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高級的校園風！Loro Piana「Back to School」混搭大地色與寬鬆剪裁

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Loro Piana推出2026-27秋冬「Back to School」系列。圖／Loro Piana提供
Loro Piana推出2026-27秋冬「Back to School」系列。圖／Loro Piana提供

隨著夏日告一段落，秋冬衣櫥也迎來換季時刻。Loro Piana推出2026-27秋冬「Back to School」系列，以品牌經典設計為基礎，加入輕盈剪裁與多元材質，從外套、風衣、西裝外套到丹寧單品，打造能自在疊穿、適應都市日常的秋季造型。

系列亮點之一是經典Spagna外套。這款作品自1998年問世，以Pecora Nera®羊毛製成，在柔軟舒適與活動便利之間取得平衡，展現Loro Piana一貫沉穩而不張揚的優雅風格。另一款Maremma Bomber則以精緻麂皮重新演繹經典野外外套，名稱取自托斯卡尼的Maremma地區，將義大利地方文化融入現代衣著。

材質同樣是本季焦點。品牌以日本牛仔布與高級羊絨混紡打造CashDenim®獨家面料，兼具丹寧的實用特質與羊絨的溫暖觸感，並透過日本骨董織布機以緩慢織造方式製成。系列同時推出青年布、中藍與靛藍水洗直筒牛仔褲及運動外套，讓休閒單品也能維持細膩質感。

整體輪廓走向輕盈、寬鬆與自在，粗花呢、毛氈及多款羊毛面料交織出秋日氛圍，其中包括Pecora Nera®羊毛、Sopra Visso羊毛、阿爾勒美麗諾羊毛及表層羊毛，呈現品牌對頂級纖維的細膩掌握。色彩則以棕色、米色、鏽色、焦橙色與苔綠色等大地色調為主，呼應秋季自然景致。

為呈現系列精神，Loro Piana邀請攝影師Sam Rock拍攝形象廣告，由模特兒Kim Woosang與Libby Taverner在巴黎索邦大學演繹新裝，以這座具有數百年學術傳統的校園為背景，呼應「Back to School」主題，展現每件服裝背後的工藝。

Loro Piana「Back to School」系列形象在巴黎索邦大學拍攝。圖／Loro Piana提供
Loro Piana「Back to School」系列形象在巴黎索邦大學拍攝。圖／Loro Piana提供

Loro Piana「Back to School」系列形象在巴黎索邦大學拍攝。圖／Loro Piana提供
Loro Piana「Back to School」系列形象在巴黎索邦大學拍攝。圖／Loro Piana提供

校園 外套 西裝

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