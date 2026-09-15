7-ELEVEN CITY CAFE推黑糖粉粿冬瓜拿鐵 OPEN! FUNLAND台北首店曝光

今年中秋節碰上教師節形成4天連續假期，統一超商串聯全台逾7,300家7-ELEVEN門市、5大國道服務區商場齊備戰，門市加強鮮食、CITY系列飲品、中秋禮盒、零食、飲料等提升備貨量，亦推出全店精品集點、全店滿額立折、foodomo外送平台優惠碼等線上線下活動，限定Fresh門市現貨開賣高價值水果禮盒滿足送禮需求；CITY CAFE新推出「黑糖粉粿冬瓜拿鐵」為連假揪友必點，另於指定門市引進「盒玩智FUN機」，持續擴大互動式娛樂體驗。

中秋連假倒數前夕，7-ELEVEN專為uniopen會員量身規劃「秋饗食光會員活動」，自9月23日至9月28日於店內消費滿額享有三重好康回饋，包含購買指定商品每滿250元立折20元、指定uniopen聯名卡等7大支付工具滿1,111元再折100元，最高合併回饋約16%，同時消費滿1,111元及1,711元可以再獲得贈品兌換券。此外，更串連外送平台foodomo推出中秋專屬優惠碼活動，活動期間於平台下單輸入通關密語「中秋團圓點」，即可享有滿319元立享89折優惠，單筆最高立折200元，每位會員還可有5次使用機會。

滿足連假烤肉臨時加菜、備料的消費需求，7-ELEVEN提供可快速備餐、份量適中的炸烤物，9月16日推出「鹽烤雞肉丸」、「椒鹽無骨排骨酥」和「水牛城風味香辣雞翅」等新品，並於9月29日前可享御料小館自有品牌及吊掛炸烤物、烤肉必備滿漢小香腸、博客香腸等超過10款指定商品任2件9折、3件85折，冷凍炸物則有「大大大雞排」、「大大大鹽酥雞」買2送1優惠。

烤肉不想醃肉備料，7-ELEVEN也帶來懶人解方，即日起至9月29日到限定門市的「哈燒專櫃」可享碳烤風味大雞腿、古早味烤雞腿、重量級大雞排、蜜汁大雞排等指定炸烤物任選第2件半價優惠，另外還可購買整包多入數已調味的肉品，隨時開烤。

CITY CAFE於9月16日推出「黑糖粉粿冬瓜拿鐵」，將大眾熟悉的冬瓜蜜、黑糖粉粿融入香醇拿鐵，打造兼具咖啡香、古早甜香與Q彈口感的咀嚼系咖啡，大杯冰飲原價90元，9月16日至9月29日可享嘗鮮價79元。

統一超商經營的清水、泰安兩大商場自9月24日至9月27日聯合推出「圓圓慶中秋」活動，活動期間到任一服務區購買中秋推薦禮盒即可至服務台兌換優惠券一張，每張券可至商場內指定飲料、美食、百貨櫃位消費滿100元現折10元優惠。9月24日當日到清水、泰安、新東山、仁德、關廟五大國道服務區，累計消費滿777元即可兌換限量月亮彩繪燈，數量有限、贈完為止。

7-ELEVEN持續深耕多元化角色經營與生活娛樂體驗，精選全台超商場域與在地特殊商圈，打造互動式娛樂體驗的「OPEN! FUNLAND」複合店，據點持續擴大，中秋連假前夕更於台北市首家進駐7-ELEVEN必成門市（台北市信義區基隆路一段180號1樓），共匯集超過30台遊戲機台，包含提供正版IP授權肖像玩偶、可愛小物及流行零食、飲品等夾取商品的「娃寶機」，還有日本人氣動漫IP卡牌機等互動型設備，滿足各年齡層顧客娛樂需求。

●附註：詳細活動內容以門市、官網、APP公告為準。

CITY CAFE於9月16日新推出「黑糖粉粿冬瓜拿鐵」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「OPEN! FUNLAND」複合店據點持續擴大。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自中秋節推出限量IP肖像商品預購。圖／7-ELEVEN提供