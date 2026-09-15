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侯德竹×開飯川食堂！黑白大廚「無限胡蘿蔔、龍蝦炒麵」上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
曾在無限料理地獄中出現的「金玉胡蘿包」，每份260元。圖／饗賓餐旅提供
曾在無限料理地獄中出現的「金玉胡蘿包」，每份260元。圖／饗賓餐旅提供

想吃《黑白大廚》的料理嗎？饗賓餐旅旗下「開飯川食堂」跨海攜手「韓國中餐之神」侯德竹主廚，以「傳承×交流×共創」為核心精神，聯手推出「臻品辛香龍蝦炒麵」、「金玉胡蘿包」以及「川味南煎丸子」三道料理，預計於9月23日起限時開賣。

擁有近一甲子料理歷練的侯德竹，曾主掌南韓頂級中餐廳「八仙」，帶領餐廳獲選為「亞洲最佳五大餐廳」。其後創立餐廳「豪賓」並摘下米其林一星榮譽。更因《黑白大廚2》、《做料理的爺爺們》等節目而聲名大噪。本次攜手開飯川食堂，也是他首度與台灣餐廳攜手之作

三款料理中的「臻品辛香龍蝦炒麵」，靈感源自侯德竹於《黑白大廚2》節目中的代表料理。先將龍蝦香煎鎖鮮，以祕製醬汁大火快炒，讓麵條充分吸附醬香，揉合龍蝦鮮味，呈現濃而不厚、層次分明的底蘊。每份1,450元。

在無限料理地獄中出現的「金玉胡蘿包」，以胡蘿蔔汁揉入外皮打底，包裹細緻紅豆沙後油炸至金黃香酥，具有以假亂真的外型，每份260元。至於「川味南煎丸子」源自「豪賓」的招牌料理，並將經典手藝融入川味辛香，以先煎後燒手法堆疊出紮實口感與濃郁醬香，每份390元。本次聯名料理自9月23日至12月22日於全台開飯川食堂門市獨家限量販售。

除此之外，饗賓集團旗下蔬食百匯「果然匯」即日起則推出秋季新菜「秋序．歐陸豐味盛宴」，提供有「藍紋起司溫沙拉」、「法式素鵝肝千層」、「翡翠鮮菇歐姆蛋」、「普羅旺斯鹹派」，還有湯品「羅宋湯」與「莓果杏仁舒活飲」、「肉桂蘋果烤布蕾」等品項同步登場。

川味南煎丸子，每份390元。圖／饗賓餐旅提供
川味南煎丸子，每份390元。圖／饗賓餐旅提供

「臻品辛香龍蝦炒麵」，靈感源自侯德竹於《黑白大廚2》節目中的代表料理，每份1,450元。圖／饗賓餐旅提供
「臻品辛香龍蝦炒麵」，靈感源自侯德竹於《黑白大廚2》節目中的代表料理，每份1,450元。圖／饗賓餐旅提供

黑白大廚 炒麵 龍蝦

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