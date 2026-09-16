為親子共食嚴格把關！空間與效率完美解答 多功能雙享鍋重塑餐桌日常

隨著都會居住型態改變，小坪數住宅逐漸成為主流，「廚房坪效」成為現代人面臨的首要挑戰。傳統鍋體積龐大佔用空間，且雙薪家庭普遍面臨出菜效率低落與口味差異的雙重困境。單一鍋具需分次烹煮，難以同時滿足不同需求；而傳統一體式電子鍋笨重、清洗繁瑣，且具備加熱不均等安全疑慮，消費者真正需要的，已經不是解決怎麼煮的問題，而是如何在「空間」與「效率」間取得平衡，成為待解決的痛點。

來自法國的生活家電品牌 AGiM，2020年由震旦行總代理引入台灣，致力將法式時尚美學融入日常，專注於生活細節創新。看準台灣市場對小宅自煮與備餐效率的雙重需求，AGiM 正式推出全新「暖食雙享鍋」。以創新雙鍋配置結合多元料理手法，完美支援煮、煎、炒等烹調情境，實現在餐桌上同步出菜的可能，俐落打破傳統烹飪限制，詮釋「在最小空間內，創造最多元料理可能」的研發理念。

AGiM暖食雙享鍋可同時煮、煎、炒，解決耗時與空間佔用的烹飪限制。 (圖／有你共創提供)

在產品機能與使用體驗上，「AGiM 暖食雙享鍋」配備左右獨立溫控系統，大火快炒與小火慢熬可同步運作、互不干擾，出菜時間直接減半；同時消弭家庭與聚會時的口味分歧。針對空間痛點，獨創伸縮式收納底座搭配大小雙鍋套疊設計，收折狀態下可單鍋使用，收納時更瞬間縮減50%體積，輕鬆隱身狹小櫥櫃；分離式獨立鍋身可直接拿至水龍頭下沖洗，全機僅2.7公斤輕盈機身，讓料理到清潔都能優雅從容。

家長最在意的，不只是料理方便，更是每天入口的安全。(圖／有你共創提供)

食品安全與鍋具材質日益受到家長重視，尤其是高溫烹調過程中，是否可能產生重金屬或有害化學物質溶出，更成為選購鍋具的重要考量。根據 SGS 檢驗報告，AGiM 暖食雙享鍋與食物接觸的陶瓷不沾鍋面，在 100°C 檸檬酸高溫測試下，24項金屬溶出結果皆為未檢出；另針對包含 PFOA、PFOS 在內的10項 PFAS 檢測，結果亦皆為未檢出，透過第三方檢測為產品安全嚴格把關，讓消費者與親子家庭使用更加安心。

AGiM暖食雙享鍋伸縮式收納底座與大小雙鍋套疊設計，讓收納空間縮減 50%。(圖／有你共創提供)

在操作與安全層面，機身經過台灣SGS及德國萊因（TÜV Rheinland）雙認證，具備獨立雙溫控系統，精準調節兩鍋火力互不干擾；並搭配防乾燒與過熱斷電防護，保障使用安全。此外，分離式鍋體設計方便直接上桌，讓餐後清洗工作變得毫不費力，大幅提升自煮意願。

「AGiM 暖食雙享鍋」預計於九月中正式於嘖嘖募資平台亮相。這款以伸縮收納與雙鍋同步為核心，專為解決都會小廚房空間與料理時間痛點而設計的創新家電，預期將為現代人的自煮生活帶來全新的便利體驗，後續的市場潛力與表現值得期待。

震旦代理攜手「有你共創」

本次「AGiM 暖食雙享鍋」嘖嘖募資專案，由具備豐富操盤經驗的「有你共創（uniicreative）」負責專案規劃與數位行銷。

有你共創團隊指出，現代消費者挑選料理家電，最在意的往往是收納佔地與備餐耗時的疲憊感。「AGiM 暖食雙享鍋」透過伸縮收納底座與雙鍋同步出菜，精準化解租屋與小宅族的空間焦慮。團隊藉由數據洞察，將產品機能轉化為貼近日常的情境式溝通，完整傳遞「美味雙倍，空間減半」的生活提案。

關於 有你共創數位（uniicreative）

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在群眾募資與創新科技領域，有你共創具備深厚的專案操盤實力，至今已成功操盤超過200件募資專案，累積贊助人數突破20萬人。不僅屢創市場佳績，也曾締造單檔募資額突破6,000萬元的日本設計皮夾，以及超過2,500萬元的智慧電子鎖等驚人紀錄；同時也擅長發掘如新一代固態行動電源等前瞻性科技好物，並透過專業的募資顧問服務，為品牌量身打造專屬的上市策略。

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