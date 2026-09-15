狂練琴入戲太深！雷嘉汭甩開黑暗、香蕉藍染制服加持 現身臺北時裝週

好久不見的雷嘉汭今日出席《台北時裝周》SS27展前記者會，才剛從《要是未曾相遇就好了》劇組殺青的她，身穿設計師周裕穎JUST IN XX所設計的服裝氣質出席，同時也預告了本周還將有新戲《黑白清道夫》於Netflix串流平台上映，話題不斷。

藝人雷嘉汭日前剛結束新戲《要是未曾相遇就好了》長達4個月的前置與拍攝，劇中與資深前輩、韓國超人氣明星始源合作，更挑戰飾演一名「鋼琴天才」；為完美呈現角色，本來只懂基本音階的雷嘉汭更苦練多首曲子，甚至自掏腰包購入電鋼琴，也笑稱因此培養出新興趣；然而，因角色性格過於沉重黑暗，讓雷嘉汭坦言殺青後一度「太投入失去原本的樣子」，連身邊同事都忍不住喊話要她「趕快回來」。

為了擺脫戲中的陰鬱陰霾，雷嘉汭今日特別現身「臺灣當代文化實驗場」風格特展時裝周，以一身藍染印花披風搭旗袍亮麗亮相。這套服裝融合台灣工藝家的香蕉絲手工腰帶細節與俐落剪裁，讓她能迅速跳脫角色、回歸真實自我。私下偏好俐落褲裝與one-piece穿搭的她，大讚衣服面料舒適。

談到私下休閒生活，雷嘉汭也透露自己熱愛手作蠟燭，常搜羅台灣設計師的陶瓷容器來裝飾，更心動想逛逛在地小市集。身為行動派的她，在消費上堅持看實體與親自試穿，「我還是要看到實體，而且我一定要試穿...不管是不是衣服，我喜歡我當下消費、就當下得到東西這件事情。」

而平時習慣成為舞台焦點的她，這次坐在台下看秀，感嘆能以觀眾視角欣賞時尚魅力，「因為其實平時身為表演工作者，我們永遠都是在上面的亮點，可是其實我覺得秀它有一個很特別的給我的視覺感受，就是我今天其實就是一個觀眾，然後看別人穿上不同的風格，展現不同的魅力，其實對我來說也是另外一種（放鬆與享受）。」