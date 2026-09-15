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首度引進風格展、買家洽商媒合系統 臺北時裝周雙軸線拓寬時尚影響力

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
臺北時裝週SS27今日舉辦展前記者會，共有13位模特兒身穿台灣設計師品牌AISH、CHARINYEH、Claudia Wang、Daniel Wong、GIOIA PAN、INFDARK、INMORIES、JENN LEE、JUST IN XX、oqLiq、Story Wear、WEITZUYUAN，以及Yentity之服裝亮相。圖／臺北時裝週提供
臺北時裝週SS27今日舉辦展前記者會，共有13位模特兒身穿台灣設計師品牌AISH、CHARINYEH、Claudia Wang、Daniel Wong、GIOIA PAN、INFDARK、INMORIES、JENN LEE、JUST IN XX、oqLiq、Story Wear、WEITZUYUAN，以及Yentity之服裝亮相。圖／臺北時裝週提供

文化部經濟部共同主辦、台北市政府協辦、台灣設計研究院與中華民國紡織拓展協會策劃執行的的臺北時裝週2027SS，今日於空總舉辦了活動前記者會。本次是臺北時裝週首度移師空總國家文化基地舉辦，除展現古蹟、文化藝術與科技的相會，現場並帶來13位設計師的發表走秀，同時臺北時裝週2027SS今年更首度帶來「風格展」（Trade Show）、全新上線的「買家洽商與媒合系統」，展現B2B商務媒合以及B2C消費市場雙重軸線並行的強烈企圖心。

在接受媒體聯訪時文化部政務次長王時思表示，台灣在國際上擁有鮮明的科技形象與技術實力，政策上將「文化科技」設定為重要軸線，滲透並賦能時尚內容，引進更多科技元素至生產與展演模式，因此本次時裝週邀請了跨領域專業團隊如三頁文設計團隊、豪華朗機工擔任一對一導師，並引入科技化線上展演案例，藉由文化科技與跨界合作激發創新火花，建立屬於台灣時尚的新語言與新動能。

她同時觀察，台灣因產業鏈規模限制，缺乏外商一次購足的完整採購環境，若沒有國內To C的消費市場支撐品牌基礎營運，品牌或將難以跨足國際；因此，政府在第三個四年計畫中，將政策重心轉向同時強化產業上游（導師與跨域）與下游（To C消費力），發表形式則引進成本較低、交流更直接的Showroom與Presentation靜態展演，並結合風格展與時尚沙龍，全面銜接設計師品牌與一般消費者。

同時歷年來她也參考了歐美、亞洲如日本與韓國的市場經驗，找出台灣自己的產業方向，她觀察歐美具備數百年歷史的貴族階層與成熟產業鏈，因此台灣無法直接照搬歐美產銷模式，然而台灣立足於自身多元包容的「混血混容」特質與新住民養分，有機會瞄準東南亞市場潛力，但不宜盲目複製，「Copy別人的成功，那也是別人的成功，你只有開創做自己的那條路，你才能創造自己的成功。我們只是走得慢，但不表示走不到，所以就努力奔跑。」

臺北時裝週2027SS預計將帶來動態的走秀（Runway）、靜態的形象展演（Presentation），品牌/單位的參與響應活動（Event），其中「風格展」（Trade Show）集結涵蓋「當代生活」、「時尚客訂」、「風格配飾」與「時尚櫥窗」等4大主題的53個品牌，並將在10月15（四）至18日（日）的早上11點至晚上7點於空總古蹟大樓展出、完整名單已公佈於臺北時裝週官方網站內，同時大會並和CLA Fashion Platform合作、推出線上選購專區，讓B2B、B2C並置串接，展現時尚在服裝、零售、產業的多元面向與豐富可能。

近日將有新戲劇作品上線的雷嘉汭身著JUST IN XX服裝現身臺北時裝週SS27展前記者會。圖／臺北時裝週提供
近日將有新戲劇作品上線的雷嘉汭身著JUST IN XX服裝現身臺北時裝週SS27展前記者會。圖／臺北時裝週提供

文化部政務次長王時思。圖／臺北時裝週提供
文化部政務次長王時思。圖／臺北時裝週提供

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