期間，「摩摩喳喳」原價180元，優惠價99元，每日限量50份，午餐及晚餐時段各限量25份，限內用，每桌每筆消費限點一份。

9月16日至10月30日，內用消費不限金額，即贈泰南料理「羅勒筍片炒雞肉」禮物券一張，價值320元，共限量3,000張，送完為止。9月16日至10月11日，完成社群任務，即有機會獲得「雙人套餐」。

ATT集團旗下全新餐飲品牌「叼貓 麻辣烤魚」預計將於9月18日於ATT 4 FUN開幕。標榜以潮流風格空間、小舞台區等設計，並融合音樂、歌唱元素，打造符合年輕世代的餐飲體驗。

店內主打7種口味的特色烤魚，以台灣鱸魚為主食材，搭配川渝風味醬料，還有辣椒、藤椒、蒜蓉等辛香料，提供油潑麻辣、香辣孜然、香辣藤椒、黃金蒜蓉、番茄果香等口味選擇，同時店內亦提供叼味烤肉串、獨特烤豆腐，起司烤地瓜等餐點。

為慶祝開幕，9月16日前，17:00～22:00針對ATT會員推出獨享優惠，2人以上同行用餐享7折價，每日限量50組。9月18至9月20日，推出「烤魚5折」優惠，打卡再送2000ml的解辣神器一柱。9月18日當天，還將有職棒韓籍啦啦隊河智媛、禹洙漢到場與粉絲同樂用餐。

台灣首間「APINARA」即將於9月16日開幕。圖／APINARA提供
台灣首間「APINARA」即將於9月16日開幕。圖／APINARA提供

「叼貓 麻辣烤魚」主打7種口味的特色烤魚。圖／叼貓麻辣烤魚提供
「叼貓 麻辣烤魚」主打7種口味的特色烤魚。圖／叼貓麻辣烤魚提供

「APINARA」提供多款泰國不同地區的特色料理。圖／APINARA提供
「APINARA」提供多款泰國不同地區的特色料理。圖／APINARA提供

特價 餐廳 泰國

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