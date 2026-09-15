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影／桃機貴賓室變身台灣夜市！花生粉豬血糕、鹽酥雞候機也能吃得到

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
貴賓室入口打造夜市街景，設置拍照打卡區，牆上的圍裙道具可以自由取用，所有出境旅客均可自由進入拍照，不限貴賓室會員資格。記者黃仲明／攝影
貴賓室入口打造夜市街景，設置拍照打卡區，牆上的圍裙道具可以自由取用，所有出境旅客均可自由進入拍照，不限貴賓室會員資格。記者黃仲明／攝影

出國前也能再逛一次台灣夜市。桃園國際機場第二航廈「東方宇逸貴賓室」即日起至12月31日推出期間限定「台灣夜市祭」，將豬血糕、大腸包小腸、鹽酥雞等經典夜市小吃搬進機場，並結合街頭造景、蓋章、扭卡等互動體驗，讓旅客候機之餘，也能感受台灣夜市的美食與文化。

根據交通部觀光署調查，超過8成來台旅客將「美食」列為最難忘的旅遊體驗，近9成旅客曾造訪夜市。英國旅遊平台Travelbag公布「2026年全球夜市排行榜」，士林夜市、寧夏夜市分列第5、6名，台灣也是全球唯一有2座夜市進入前10名的國家，顯示台灣夜市與街頭美食在國際間具有一定知名度。

東方宇逸貴賓室表示，看準旅客對台灣美食的興趣，這次以夜市為主題重新設計餐飲及空間。活動期間推出花生粉香菜豬血糕、鹽酥雞、大腸包小腸、古早味黑糖豆花、迷你蔥油餅等限定品項，並搭配原有的牛肉麵、滷肉飯、小籠包等台灣料理，讓旅客在候機期間一次品嘗多種台灣味。此次也與在地早餐品牌「老漿家」合作，推出台式飯糰搭配豆漿的聯名套餐，將台灣早餐文化融入此次夜市主題。

為了呈現真實夜市的感覺，貴賓室入口以在地特色招牌背板、復古反光鏡及古早味豆花攤位打造夜市街景，一旁還有傳統啤酒籃，營造真實熱鬧的夜市街頭氛圍。設置拍照打卡區，牆上的圍裙道具可以自由取用，所有出境旅客均可自由進入拍照，不限貴賓室會員資格。

現場另設「台灣夜市『印』象」蓋章區，以台灣夜市小吃為主題設計特色印章。符合貴賓室入場資格的旅客，還可獲得1枚代幣，至販賣機造型的「台灣小吃圖鑑」扭卡機隨機抽取夜市小吃插圖貼紙，數量有限送完為止。

<a href='/search/tagging/2/桃機' rel='桃機' data-rel='/2/111221' class='tag'><strong>桃機</strong></a>二航廈「東方宇逸貴賓室」即日起至12月31日推出期間限定「台灣夜市祭」，將豬血糕、大腸包小腸、鹽酥雞等經典夜市小吃搬進機場，讓旅客候機之餘，也能感受台灣夜市的美食與文化。記者黃仲明／攝影
桃機二航廈「東方宇逸貴賓室」即日起至12月31日推出期間限定「台灣夜市祭」，將豬血糕、大腸包小腸、鹽酥雞等經典夜市小吃搬進機場，讓旅客候機之餘，也能感受台灣夜市的美食與文化。記者黃仲明／攝影

符合貴賓室入場資格的旅客，還可獲得1枚代幣，至販賣機造型的「台灣小吃圖鑑」扭卡機隨機抽取夜市小吃插圖貼紙，數量有限送完為止。記者黃仲明／攝影
符合貴賓室入場資格的旅客，還可獲得1枚代幣，至販賣機造型的「台灣小吃圖鑑」扭卡機隨機抽取夜市小吃插圖貼紙，數量有限送完為止。記者黃仲明／攝影

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