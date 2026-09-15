聽新聞
0:00 / 0:00
盛唐雅韻的當代肖像 SHIATZY CHEN 2026/27秋冬《舞玉》系列正式登場
SHIATZY CHEN夏姿陳正式發表2026/27秋冬系列形象大片。繼巴黎時裝周大秀後，本季大片延伸《舞玉》對流動性的探索，將視角轉向「舞歇」後的凝定片刻。棚景取材唐代美學，運用金屏風、紙燈、木椅與畫布4種物件，以靜謐肖像畫姿態展開女性與玉石的對話，宣告新季服飾正式上市。
本季靈感始於盛唐的開放自信與當代女性的內在力量。「舞」代表節奏中的流動美感，「玉」則象徵歷經歲月雕琢後的堅定與溫潤。創意團隊將唐代山水行旅與玉石意象結合，提出「玉不行走，卻在舞中成形」的觀點，將唐代精神化為女性在時光洗禮下從容堅毅的東方哲思。
視覺以盛唐藝術的丹紅與翠綠雙色貫穿，溫潤翠綠映照玉石光澤，濃郁丹紅呼應盛唐繁盛氣象。服裝輪廓以盛唐比例為靈感，筆直線條、高腰結構結合腰封與抹胸設計語彙，將傳統轉化為極具力量感的俐落剪裁，勾勒現代女性俐落身形。
2026/27秋冬系列精選織錦材質，將扶桑花、牡丹、團花及山水圖騰透過刺繡與印花技術層層展開。創新將細緻玉片鑲嵌工藝點綴於刷色牛仔材質之上，當堅硬溫潤的玉石與街頭感的牛仔布料撞擊，隨步履映照溫潤微光，呈現剛柔並濟的獨特質感。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。