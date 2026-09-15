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小店永豐展主題講座──跨域專家齊聚，拆解地方策展與飲食品牌企劃的小店營運心法

聯合報／ 記者范亦昕／台北即時報導
2026小店永豐故事展主題講座，邀請四位跨域專家參與講座，將於華山登場。圖／2026小店永豐故事展提供
2026小店永豐故事展主題講座，邀請四位跨域專家參與講座，將於華山登場。圖／2026小店永豐故事展提供

小店永豐故事展邁入第4屆，在本次小店永豐故事展「成團·開張 Together, A Better Life.」活動在華山舉辦，共計10家入選小店將分享他們的階段性成果與過程中的動人收穫。 除了靜態展出外，我們也期待現場可以加入更多不同的力量，分享經營小店的相關知識給觀展者，將於展覽期間舉辦兩場小店主題講座，從策展思考結合地方經營到餐飲產業的品牌企劃心法，期望透過資深工作者的對談與分享，帶給觀展者或是小店經營者更多角度的經營思考。

小店經營不僅止於商品的買賣交易，更是傳承土地文化與傳遞品牌理念的重要載體。本次主題講座特別邀集橫跨當代策展、地方創生、咖啡產業整合及飲食文化推廣等領域的四位重磅專家跨界對談。

兩場跨域對談，激盪經營新思維

首場講座將於10月3日（六）下午登場，聚焦於「地方策展｜從土地出發的策展思考」。邀請到資深策展人馮馨與花蓮在地品牌「九日良田」主理人陳明忠進行深度對談。馮馨近年策劃過「浪漫台三線藝術季」、「物質世界」等重量級展演，擁有豐富的跨界策展與文化轉譯實務經驗；陳明忠則是來自花蓮玉里的設計師，返鄉後創立「九日良田」，擅長將在地農產轉化為風味甜點與故事產品，運用設計協助在地小農建立品牌。兩位講者將從展覽與經營雙視角，分享如何將地方文化梳理為獨特的體驗，讓小店躍升為在地故事的最佳載體。

主題講座：地方策展｜從土地出發的策展思考。對談人：馮馨（右圖）陳明忠。圖／小店永豐故事展提供
主題講座：地方策展｜從土地出發的策展思考。對談人：馮馨（右圖）陳明忠。圖／小店永豐故事展提供

第二場講座以「品牌企劃｜風味體驗度量衡」為主題，由資深咖啡創業整合經理人王詩鈺對談飲食文化策展人馮忠恬。王詩鈺深耕咖啡領域近20年，具備評審、創店顧問與跨國品牌整合等全方位經驗，著有《設計咖啡館開店學》；馮忠恬則曾任《好吃》雜誌副總編輯，近年深度參與「風土十力 台東紅烏龍計畫」等多項地方飲食活動策劃。兩位講者將以豐富的品牌建置與風味企劃經驗，解析如何透過嚴密的品牌企劃將風味與故事完美連結，創造令人印象深刻的全方位餐飲體驗。

主題講座：品牌企劃｜風味體驗度量衡。對談人：王詩鈺（左圖）、馮忠恬。圖／小店永豐故事展提供
主題講座：品牌企劃｜風味體驗度量衡。對談人：王詩鈺（左圖）、馮忠恬。圖／小店永豐故事展提供

「第4屆小店永豐故事展主題講座」目前已開放免費報名，活動將於華山1914文創產業園區中4B館舉行。歡迎民眾踴躍參與，凡成功報名並全程參與講座者，即享有「永豐股票禮品卡」之抽獎資格。

邀請民眾一起走訪華山，看看小店們的經營成果，並在主題講座中挖掘更多小店經營心法。

【講座資訊】

場次1──10/3（六） 14:00-15:30

【#地方策展｜從土地出發的策展思考】

策展人／馮馨 ╳ 九日良田主理人／陳明忠

✅從策展思考出發，將文化轉譯成獨特的觀展體驗

✅地方扎根與經營，讓小店品牌也能成為地方故事的載體

地點：華山1914文創產業園區 中4B館

場次2──10/4（日） 14:00-15:30

【#品牌企劃｜風味體驗度量衡】

咖啡創業整合經理人／王詩鈺 ╳ 飲食文化策展人／馮忠恬

✅打造飲食品牌力，以企劃將風味與故事連結

✅舌尖的品牌體驗，全方位的品牌企劃創造完整體驗，放大美好風味

地點：華山1914文創產業園區 中4B館

【免費報名】2026小店永豐故事展－小店主題講座：地方策展 ╳ 品牌企劃：https://www.accupass.com/event/2609070655407568869210

主辦單位｜永豐基金會

執行單位｜500輯

永豐 講座 策展

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