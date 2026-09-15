聽新聞
0:00 / 0:00
台灣設計展24日登場 桃捷限量一日票今開賣
2026台灣設計展24日登場，桃園大眾捷運公司今推「2026台灣設計展X桃捷一日票」，每張優惠價299元，限量500張，售完為止，呼籲有興趣的民眾把握機會搶購。
桃捷表示，本次票卡以「桃園流 TAOYUAN in FLOW」為主題，藍、桃紅與流動線條在卡面上交錯，象徵桃園的城市節奏、移動軌跡與設計能量，霧面質感搭配細緻亮粉，在不同光線與角度下浮現低調光澤，讓原本的鮮明視覺多了一層細膩的層次。
桃捷一日票可搭機捷到A19桃園體育園區站前往設計展主展區，還可走訪桃園市兒童美術館、桃園市立美術館等周邊產區欣賞夜間光雕，A17領航站橫山書法藝術館、桃園陽光劇場也有視覺與聽覺饗宴。另外，民眾也可搭到A21環北站轉乘前往中原文創園區，自由切換不同展區玩法。
「2026台灣設計展一日票」票種介紹：https://reurl.cc/90W8GV
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。