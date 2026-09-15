萊爾富攜手MaiCoin Pay成首家支援加密貨幣支付超商！限時祭出3大優惠

支付方式持續推陳出新，超商作為民眾日常生活的重要消費場景，也持續朝多元支付與數位化服務發展。萊爾富開放全台門市可使用MaiCoin集團旗下加密貨幣支付服務MaiCoin Pay，成為全台首家支援加密貨幣支付的超商業者，讓比特幣、以太幣、USDT、USDC及MAX Token等5大主流加密貨幣走入日常消費場景。

此外，萊爾富進一步整合MaiCoin Pay與萊爾富Hi-Life VIP會員及電子發票載具功能，消費者完成綁定後，結帳時可透過MaiCoin Pay App單一QR Code操作，同時完成加密貨幣付款、會員權益累積及電子發票儲存，減少過往需要分別出示付款、會員及載具條碼的操作步驟。

為歡慶加密貨幣支付服務正式上線，萊爾富攜手MaiCoin Pay推出3大回饋方案，9月16日至12月8日使用MaiCoin Pay至萊爾富門市消費，即可享有20%回饋，每期活動月總回饋上限為等值新台幣100元的MAX Token；活動期間使用MaiCoin Pay至萊爾富門市消費，單筆發票金額滿50元（含）以上即可獲得1個活動章，單筆交易不累贈，集滿指定章數即可兌換茶葉蛋、美式咖啡、紅牛能量飲料等限量好禮；使用推薦碼「HILIFE」完成MaiCoin數位資產買賣平台註冊，並通過Lv.2身分驗證，前3,000名符合資格者即可獲得等值新台幣200元的MAX Token獎勵。上述詳細活動辦法依活動網站公告為準。