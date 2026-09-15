快訊

聯合社慶邀台積電營運長米玉傑赴台大開講 現場爆滿學弟妹熱情參與

台中榮總廠商無照代開刀風暴…2神經外科名醫收公關費 今均判緩刑

熱話題／死刑爭議再起！繼歐陽榕後又一死囚林旺仁病逝 全台死囚還有34人

聽新聞
0:00 / 0:00

鉚釘遇上蝴蝶！Valentino全新Stud Up運動鞋 復古又時髦

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
VALENTINO GARAVANI Stud up運動鞋，27,200元。圖／VALENTINO提供
VALENTINO GARAVANI Stud up運動鞋，27,200元。圖／VALENTINO提供

在2026秋冬Interferenze系列中，Valentino Garavani推出全新代表鞋款Stud Up運動鞋，由創意總監Alessandro Michele操刀，重新演繹跑鞋輪廓，作為新世代Valentino的風格象徵，將機能實穿與品牌標誌美學合而為一。

Stud Up運動鞋，採用麂皮、皮革與尼龍異材質混搭的方式，兼顧觸感柔軟與機能；色彩大膽交織鮮亮色彩與大地色調，透過對比層次營造視覺張力，呼應Interferenze系列充滿表現力的創作理念。鞋身內部飽滿襯墊設計，提升穿著舒適度與靈活度，滿足日常長時間行走需求。鞋體表面施以細緻仿舊工法，創造帶有生活痕跡的復古質感，每一雙色澤層次略有差異，擁有獨特面貌。整體跳脫奢華鞋款只能正式場合穿著的框架，無論白天通勤或是夜晚外出都能夠輕鬆駕馭，在舒適實用和品牌優雅風格之間找到平衡。

品牌經典鉚釘元素在這雙鞋上迎來全新的演繹。鞋口環繞的淡金色幾何鉚釘，不只是裝飾，同時納入鞋體結構設計；與之對應的是鞋側蝴蝶圖騰，源自品牌典藏，也是Alessandro Michele創作中反覆出現的符號，象徵美麗、輕盈與蛻變，替偏運動感的鞋款注入詩意氣息與自由態度。

跑酷運動員Mattia Margarito穿著VALENTINO GARAVANI STUD UP運動鞋。圖／VALENTINO提供
跑酷運動員Mattia Margarito穿著VALENTINO GARAVANI STUD UP運動鞋。圖／VALENTINO提供

VALENTINO GARAVANI Stud Up運動鞋推出多款配色選擇。圖／VALENTINO提供
VALENTINO GARAVANI Stud Up運動鞋推出多款配色選擇。圖／VALENTINO提供

VALENTINO GARAVANI Stud up運動鞋，27,200元。圖／VALENTINO提供
VALENTINO GARAVANI Stud up運動鞋，27,200元。圖／VALENTINO提供

跑酷運動員Mattia Margarito穿著VALENTINO GARAVANI Stud up運動鞋。圖／VALENTINO提供
跑酷運動員Mattia Margarito穿著VALENTINO GARAVANI Stud up運動鞋。圖／VALENTINO提供

運動 蝴蝶 標誌

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

暴雨開炸說來就來！PALLADIUM首度科技聯名GORE-TEX，全天候防水機能潮鞋再升級

高級的校園風！Loro Piana「Back to School」混搭大地色與寬鬆剪裁

Chaumet經典珠寶疊戴新風格！Joséphine玩轉不對稱摩登配戴

Gap台灣市場三大喜訊！GapStudio、GapBag開賣與babyGap專門店登場

相關新聞

侯德竹×開飯川食堂！黑白大廚「無限胡蘿蔔、龍蝦炒麵」上桌

想吃《黑白大廚》的料理嗎？饗賓餐旅旗下「開飯川食堂」跨海攜手「韓國中餐之神」侯德竹主廚，以「傳承×交流×共創」為核心精神，聯手推出「臻品辛香龍蝦炒麵」、「金玉胡蘿包」以及「川味南煎丸子」三道料理，預計於9月23日起限時開賣。

鉚釘遇上蝴蝶！Valentino全新Stud Up運動鞋 復古又時髦

在2026秋冬Interferenze系列中，Valentino Garavani推出全新代表鞋款Stud Up運動鞋，由創意總監Alessandro Michele操刀，重新演繹跑鞋輪廓，作為新世代Valentino的風格象徵，將機能實穿與品牌標誌美學合而為一。

iOS 27正式更新！Apple Intelligence大升級 這幾個實用新功能超有感

Apple今日正式釋出全新iOS 27作業系統更新，全面升級核心功能與系統架構，從拍照、修圖、Safari瀏覽，到建立捷徑、安排日程與打電話，都能直接透過新一代Apple Intelligence協助完成。對iPhone使用者來說，這次更新深度融入日常生活，等於是自動將你每天最常用的App再升級，甚至有些功能出張嘴就可以幫你做好原本需要手動完成的操作，推薦趕快更新！

高級的校園風！Loro Piana「Back to School」混搭大地色與寬鬆剪裁

隨著夏日告一段落，秋冬衣櫥也迎來換季時刻。Loro Piana推出2026-27秋冬「Back to School」系列，以品牌經典設計為基礎，加入輕盈剪裁與多元材質，從外套、風衣、西裝外套到丹寧單品，打造能自在疊穿、適應都市日常的秋季造型。

愛馬仕×Apple最新聯名！Apple Watch Hermès首款潛水表來囉

自2015年攜手合作以來，隨著全新iPhone的發表，蘋果（Apple）與精品品牌愛馬仕（Hermès）再次發表全新的Apple Watch Hermès 系列。本次新品包括Apple Watch Hermès Series 12與Apple Watch Hermès Ultra 4共2款全新智慧手表，以及多達12款全新設計與配色的表帶。全系列產品預計於2026年9月18日在台灣等全球指定門市正式發售。

義式血脈的百年傳奇 沛納海Luminor Firenze 8 Giorni限量表耀眼問世

為紀念聖喬凡尼廣場（Piazza San Giovanni）專賣店成立100周年，Panerai沛納海發表了全新Luminor Firenze 8 Giorni系列PAM01734與PAM01794限量腕表，其靈感源自1960年代型號Ref. 6152/1的軍用骨董表，將沛納海深厚的義大利歷史淵源與專業製表歷史精彩交融。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。