跑季開跑！貳樓推出Garmin Run聯名能量餐 選手憑徽章享85折

跑季開跑，除了訓練與裝備，吃什麼也成為跑者備賽的重要一環。貳樓餐飲集團今年繼攜手必比登主廚推出「運動家」菜單後，持續將運動生活延伸至餐桌，這次更攜手人氣路跑賽事 Garmin Run，即日起至11月30日推出4款「貳樓 × Garmin Run 聯名能量餐」，從蛋白質、碳水化合物到運動後補給，將跑者熟悉的營養需求融入日常飲食，以豐富辛香風味，讓補給不再只是訓練任務，也能成為值得期待的一餐。

4款聯名料理分別從不同飲食需求切入。「Omega-3 UP！義式檸香烤鱸魚」以鱸魚搭配櫛瓜、杏鮑菇烘烤，佐以黑胡椒、香草與綠檸檬，呈現清爽鮮明的風味；「酸辣舒肥雞胸天使冷麵」則以嫩雞胸搭配天使麵、小番茄與黑白芝麻，酸辣鮮香交織，兼顧蛋白質與碳水補給。

偏好植物性飲食的跑者，則可選「哈里薩墨西哥Taco碗」，以香煎板豆腐、鷹嘴豆、酪梨搭配布格麥，拌入哈里薩醬與優格，辛香濃郁又具飽足感。飲品「修復Plus！酸櫻桃奇亞籽氣泡飲」以酸櫻桃、蜂蜜、氣泡水與奇亞籽調製，酸甜清爽，為跑後補給增添輕盈選擇。

此次合作也將賽事身分延伸至日常。Garmin Run參賽者出示報名成功頁面並完成貳樓會員認證，即可取得專屬「Garmin徽章」，活動期間憑徽章至全台貳樓分店享聯名餐85折優惠，不限次數。即使沒有參加賽事，一般消費者點購指定聯名主餐並加購酸櫻桃奇亞籽氣泡飲，也可現折60元。從備賽、訓練到跑後恢復，貳樓希望讓好好吃飯成為運動生活的一部分。

哈里薩墨西哥Taco碗。圖／貳樓餐飲集團提供

Omega-3 UP！義式檸香烤鱸魚。圖／貳樓餐飲集團提供

酸辣舒肥雞胸天使冷麵。圖／貳樓餐飲集團提供