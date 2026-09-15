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文藝復興成靈感！Balenciaga發表2026冬季形象廣告 光與影的美學辯證

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
遮蔽或坦蕩？輕盈或具有份量感？在Balenciaga 2026冬季系列中不必然是服裝的一體兩面、也可以奇異並存。圖／Balenciaga提供
遮蔽或坦蕩？輕盈或具有份量感？在Balenciaga 2026冬季系列中不必然是服裝的一體兩面、也可以奇異並存。圖／Balenciaga提供

巴黎時尚指標品牌Balenciaga近日發表了全新冬季26系列「光與影」（ClairObscur）形象廣告。本系列是由品牌創意總監Pierpaolo Piccioli操刀設計、攝影師Robin Galiegue掌鏡，超模Dara Gueye、劉雯與Anok Yai以冷靜自持或歡樂的肢體語言和表情，在明暗之際、體現一場Balenciaga關於剪裁、輪廓與質材的美學辯證。

Balenciaga的2026冬季形象廣告靈感源自義大利文藝復興盛期的明暗對比藝術，同時創意總監PP更展現設計師老手的高明功力，將包裹感與輕盈度的平衡處理得游刃有餘。服飾以深沉中性色調為基底，不時穿插鮮明色彩，織品布料選用了精緻皮革、羊皮與溫暖羊毛，並於緞面絲綢上點綴以亮片刺繡。一旦光影掠過面料，反射的微風和立體展，更展現冬日中冷冽卻富含情感的前衛姿態。

本季形象廣告聚焦外套與配件的建築感結構，剪裁銳利且垂墜感強烈，雕塑感外套包含連帽外套、海軍大衣與飛行夾克，以戲劇化高領與圓潤肩線勾勒出極具力量感的輪廓。配件細節則以金色B字造型扣飾及低調珠寶點睛。模特兒在光影對照下展現從容姿態，定格出深邃而張力十足的時尚瞬間。

重點單品方面，Hourglass Avenue包款重塑品牌經典的沙漏輪廓，以致敬品牌歷史底蘊，以巴黎第七區、巴黎鐵塔區命名的Le 7 Bowling保齡球包，更呈獻層層疊疊的包裹質感，也像是花都巴黎的豐富人文面向。不容錯過的鞋履則由Bloom高跟鞋與Midnight City穆勒鞋「領銜」，以俏皮弧線劃出摩登個性，Balenciaga 2026冬季系列現已到貨全台專門店與品牌官方網站，可洽實體店面或電商、盡情選購。

Balenciaga Le City系列手拿鏈條包黑色款，56,900元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Le City系列手拿鏈條包黑色款，56,900元。圖／Balenciaga提供

Balenciaga Le City系列後背包迷你尺寸摩卡咖色款，75,900元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Le City系列後背包迷你尺寸摩卡咖色款，75,900元。圖／Balenciaga提供

Balenciaga Midnight City Pump黑色鉚釘高跟鞋，43,500元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Midnight City Pump黑色鉚釘高跟鞋，43,500元。圖／Balenciaga提供

Balenciaga Hourglass Avenue沙漏包中型款，98,500元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Hourglass Avenue沙漏包中型款，98,500元。圖／Balenciaga提供

創意總監Pierpaolo Piccioli頻繁從品牌經典、歷任設計師中得到靈感，展現Balenciaga時尚血脈的啓後承先。圖／Balenciaga提供
創意總監Pierpaolo Piccioli頻繁從品牌經典、歷任設計師中得到靈感，展現Balenciaga時尚血脈的啓後承先。圖／Balenciaga提供

Balenciaga的Hourglass Avenue沙漏包是本季重點單品之一，先前也曾為韓國歌手Juyeon提取造型。圖／Balenciaga提供
Balenciaga的Hourglass Avenue沙漏包是本季重點單品之一，先前也曾為韓國歌手Juyeon提取造型。圖／Balenciaga提供

沙漏形剪裁是Baleniaga的經典輪廓，並在Pierpaolo Piccioli上任後、重新成為品牌高辨識度的服裝身形。圖／Balenciaga提供
沙漏形剪裁是Baleniaga的經典輪廓，並在Pierpaolo Piccioli上任後、重新成為品牌高辨識度的服裝身形。圖／Balenciaga提供

本季形象廣告從文藝復興中得到靈感，以「光與影」（ClairObscur）為主，呈現明快清亮或冷靜自持的殊異印象。圖／Balenciaga提供
本季形象廣告從文藝復興中得到靈感，以「光與影」（ClairObscur）為主，呈現明快清亮或冷靜自持的殊異印象。圖／Balenciaga提供

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