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奢華就在日常細節中！LV Tambour Spin Time全新蛋白石與鮭魚面來了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LFT ST05.01自動上鍊中置飛行陀飛輪機芯製作過程。圖／路易威登提供
LFT ST05.01自動上鍊中置飛行陀飛輪機芯製作過程。圖／路易威登提供

將機場與火車站滿滿儀式感的機械式翻牌時間表，轉化為手腕上的立體旋轉方塊，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）最具代表性的Spin Time複雜功能，自2009年首度問世以來，便以打破傳統指針的時間讀取方式與強烈建築幾何美學，奠定品牌在高級製錶領域的獨特地位。繼2025年推出限量作品掀起市場話題後，品牌日前正式發表五款全新Tambour Spin Time腕表，宣佈將此傳奇複雜功能正式納入常態系列。

五款新作全數由日內瓦La Fabrique du Temps Louis Vuitton製表工坊一手包辦，從表殼、表盤至內部自製機芯皆展現品牌頂尖的自主製表實力。其中最引人矚目的，莫過於首度採用18K玫瑰金鑲鑽表殼搭配澳洲蛋白石表盤的款式，蛋白石優美的遊彩鑲嵌於中央表盤與12個旋轉方塊之間，搭配長方形切割鑽石與藍寶石，展現如星空般極致絢爛的光影張力。

針對偏好實用複雜機能的藏家，常賣款式也有Tambour Spin Time Air Antipode藍色白K金腕表的選擇，巧妙將地球相對位置的「對蹠點」城市結合於同一個方塊上，僅憑12個旋轉方塊便能清晰呈現全球24個時區與晝夜狀態，展現兼具實用與絕妙巧思的工藝突破。

結合懸浮旋轉方塊與中央Monogram花朵造型飛行陀飛輪的鮭魚粉面盤飛行陀飛輪鉑金腕表，光是機芯組裝就需耗費50小時，搭配極難加工的鉑金表殼與經典鮭魚粉色調，無疑是頂級收藏家眼中的夢幻逸品。同系列亦推出洋溢大地探索氣息的綠色面盤白K金款，以及採用通透表面搭配經典湛藍色調的Spin Time Air腕表，以豐富色彩語彙演繹LV經典的「旅行的藝術」。

Tambour Spin Time Air藍色白K金腕表，42.5毫米18白金表殼、LFT ST13.01自動上鍊機芯、藍色小牛皮表帶配18白金針扣。圖／路易威登提供
Tambour Spin Time Air藍色白K金腕表，42.5毫米18白金表殼、LFT ST13.01自動上鍊機芯、藍色小牛皮表帶配18白金針扣。圖／路易威登提供

Tambour Spin Time綠面白K金腕表，39.5毫米18K白金表殼、LFT ST13.01自動上鍊機芯、綠色橡膠表帶配18K白金針扣。圖／路易威登提供
Tambour Spin Time綠面白K金腕表，39.5毫米18K白金表殼、LFT ST13.01自動上鍊機芯、綠色橡膠表帶配18K白金針扣。圖／路易威登提供

Tambour Spin Time Air Antipode藍色白K金腕表，42.5毫米18白金表殼、LFT ST12.01自動上鍊機芯、藍色小牛皮表帶配18白金針扣。圖／路易威登提供
Tambour Spin Time Air Antipode藍色白K金腕表，42.5毫米18白金表殼、LFT ST12.01自動上鍊機芯、藍色小牛皮表帶配18白金針扣。圖／路易威登提供

Tambour Spin Time Air鮭魚粉色飛行陀飛輪鉑金腕表，42.5毫米950鉑金表殼、LFT ST05.01自動上鍊中置飛行陀飛輪機芯、灰褐色小牛皮表帶配950鉑金針扣。圖／路易威登提供
Tambour Spin Time Air鮭魚粉色飛行陀飛輪鉑金腕表，42.5毫米950鉑金表殼、LFT ST05.01自動上鍊中置飛行陀飛輪機芯、灰褐色小牛皮表帶配950鉑金針扣。圖／路易威登提供

Tambour Spin Time澳洲蛋白石玫瑰金腕表配有長梯型鑽石時標。圖／路易威登提供
Tambour Spin Time澳洲蛋白石玫瑰金腕表配有長梯型鑽石時標。圖／路易威登提供

Tambour Spin Time澳洲蛋白石玫瑰金腕表，39.5毫米18K玫瑰金鑲嵌長方形切割藍寶石、LFT ST13.01自動上鍊機芯、藍色橡膠表帶配18K玫瑰金鑲嵌藍寶石針扣。圖／路易威登提供
Tambour Spin Time澳洲蛋白石玫瑰金腕表，39.5毫米18K玫瑰金鑲嵌長方形切割藍寶石、LFT ST13.01自動上鍊機芯、藍色橡膠表帶配18K玫瑰金鑲嵌藍寶石針扣。圖／路易威登提供

LV 鮭魚 腕表

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