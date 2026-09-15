中秋連假到屏東 屏東西市場、NEKO MARKET「雙市集」逛不完

中秋節將至，屏東西市場與萬倉街NEKO MARKET市集聯袂推出活動，西市場集結演唱會及團圓烤肉趴，NEKO MARKET則有超過上百攤的文青手作及美食餐飲，帶小孩放電也可以來蹓毛小孩，從9月25日至28日一起到屏東逛市集、賞月過中秋。

「2026 屏東西市場｜即刻月圓．好市」中秋系列活動，採室內室外雙舞台設計，邀請多組藝人演出，25日王彩樺；26日過癮音樂Bu$Y與舞者；27日開放限量30組烤肉席次，澎湖直送百斤鮮蚵免費享用，並有梁芸臻、Jeremy、MIT Band、簡嘉彣及網紅樂翔家熱力接唱；28日洪暐哲帶來多首動聽好歌。

西市場室內還有為期7天特色好市集，每日下午3時至晚上8時營業，有輕食飲品、手作服飾及文創小物等多樣化特色攤商，民眾可以一起到西市場輕鬆聽歌、逛市集、享用美食。

萬倉街NEKO MARKET則集結超過百攤特色攤位，文創手作及美食品牌，從26日起一連三天，延續寵物主題，有寵物創意變裝走秀、寵物專注力互動挑戰、寵物腳掌拓印DIY及寵物專業知識講座等活動，可以同時遛小孩及毛小孩。

屏東縣政府指出，屏東西市場環境及設備新穎，萬倉街的市集活動近年也逐漸建立口碑，二處市集活動各有不同特色，都很適合闔家出遊，到屏東市區小旅行一次逛雙市集，收穫滿滿。

「2026 屏東西市場｜即刻月圓．好市」中秋系列活動，邀請多組藝人演出。圖／縣府提供