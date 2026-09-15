奢華就在日常細節中！LV Tambour Spin Time全新蛋白石與鮭魚面來了

將機場與火車站滿滿儀式感的機械式翻牌時間表，轉化為手腕上的立體旋轉方塊，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）最具代表性的Spin Time複雜功能，自2009年首度問世以來，便以打破傳統指針的時間讀取方式與強烈建築幾何美學，奠定品牌在高級製錶領域的獨特地位。繼2025年推出限量作品掀起市場話題後，品牌日前正式發表五款全新Tambour Spin Time腕表，宣佈將此傳奇複雜功能正式納入常態系列。

五款新作全數由日內瓦La Fabrique du Temps Louis Vuitton製表工坊一手包辦，從表殼、表盤至內部自製機芯皆展現品牌頂尖的自主製表實力。其中最引人矚目的，莫過於首度採用18K玫瑰金鑲鑽表殼搭配澳洲蛋白石表盤的款式，蛋白石優美的遊彩鑲嵌於中央表盤與12個旋轉方塊之間，搭配長方形切割鑽石與藍寶石，展現如星空般極致絢爛的光影張力。

針對偏好實用複雜機能的藏家，常賣款式也有Tambour Spin Time Air Antipode藍色白K金腕表的選擇，巧妙將地球相對位置的「對蹠點」城市結合於同一個方塊上，僅憑12個旋轉方塊便能清晰呈現全球24個時區與晝夜狀態，展現兼具實用與絕妙巧思的工藝突破。

結合懸浮旋轉方塊與中央Monogram花朵造型飛行陀飛輪的鮭魚粉面盤飛行陀飛輪鉑金腕表，光是機芯組裝就需耗費50小時，搭配極難加工的鉑金表殼與經典鮭魚粉色調，無疑是頂級收藏家眼中的夢幻逸品。同系列亦推出洋溢大地探索氣息的綠色面盤白K金款，以及採用通透表面搭配經典湛藍色調的Spin Time Air腕表，以豐富色彩語彙演繹LV經典的「旅行的藝術」。

Tambour Spin Time Air藍色白K金腕表，42.5毫米18白金表殼、LFT ST13.01自動上鍊機芯、藍色小牛皮表帶配18白金針扣。圖／路易威登提供

Tambour Spin Time綠面白K金腕表，39.5毫米18K白金表殼、LFT ST13.01自動上鍊機芯、綠色橡膠表帶配18K白金針扣。圖／路易威登提供

Tambour Spin Time Air Antipode藍色白K金腕表，42.5毫米18白金表殼、LFT ST12.01自動上鍊機芯、藍色小牛皮表帶配18白金針扣。圖／路易威登提供

Tambour Spin Time Air鮭魚粉色飛行陀飛輪鉑金腕表，42.5毫米950鉑金表殼、LFT ST05.01自動上鍊中置飛行陀飛輪機芯、灰褐色小牛皮表帶配950鉑金針扣。圖／路易威登提供

Tambour Spin Time澳洲蛋白石玫瑰金腕表配有長梯型鑽石時標。圖／路易威登提供