快訊

故宮研究大樓屋頂瓦片大面積滑落 現場畫面曝光

日職／林安可自打球傷退 西武監督擔憂：好像是直接打到膝蓋

疑搶快失控撞機車待轉區 桃園八德車禍5人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

跑季開跑！貳樓推出Garmin Run聯名能量餐 選手憑徽章享85折

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
貳樓 × Garmin Run推出期間限定聯名能量餐。圖／貳樓餐飲集團提供
貳樓 × Garmin Run推出期間限定聯名能量餐。圖／貳樓餐飲集團提供

跑季開跑，除了訓練與裝備，吃什麼也成為跑者備賽的重要一環。貳樓餐飲集團今年繼攜手必比登主廚推出「運動家」菜單後，持續將運動生活延伸至餐桌，這次更攜手人氣路跑賽事 Garmin Run，即日起至11月30日推出4款「貳樓 × Garmin Run 聯名能量餐」，從蛋白質、碳水化合物到運動後補給，將跑者熟悉的營養需求融入日常飲食，以豐富辛香風味，讓補給不再只是訓練任務，也能成為值得期待的一餐。

4款聯名料理分別從不同飲食需求切入。「Omega-3 UP！義式檸香烤鱸魚」以鱸魚搭配櫛瓜、杏鮑菇烘烤，佐以黑胡椒、香草與綠檸檬，呈現清爽鮮明的風味；「酸辣舒肥雞胸天使冷麵」則以嫩雞胸搭配天使麵、小番茄與黑白芝麻，酸辣鮮香交織，兼顧蛋白質與碳水補給。

偏好植物性飲食的跑者，則可選「哈里薩墨西哥Taco碗」，以香煎板豆腐、鷹嘴豆、酪梨搭配布格麥，拌入哈里薩醬與優格，辛香濃郁又具飽足感。飲品「修復Plus！酸櫻桃奇亞籽氣泡飲」以酸櫻桃、蜂蜜、氣泡水與奇亞籽調製，酸甜清爽，為跑後補給增添輕盈選擇。

此次合作也將賽事身分延伸至日常。Garmin Run參賽者出示報名成功頁面並完成貳樓會員認證，即可取得專屬「Garmin徽章」，活動期間憑徽章至全台貳樓分店享聯名餐85折優惠，不限次數。即使沒有參加賽事，一般消費者點購指定聯名主餐並加購酸櫻桃奇亞籽氣泡飲，也可現折60元。從備賽、訓練到跑後恢復，貳樓希望讓好好吃飯成為運動生活的一部分。

哈里薩墨西哥Taco碗。圖／貳樓餐飲集團提供
哈里薩墨西哥Taco碗。圖／貳樓餐飲集團提供

Omega-3 UP！義式檸香烤鱸魚。圖／貳樓餐飲集團提供
Omega-3 UP！義式檸香烤鱸魚。圖／貳樓餐飲集團提供

酸辣舒肥雞胸天使冷麵。圖／貳樓餐飲集團提供
酸辣舒肥雞胸天使冷麵。圖／貳樓餐飲集團提供

修復Plus！酸櫻桃奇亞籽氣泡飲。圖／貳樓餐飲集團提供
修復Plus！酸櫻桃奇亞籽氣泡飲。圖／貳樓餐飲集團提供

Garmin 能量 選手 路跑

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Coupang酷澎火箭購物節9月登場 WOW會員指定商品天天7折

國泰世華銀攜手萬事達卡 推「東京馬拉松2027抽選活動」

西堤玩具總動員吃2客送星球堡 聚、和牛涮哆啦A夢聯名餐點餐率衝10%

石二鍋第100店開了！自助吧升級 冰沙、霜淇淋都能吃

相關新聞

跑季開跑！貳樓推出Garmin Run聯名能量餐 選手憑徽章享85折

跑季開跑，除了訓練與裝備，吃什麼也成為跑者備賽的重要一環。貳樓餐飲集團今年繼攜手必比登主廚推出「運動家」菜單後，持續將運動生活延伸至餐桌，這次更攜手人氣路跑賽事 Garmin Run…

首度引進風格展、買家洽商媒合系統 臺北時裝周雙軸線拓寬時尚影響力

由文化部與經濟部共同主辦、台北市政府協辦、台灣設計研究院與中華民國紡織拓展協會策劃執行的的臺北時裝週2027SS，今日於空總舉辦了活動前記者會。本次是臺北時裝週首度移師空總國家文化基地舉辦，除展現古蹟、文化藝術與科技的相會，現場並帶來13位設計師的發表走秀…

萊爾富攜手MaiCoin Pay成首家支援加密貨幣支付超商！限時祭出3大優惠

支付方式持續推陳出新，超商作為民眾日常生活的重要消費場景，也持續朝多元支付與數位化服務發展。萊爾富開放全台門市可使用MaiCoin集團旗下加密貨幣支付服務MaiCoin Pay，成為全台首家支援加密貨幣支付的超商業者，讓比特幣、以太幣、USDT、USDC及MAX Token等5大主流加密貨幣走入日常消費場景。

7-ELEVEN CITY CAFE推黑糖粉粿冬瓜拿鐵 OPEN! FUNLAND台北首店曝光

今年中秋節碰上教師節形成4天連續假期，統一超商串聯全台逾7,300家7-ELEVEN門市、5大國道服務區商場齊備戰，門市加強鮮食、CITY系列飲品、中秋禮盒、零食、飲料等提升備貨量…

文藝復興成靈感！Balenciaga發表2026冬季形象廣告 光與影的美學辯證

巴黎時尚指標品牌Balenciaga近日發表了全新冬季26系列「光與影」（ClairObscur）形象廣告。本系列是由品牌創意總監Pierpaolo Piccioli操刀設計、攝影師Robin Galiegue掌鏡，超模Dara Gueye、劉雯與Anok Yai以冷靜自持或歡樂的肢體語言和表情，在明暗之際、體現一場Balenciaga關於剪裁、輪廓與質材的美學辯證。

奢華就在日常細節中！LV Tambour Spin Time全新蛋白石與鮭魚面來了

將機場與火車站滿滿儀式感的機械式翻牌時間表，轉化為手腕上的立體旋轉方塊，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）最具代表性的Spin Time複雜功能，自2009年首度問世以來，便以打破傳統指針的時間讀取方式與強烈建築幾何美學，奠定品牌在高級製錶領域的獨特地位…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。