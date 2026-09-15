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江振誠Neo-Locale再邀金澤名廚回台 以12道海鮮料理描繪宜蘭風土

聯合報／ 高婉珮 ／即時報導
凱渡廣場酒店餐飲創意總監江振誠（左）與金澤 ORIGO 主廚 Matteo Alberti。圖／凱渡廣場酒店提供
凱渡廣場酒店餐飲創意總監江振誠（左）與金澤 ORIGO 主廚 Matteo Alberti。圖／凱渡廣場酒店提供

由凱渡廣場酒店餐飲創意總監、國際名廚江振誠發起的「Neo-Locale不一樣的在地」巡迴餐會推出第二篇章，這次再度邀請日本金澤Tabelog「創作料理・百名店」ORIGO主廚Matteo Alberti來台，於9月17日至20日推出限定餐會「HOMECOMING」。不同於一般客座餐會，Matteo去年首度造訪宜蘭後，將在地海鮮、農產與飲食記憶帶回金澤，經過一年沉澱，今年再回到同一片土地，以12道全海鮮料理重新閱讀宜蘭12個鄉鎮市，完成一場從「認識」到「理解」的風土之旅。

去年Matteo走訪宜蘭漁港、市場與日常餐桌，從現流海鮮、熟成魚到水果與小吃，逐步建立對台灣的味覺記憶。江振誠認為，真正理解一座城市與文化，從來不是蜻蜓點水；因此今年再次邀請Matteo回台，讓主廚帶著在金澤生活後的全新視角，再次與宜蘭相遇。

這次菜單更化為一張「宜蘭風土地圖」，從五結、大同、三星一路延伸至頭城、蘇澳、南澳與礁溪，每道料理各自對應一個地方。Matteo並非將ORIGO料理原封不動搬到台灣，而是以義大利根源、日本生活經驗與ORIGO技法為基礎，重新吸收宜蘭食材與地方記憶，讓三種文化在餐桌上自然交會。

其中「虎卷八吋」從石川約300年的傳統保存食「卷鰤」延伸，以宜蘭時令魚搭配三星茶煙燻、低溫熟成與季節漬物；「炭焙刺蔥稚鮎」則將大同寒溪香魚與刺蔥結合義大利發酵乳清，串起日本夏季記憶、宜蘭山林氣息與義式技法。去年讓Matteo印象深刻的台灣小吃「蟹殼黃」，也在「義式蟹殼黃」中重新出發，以蟹肉、蛤蜊、宜蘭香蔥融入義式酥皮概念，成為他從台灣帶回、再帶回台灣的味覺記憶。

甜蝦則成為金澤與宜蘭共同的海味語言，「手工甜蝦雞冠麵」以蝦頭熬製醬汁，搭配番茄、味噌與義大利雞冠麵；而Matteo家鄉西科拉諾的Pizza Rintorta，也換上員山山當歸與冬山羊乳酪，讓「在地」不再只是食材產地，而是帶著自身文化去理解另一片土地。

Neo-Locale Ep.2「HOMECOMING」將於9月17日至20日午、晚餐限定登場，每位餐費3,680元＋10%，另提供餐酒與無酒精搭配。從義大利、金澤到宜蘭，Matteo這一次回來的，不只是熟悉的地方，更是一年前尚未說完的故事。

炭焙刺蔥稚鲇。圖／凱渡廣場酒店提供
炭焙刺蔥稚鲇。圖／凱渡廣場酒店提供

虎卷八吋。圖／凱渡廣場酒店提供
虎卷八吋。圖／凱渡廣場酒店提供

義式蟹殼黃。圖／凱渡廣場酒店提供
義式蟹殼黃。圖／凱渡廣場酒店提供

手工甜蝦雞冠麵。圖／凱渡廣場酒店提供
手工甜蝦雞冠麵。圖／凱渡廣場酒店提供

Neo-Locale Ep.2「HOMECOMING」限定餐會，將於9月17日至20日午、晚餐限定登場。圖／凱渡廣場酒店提供
Neo-Locale Ep.2「HOMECOMING」限定餐會，將於9月17日至20日午、晚餐限定登場。圖／凱渡廣場酒店提供

江振誠 料理 宜蘭 海鮮

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