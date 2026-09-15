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台灣設計展24日登場 桃捷限量一日票今開賣

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
2026台灣設計展在桃園，桃園大眾捷運公司今推聯名一日票，數量有限，售完為止。圖／桃捷公司提供
2026台灣設計展在桃園，桃園大眾捷運公司今推聯名一日票，數量有限，售完為止。圖／桃捷公司提供

2026台灣設計展24日登場，桃園大眾捷運公司今推「2026台灣設計展X桃捷一日票」，每張優惠價299元，限量500張，售完為止，呼籲有興趣的民眾把握機會搶購。

桃捷表示，本次票卡以「桃園流 TAOYUAN in FLOW」為主題，藍、桃紅與流動線條在卡面上交錯，象徵桃園的城市節奏、移動軌跡與設計能量，霧面質感搭配細緻亮粉，在不同光線與角度下浮現低調光澤，讓原本的鮮明視覺多了一層細膩的層次。

桃捷一日票可搭機捷到A19桃園體育園區站前往設計展主展區，還可走訪桃園市兒童美術館、桃園市立美術館等周邊產區欣賞夜間光雕，A17領航站橫山書法藝術館、桃園陽光劇場也有視覺與聽覺饗宴。另外，民眾也可搭到A21環北站轉乘前往中原文創園區，自由切換不同展區玩法。

「2026台灣設計展一日票」票種介紹：https://reurl.cc/90W8GV

2026台灣設計展在桃園，桃園大眾捷運公司今推聯名一日票，數量有限，售完為止。圖／桃捷公司提供
2026台灣設計展在桃園，桃園大眾捷運公司今推聯名一日票，數量有限，售完為止。圖／桃捷公司提供

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