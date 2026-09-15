台東人跨年新選擇！年底可包機直航新加坡、馬來西亞享受元旦假期

台東包機直航又開拓新航點，縣府今天宣布首度攜手旅遊集團推出直飛馬來西亞、新加坡兩國的直航包機，預計12月30日首航，可從台東機場直接飛往馬來西亞南部新山，5天暢遊兩個國家，體驗異國跨年氛圍，迎接2027年到來。

台東縣政府攜手華府旅遊集團及峇迪航空（Batik Air），推出「台東—馬來西亞新山」直航包機旅遊，5天4夜行程包括馬來西亞及新加坡。

新加坡行程為知名魚尾獅公園、蘇丹回教堂、甘榜格南哈芝巷、濱海灣花園及加東娘惹保留區等地。馬來西亞則前往馬來半島最南端的丹絨比艾國家公園，並前往色彩繽紛的玻璃興都廟、充滿歷史風情的陳旭年文化老街，以及蘇丹阿布巴卡清真寺、空中步道與柔佛州名牌購物中心。

觀光處強調，縣府6月首度前往馬來西亞南部重要城市新山舉辦觀光推廣活動，並與馬來西亞華人旅遊業公會柔佛分會簽署觀光合作備忘錄（MOU），成功建立交流平台。此次跨年直航包機不只是一次難得的出國旅行，更象徵台東持續向國際邁進，未來將持續拓展國際觀光交流與航空合作，讓更多世界旅客走進台東，也讓台東鄉親能從家鄉出發，看見更寬廣的世界。

縣府說，直航行程可洽詢蝴蝶蘭大樂旅行社（089-323198）、勝芳旅行社（089-235988）、普悠瑪旅行社（089-349666）、翔天旅行社（089-355439）、星航旅行社（089-356625）。

馬來西亞檳城喬治市的「聖母升天堂（Church of the Assumption）」是馬來西亞著名觀光景點。圖／台東縣府提供