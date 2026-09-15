鉚釘遇上蝴蝶！Valentino全新Stud Up運動鞋 復古又時髦

在2026秋冬Interferenze系列中，Valentino Garavani推出全新代表鞋款Stud Up運動鞋，由創意總監Alessandro Michele操刀，重新演繹跑鞋輪廓，作為新世代Valentino的風格象徵，將機能實穿與品牌標誌美學合而為一。

Stud Up運動鞋，採用麂皮、皮革與尼龍異材質混搭的方式，兼顧觸感柔軟與機能；色彩大膽交織鮮亮色彩與大地色調，透過對比層次營造視覺張力，呼應Interferenze系列充滿表現力的創作理念。鞋身內部飽滿襯墊設計，提升穿著舒適度與靈活度，滿足日常長時間行走需求。鞋體表面施以細緻仿舊工法，創造帶有生活痕跡的復古質感，每一雙色澤層次略有差異，擁有獨特面貌。整體跳脫奢華鞋款只能正式場合穿著的框架，無論白天通勤或是夜晚外出都能夠輕鬆駕馭，在舒適實用和品牌優雅風格之間找到平衡。

品牌經典鉚釘元素在這雙鞋上迎來全新的演繹。鞋口環繞的淡金色幾何鉚釘，不只是裝飾，同時納入鞋體結構設計；與之對應的是鞋側蝴蝶圖騰，源自品牌典藏，也是Alessandro Michele創作中反覆出現的符號，象徵美麗、輕盈與蛻變，替偏運動感的鞋款注入詩意氣息與自由態度。

跑酷運動員Mattia Margarito穿著VALENTINO GARAVANI STUD UP運動鞋。圖／VALENTINO提供

VALENTINO GARAVANI Stud Up運動鞋推出多款配色選擇。圖／VALENTINO提供

VALENTINO GARAVANI Stud up運動鞋，27,200元。圖／VALENTINO提供