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盛唐雅韻的當代肖像 SHIATZY CHEN 2026/27秋冬《舞玉》系列正式登場

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
高腰剪裁交疊上俐落線條，在深邃光影中凸顯當代女性的堅毅自信。圖／SHIATZY CHEN提供
高腰剪裁交疊上俐落線條，在深邃光影中凸顯當代女性的堅毅自信。圖／SHIATZY CHEN提供

SHIATZY CHEN夏姿陳正式發表2026/27秋冬系列形象大片。繼巴黎時裝周大秀後，本季大片延伸《舞玉》對流動性的探索，將視角轉向「舞歇」後的凝定片刻。棚景取材唐代美學，運用金屏風、紙燈、木椅與畫布4種物件，以靜謐肖像畫姿態展開女性與玉石的對話，宣告新季服飾正式上市。

本季靈感始於盛唐的開放自信與當代女性的內在力量。「舞」代表節奏中的流動美感，「玉」則象徵歷經歲月雕琢後的堅定與溫潤。創意團隊將唐代山水行旅與玉石意象結合，提出「玉不行走，卻在舞中成形」的觀點，將唐代精神化為女性在時光洗禮下從容堅毅的東方哲思。

視覺以盛唐藝術的丹紅與翠綠雙色貫穿，溫潤翠綠映照玉石光澤，濃郁丹紅呼應盛唐繁盛氣象。服裝輪廓以盛唐比例為靈感，筆直線條、高腰結構結合腰封與抹胸設計語彙，將傳統轉化為極具力量感的俐落剪裁，勾勒現代女性俐落身形。

2026/27秋冬系列精選織錦材質，將扶桑花、牡丹、團花及山水圖騰透過刺繡與印花技術層層展開。創新將細緻玉片鑲嵌工藝點綴於刷色牛仔材質之上，當堅硬溫潤的玉石與街頭感的牛仔布料撞擊，隨步履映照溫潤微光，呈現剛柔並濟的獨特質感。

丹紅基調的服裝交織以精緻刺繡與蕾絲，重現盛唐自信而飽滿的優雅姿態。圖／SHIATZY CHEN提供
丹紅基調的服裝交織以精緻刺繡與蕾絲，重現盛唐自信而飽滿的優雅姿態。圖／SHIATZY CHEN提供

台灣設計師品牌SHIATZY CHEN夏姿陳近日發表了2026/27秋冬系列形象大片，呈現盛唐風格流動的雅韻。圖／SHIATZY CHEN提供
台灣設計師品牌SHIATZY CHEN夏姿陳近日發表了2026/27秋冬系列形象大片，呈現盛唐風格流動的雅韻。圖／SHIATZY CHEN提供

形象廣告中選用了柔和紙燈成為背景，令模特兒即便靜態站立、亦散發如玉石般的內斂光暈。圖／SHIATZY CHEN提供
形象廣告中選用了柔和紙燈成為背景，令模特兒即便靜態站立、亦散發如玉石般的內斂光暈。圖／SHIATZY CHEN提供

貌似全白的西裝、改良式立領外套結合了SHIATZY CHEN愛用的刺繡工藝，呈現出高級訂製般的華美繁複。圖／SHIATZY CHEN提供
貌似全白的西裝、改良式立領外套結合了SHIATZY CHEN愛用的刺繡工藝，呈現出高級訂製般的華美繁複。圖／SHIATZY CHEN提供

巴黎 夏姿

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