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台東人跨年新選擇！年底可包機直航新加坡、馬來西亞享受元旦假期

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
魚尾獅公園是新加坡的必遊景點。圖／台東縣府提供
魚尾獅公園是新加坡的必遊景點。圖／台東縣府提供

台東包機直航又開拓新航點，縣府今天宣布首度攜手旅遊集團推出直飛馬來西亞新加坡兩國的直航包機，預計12月30日首航，可從台東機場直接飛往馬來西亞南部新山，5天暢遊兩個國家，體驗異國跨年氛圍，迎接2027年到來。

台東縣政府攜手華府旅遊集團及峇迪航空（Batik Air），推出「台東—馬來西亞新山」直航包機旅遊，5天4夜行程包括馬來西亞及新加坡。

新加坡行程為知名魚尾獅公園、蘇丹回教堂、甘榜格南哈芝巷、濱海灣花園及加東娘惹保留區等地。馬來西亞則前往馬來半島最南端的丹絨比艾國家公園，並前往色彩繽紛的玻璃興都廟、充滿歷史風情的陳旭年文化老街，以及蘇丹阿布巴卡清真寺、空中步道與柔佛州名牌購物中心。

觀光處強調，縣府6月首度前往馬來西亞南部重要城市新山舉辦觀光推廣活動，並與馬來西亞華人旅遊業公會柔佛分會簽署觀光合作備忘錄（MOU），成功建立交流平台。此次跨年直航包機不只是一次難得的出國旅行，更象徵台東持續向國際邁進，未來將持續拓展國際觀光交流與航空合作，讓更多世界旅客走進台東，也讓台東鄉親能從家鄉出發，看見更寬廣的世界。

縣府說，直航行程可洽詢蝴蝶蘭大樂旅行社（089-323198）、勝芳旅行社（089-235988）、普悠瑪旅行社（089-349666）、翔天旅行社（089-355439）、星航旅行社（089-356625）。

馬來西亞檳城喬治市的「聖母升天堂（Church of the Assumption）」是馬來西亞著名觀光景點。圖／台東縣府提供
馬來西亞檳城喬治市的「聖母升天堂（Church of the Assumption）」是馬來西亞著名觀光景點。圖／台東縣府提供

新加坡濱海灣花園（Gardens by the Bay）是著名的玻璃溫室。圖／台東縣府提供
新加坡濱海灣花園（Gardens by the Bay）是著名的玻璃溫室。圖／台東縣府提供

直航 馬來西亞 新加坡

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