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文藝復興成靈感！Balenciaga發表2026冬季形象廣告 光與影的美學辯證
巴黎時尚指標品牌Balenciaga近日發表了全新冬季26系列「光與影」（ClairObscur）形象廣告。本系列是由品牌創意總監Pierpaolo Piccioli操刀設計、攝影師Robin Galiegue掌鏡，超模Dara Gueye、劉雯與Anok Yai以冷靜自持或歡樂的肢體語言和表情，在明暗之際、體現一場Balenciaga關於剪裁、輪廓與質材的美學辯證。
Balenciaga的2026冬季形象廣告靈感源自義大利文藝復興盛期的明暗對比藝術，同時創意總監PP更展現設計師老手的高明功力，將包裹感與輕盈度的平衡處理得游刃有餘。服飾以深沉中性色調為基底，不時穿插鮮明色彩，織品布料選用了精緻皮革、羊皮與溫暖羊毛，並於緞面絲綢上點綴以亮片刺繡。一旦光影掠過面料，反射的微風和立體展，更展現冬日中冷冽卻富含情感的前衛姿態。
本季形象廣告聚焦外套與配件的建築感結構，剪裁銳利且垂墜感強烈，雕塑感外套包含連帽外套、海軍大衣與飛行夾克，以戲劇化高領與圓潤肩線勾勒出極具力量感的輪廓。配件細節則以金色B字造型扣飾及低調珠寶點睛。模特兒在光影對照下展現從容姿態，定格出深邃而張力十足的時尚瞬間。
重點單品方面，Hourglass Avenue包款重塑品牌經典的沙漏輪廓，以致敬品牌歷史底蘊，以巴黎第七區、巴黎鐵塔區命名的Le 7 Bowling保齡球包，更呈獻層層疊疊的包裹質感，也像是花都巴黎的豐富人文面向。不容錯過的鞋履則由Bloom高跟鞋與Midnight City穆勒鞋「領銜」，以俏皮弧線劃出摩登個性，Balenciaga 2026冬季系列現已到貨全台專門店與品牌官方網站，可洽實體店面或電商、盡情選購。
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