iOS 27正式更新！Apple Intelligence大升級 這幾個實用新功能超有感

Apple今日正式釋出全新iOS 27作業系統更新，全面升級核心功能與系統架構，從拍照、修圖、Safari瀏覽，到建立捷徑、安排日程與打電話，都能直接透過新一代Apple Intelligence協助完成。對iPhone使用者來說，這次更新深度融入日常生活，等於是自動將你每天最常用的App再升級，甚至有些功能出張嘴就可以幫你做好原本需要手動完成的操作，推薦趕快更新！

日常最頻繁使用的「照片」app迎來了超有感升級，編輯時「清除」工具變好用非常多，還可以依照需求手動選擇消除微小雜點的「快速」模式，或是可處理大物件或是複雜背景的「高品質」模式，移除干擾物時的填補效果更自然不留破綻。

而全新加入的「空間重構」功能，則可在拍攝完畢後，以虛擬方式微調相機視角，只要在畫面上觸碰拖曳，就能即時預覽視角的立體變化，系統僅會在視角偏移的區塊即時演算生成新內容，確保整體場景真實一致。「延伸」工具則徹底解決了構圖缺憾，當主體周圍需要更多留白、想調整畫面長寬比，或是校正地平線卻不想裁切掉重要背景時，系統能聰明以逼真的畫面自動填補邊緣。

原生瀏覽器Safari同樣在Apple Intelligence加持下變得更懂你在想什麼，全新「按主題整理」功能會即時分析網頁內容，自動將大量分頁歸類至相關主題群組，習慣開N個視窗查找的人再也不用滑到眼花；針對喜愛網購或關注機票、演唱會票特定動態的使用者，「通知我」功能可讓使用者以自然語言指定Safari監控網頁變動，無論是商品補貨還是價格下跌，都能在第一時間收到提醒。而透過「描述延伸功能」，直接以文字描述需求，讓Safari在工具列中自動生成專屬擴充按鈕，想要什麼功能都能幫你創造。

家長們這次也務必要趕快更新，因為iOS 27特別強化了「兒童安全」功能，在建立兒童帳號、進行初始設定時，就可以先選擇孩子能取用的app清單；新增的「詢問可否瀏覽」機制，也能讓孩子在每次造訪新網站前必須先經由家長核准；「通訊安全」則進一步擴大防護範疇，於影像與影片傳輸中主動辨識並介入血腥或暴力內容；配合專家研究打造的「使用時限」與「排程」設定，則能精準控管孩子在平日、週末或特定時段使用社群與遊戲的時間上限。若想完整啟用這些防護防線，不僅父母自己的iPhone要升級，孩子的裝置也務必同步更新至最新版本，才能順利啟動全套跨裝置守護功能。

iOS 27的核心Apple Intelligence功能適用於iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max，以及iPhone 16全系列與後續機型。至於Apple最強大的裝置端模型以及它所驅動的功能，如生動的聲音和更進階的聽寫，則限定於具備至少12GB統一記憶體的頂規機種，包括iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air，以及新一代iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max與iPhone Duo。符合裝置規格的使用者自即日起即可前往「設定」>「一般」中的「軟體更新」，即可免費升級。

Safari新增「通知我」以及「描述延伸功能」，讓瀏覽器更符合個人使用需求。記者黃筱晴／攝影